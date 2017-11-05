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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4885
Йёнчёпинг
0:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
38' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
44' Желтая карточка
Годдос Саман
54' Желтая карточка
Joakim Karlsson II
88' Желтая карточка
Andre Calisir
90'+5
Второй тайм
59'
Эстерсунд производит замену. Менса Самуэль уходит, и Нури Брва заменяет его
59'
Эстерсунд производит замену. Соми Габриэль уходит, и Петтерссон Том заменяет его
Желтая карточка
54'
Йоаким Карлссон получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Годдос Саман получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Папаяннопулос Сотирис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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