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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 20070
1:0
12' ГолТанкович Муамер
1:1
26' ГолКейта Абубакар
61' Желтая карточкаКейта Абубакар
64' Желтая карточкаСмарасон Арнор
1:2
71' ГолМатисен Маркус
1:3
85' ГолTryggvi Hrafn Haraldsson
87' Желтая карточкаTryggvi Hrafn Haraldsson
|
12'
1:0
26'
1:1
61'
64'
71'
1:2
85'
1:3
Состав команд
77
Матс
Солхеим
90
Хамад
Илоан
17
Дибба
Па
Хаммарбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Севарссон Биркир Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 23 Marcus Degerlund Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 90 Хамад Илоан Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 17 Дибба Па Нападающий
- 21 Свеннсен Сандер Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 34 Leo Bengtsson Полузащитник
- 18 Rebin Assad Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 16 Romulo Cabral Нападающий
- 6 Oscar Krusnell
- Главный тренер: Jakob Michelsen
Хальмстад 3-4-3
- Основной состав
- 30 Нильссон Малькольм Вратарь
- 6 Матисен Маркус Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 26 Бернтссон Александер Защитник
- 28 Вестерберг Еспер Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 15 Кейта Абубакар Полузащитник
- 21 Бенгтссон Андреас Полузащитник
- 14 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 23 Jonathan Svedberg Нападающий
- 18 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 9 Alexander Ruud Tveter Полузащитник
- 7 Алхо Николай Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 11 Tryggvi Hrafn Haraldsson Нападающий
- 24 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 21.08.2017 Эребру 0:3 Хаммарбю А
- 16.08.2017 Акрополис 1:3 Хаммарбю К
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль ТМК
Хальмстад (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Кристианстад 1:3 Хальмстад К
- 20.08.2017 Юргорден 2:1 Хальмстад А
- 12.08.2017 Хальмстад 0:3 Сириус А
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг А
- 30.07.2017 Эстерсунд 0:0 Хальмстад А
- 22.07.2017 Хальмстад 2:2 Сундсвалль А
- 15.07.2017 Сундсвалль 1:0 Хальмстад А
- 10.07.2017 Гётеборг 1:1 Хальмстад А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 04.06.2017 Сириус 2:1 Хальмстад А
- 27.05.2017 Норрчёпинг 3:2 Хальмстад А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Хальмстад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 14.05.2017 Хальмстад 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 03.02.2016 Хаммарбю 4:1 Хальмстад Товарищеские матчи. Клубы
- 31.10.2015 Хальмстад 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 30.05.2015 Хаммарбю 2:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 29.07.2012 Хальмстад 2:0 Хаммарбю Суперэттан
- 09.04.2012 Хаммарбю 1:0 Хальмстад Суперэттан
- 19.10.2009 Хальмстад 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.05.2009 Хаммарбю 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 29.10.2008 Хаммарбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 02.07.2008 Хальмстад 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
64'
Смарасон Арнор получает желтую карточку.
59'
Хаммарбю производит замену. Танкович Муамер уходит, и Leo Bengtsson заменяет его
59'
Хаммарбю производит замену. Андерсен Йеппе уходит, и Rebin Assad заменяет его
58'
Хаммарбю производит замену. Бакирчиоглу Кеннеди уходит, и Смарасон Арнор заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Хальмстад производит замену. Gabriel Gudmundsson уходит, и Tryggvi Hrafn Haraldsson заменяет его
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кейта Абубакар.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Танкович Муамер.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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