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Стадион: Шведбанк Зрители: 19123
0:1
32' ГолОяла Юхани
0:2
72' ГолAlexander Faltsetas
80' Желтая карточкаБенгтссон Расмус
80' Желтая карточкаПаулиньо II
1:2
84' ГолБергет Йо Инге
90' Желтая карточкаPavle Vagic
|
32'
0:1
72'
0:2
80'
80'
84'
1:2
90'
Состав команд
25
Бинаку
Эгзон
10
Паулиньо
II
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 37 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 6 Левицки Оскар Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 7 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 5 Ракип Эрдаль Полузащитник
- 23 Бергет Йо Инге Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 10 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 35 Samuel Adrian
- 34 Pavle Vagic
- 31 Franz Brorsson II
- 14 Hugo Andersson
- 30 Mattias Nilsson
- Главный тренер: Перссон Магнус
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 25 Бинаку Эгзон Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- 7 Ясин Ахмед Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 14 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 15 Аркивуо Кари Полузащитник
- 13 Ранеги Матиас Нападающий
- 16 Селик Мерван Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг А
- 23.08.2017 Тролльхеттан 1:4 Мальмё К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар А
- 07.08.2017 Юргорден 0:1 Мальмё А
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 18.07.2017 Вардар 3:1 Мальмё ЛЧ
- 15.07.2017 Мальмё 3:3 Сириус А
- 12.07.2017 Мальмё 1:1 Вардар ЛЧ
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 01.07.2017 Мальмё 3:2 АФК Эскильстуна А
Хеккен (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
- 23.08.2017 Квибилле 1:9 Хеккен К
- 20.08.2017 Гётеборг 1:1 Хеккен А
- 14.08.2017 Хеккен 2:0 Сундсвалль А
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен А
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 22.07.2017 Сириус 2:2 Хеккен А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё А
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю А
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 08.07.2017 Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 01.10.2016 Хеккен 2:4 Мальмё Аллсвенскан
- 05.05.2016 Мальмё 2:2 Хеккен Кубок
- 01.05.2016 Мальмё 3:0 Хеккен Аллсвенскан
- 22.08.2015 Хеккен 1:0 Мальмё Аллсвенскан
- 21.05.2015 Мальмё 0:3 Хеккен Аллсвенскан
- 13.09.2014 Хеккен 3:3 Мальмё Аллсвенскан
- 04.05.2014 Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 06.10.2013 Хеккен 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 27.06.2013 Мальмё 1:3 Хеккен Аллсвенскан
- 05.08.2012 Мальмё 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 07.04.2012 Хеккен 5:0 Мальмё Аллсвенскан
- 13.10.2011 Мальмё 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 20.05.2011 Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 26.03.2011 Мальмё 1:2 Хеккен Товарищеские матчи. Сборные
- 27.10.2010 Хеккен 0:4 Мальмё Аллсвенскан
- 14.04.2010 Мальмё 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 17.08.2009 Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 04.04.2009 Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 07.03.2009 Мальмё 0:0 Хеккен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
65'
Мальме производит замену. Сванберг Маттиас уходит, и Эйкрем Магнус заменяет его
46'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Samuel Adrian заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ояла Юхани.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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