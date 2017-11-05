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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 6769
0:3
Конец матча
0:1
36' ГолМюрестам Давид
0:2
40' ГолPeter Wilson II
44' Желтая карточкаРикс Сёрен
51' Желтая карточкаSebastian Ohlsson I
0:3
66' ГолХаллениус Линус
72' Желтая карточкаEric Bjoerkander
83' Желтая карточкаCarlos Moros
|
36'
0:1
40'
0:2
44'
66'
0:3
72'
83'
Состав команд
28
Рогне
Томас
16
Carlos
Moros
19
Сандберг
Ноа
21
Eric
Larsson
27
Romain
Gall
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 28 Рогне Томас Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 24 Sebastian Ohlsson I Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 8 Рикс Сёрен Полузащитник
- 26 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 16 Боман Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 11 Смедберг-Даленсе Мартин Защитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 34 Erik Gunnarsson
- 20 Jake Weisbrod
- 15 Kristopher Da Graca
- 4 Adil Titi
- Главный тренер: Alf Westerberg
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 15 Marcus Danielsson Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 19 Сандберг Ноа Защитник
- 21 Eric Larsson Полузащитник
- 7 Kristinn Steindorsson Полузащитник
- 34 David Batanero Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Наурин Томми Вратарь
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 11 Раялаксо Себастьян Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 32 Jonathan Morsay Нападающий
- 6 Сигурдссон Кристинн Нападающий
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг А
- 23.08.2017 Ландветтер 0:5 Гётеборг К
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен А
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг А
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 27.06.2017 Жальгирис 3:1 Гётеборг ТМК
Сундсвалль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
- 23.08.2017 Торсторпс 0:3 Сундсвалль К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
- 14.08.2017 Хеккен 2:0 Сундсвалль А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 01.07.2017 Сундсвалль 1:2 Сириус А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Сундсвалль: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
- 22.05.2017 Сундсвалль 0:4 Гётеборг Аллсвенскан
- 27.10.2016 Сундсвалль 1:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 10.07.2016 Гётеборг 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 28.09.2015 Гётеборг 3:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 05.07.2015 Сундсвалль 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 15.03.2014 Гётеборг 4:2 Сундсвалль Кубок Швеции
- 02.09.2012 Сундсвалль 3:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 02.05.2012 Гётеборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 29.09.2008 Сундсвалль 0:5 Гётеборг Аллсвенскан
- 10.07.2008 Сундсвалль 2:3 Гётеборг Шведский кубок
- 28.04.2008 Гётеборг 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Халлениус Линус.
51'
Sebastian Ohlsson получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Рикс Сёрен получает желтую карточку.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Wilson.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мюрестам Давид.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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