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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 8241
Кальмар
0:2
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
29' Гол
Мрабти Керим
0:2
41' Гол
Мрабти Керим
54' Желтая карточка
Чельстрём Ким
57' Желтая карточка
Зефёйк Генеро
59' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
90' Желтая карточка
Felix Beijmo
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Ромариньо Перейра получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Зефёйк Генеро получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Чельстрём Ким получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мрабти Керим.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мрабти Керим.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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