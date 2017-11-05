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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 19123
Мальмё
1:2
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
32' Гол
Ояла Юхани
0:2
72' Гол
Alexander Faltsetas
80' Желтая карточка
Бенгтссон Расмус
80' Желтая карточка
Паулиньо II
1:2
84' Гол
Бергет Йо Инге
90' Желтая карточка
Pavle Vagic
90'+5
Второй тайм
65'
Мальме производит замену. Сванберг Маттиас уходит, и Эйкрем Магнус заменяет его
46'
Мальме производит замену. Ракип Эрдаль уходит, и Samuel Adrian заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ояла Юхани.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swedbank Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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