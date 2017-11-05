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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 6769
Гётеборг
0:3
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
36' Гол
Мюрестам Давид
0:2
40' Гол
Peter Wilson II
44' Желтая карточка
Рикс Сёрен
51' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson I
0:3
66' Гол
Халлениус Линус
72' Желтая карточка
Eric Bjoerkander
83' Желтая карточка
Carlos Moros
90'+3
Второй тайм
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Халлениус Линус.
Желтая карточка
51'
Sebastian Ohlsson получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Рикс Сёрен получает желтую карточку.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Wilson.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мюрестам Давид.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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