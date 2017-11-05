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Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 8241
0:1
29' ГолМрабти Керим
0:2
41' ГолМрабти Керим
54' Желтая карточкаЧельстрём Ким
57' Желтая карточкаЗефёйк Генеро
59' Желтая карточкаРомариньо Перейра
90' Желтая карточкаFelix Beijmo
|
29'
0:1
41'
0:2
54'
57'
90'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
13
Эмин
Ноури
23
Эльм
Виктор
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Эмин Ноури Защитник
- 42 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 28 Ринг Джонатан Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 34 Herman Hallberg Полузащитник
- 7 Сингх Хармет Полузащитник
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- 16 Хелльквист Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Ларссон Стефан Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 19 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 27 Pape Alioune Diouf Нападающий
- 11 Эльм Давид Нападающий
- 17 Romario Нападающий
- 30 John Haakansson
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Кёкк Эллиот Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 16 Чельстрём Ким Полузащитник
- 58 Othman El Kabir Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- 20 Aliou Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 21 Кристофферсен Юлиан Нападающий
- 17 Энгвалль Густав Нападающий
- 12 Jonathan Augustinsson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 24.08.2017 Нюбру 1:5 Кальмар К
- 21.08.2017 Сундсвалль 1:3 Кальмар А
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар А
- 06.08.2017 Кальмар 1:0 Гётеборг А
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 09.07.2017 Кальмар 0:1 АИК А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 03.06.2017 Кальмар 0:1 Эребру А
Юргорден (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 05.09.2017 Юргорден 0:1 Мольде ТМК
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден А
- 23.08.2017 Гамла Упсала 1:4 Юргорден К
- 20.08.2017 Юргорден 2:1 Хальмстад А
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден А
- 07.08.2017 Юргорден 0:1 Мальмё А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Юргорден 3:0 Эстерсунд А
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 10.07.2017 Юргорден 2:1 Сундсвалль А
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Юргорден: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 03.07.2017 Юргорден 4:1 Кальмар Аллсвенскан
- 01.08.2016 Кальмар 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 22.06.2016 Юргорден 0:2 Кальмар Товарищеские матчи. Клубы
- 19.05.2016 Юргорден 0:3 Кальмар Аллсвенскан
- 04.10.2015 Кальмар 0:3 Юргорден Аллсвенскан
- 17.04.2015 Юргорден 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 21.09.2014 Кальмар 0:4 Юргорден Аллсвенскан
- 07.05.2014 Юргорден 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 21.10.2013 Кальмар 1:2 Юргорден Аллсвенскан
- 30.05.2013 Юргорден 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 07.10.2012 Кальмар 2:2 Юргорден Аллсвенскан
- 29.04.2012 Юргорден 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 23.09.2011 Юргорден 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 11.04.2011 Кальмар 3:2 Юргорден Аллсвенскан
- 25.07.2010 Кальмар 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 18.07.2010 Юргорден 0:2 Кальмар Аллсвенскан
- 01.11.2009 Юргорден 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 11.07.2009 Кальмар 6:1 Юргорден Аллсвенскан
- 25.10.2008 Юргорден 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 10.05.2008 Кальмар 5:1 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
59'
Ромариньо Перейра получает желтую карточку.
57'
Зефёйк Генеро получает желтую карточку.
54'
Чельстрём Ким получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мрабти Керим.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мрабти Керим.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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