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Стадион: Зрители: 20070
Хаммарбю
1:3
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
12' Гол
Танкович Муамер
1:1
26' Гол
Кейта Абубакар
61' Желтая карточка
Кейта Абубакар
64' Желтая карточка
Смарасон Арнор
1:2
71' Гол
Матисен Маркус
1:3
85' Гол
Tryggvi Hrafn Haraldsson
87' Желтая карточка
Tryggvi Hrafn Haraldsson
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
64'
Смарасон Арнор получает желтую карточку.
59'
Хаммарбю производит замену. Танкович Муамер уходит, и Leo Bengtsson заменяет его
59'
Хаммарбю производит замену. Андерсен Йеппе уходит, и Rebin Assad заменяет его
58'
Хаммарбю производит замену. Бакирчиоглу Кеннеди уходит, и Смарасон Арнор заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.

38'
Хальмстад производит замену. Gabriel Gudmundsson уходит, и Tryggvi Hrafn Haraldsson заменяет его
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кейта Абубакар.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Танкович Муамер.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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