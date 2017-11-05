- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стадспраксваллен Зрители: 4885
38' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
44' Желтая карточкаГоддос Саман
54' Желтая карточкаJoakim Karlsson II
88' Желтая карточкаAndre Calisir
|
44'
88'
Состав команд
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
21
Бачиру
Фуад
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Anton Cajtoft Вратарь
- 6 Stefan Karlsson Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 15 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кобозев Евгений Вратарь
- 2 Jonathan Tamimi Защитник
- 20 Гравиус Христос Полузащитник
- 25 Eric Ayuk Mbu
- 14 Francisco Portillo III
- 10 Fredrik Olsson III
- 19 Alexander Jallow
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 20 Соми Габриэль Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 15 Бьоркстрём Тим Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 80 Арин Франк Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Хеккен 3:1 Йёнчёпинг А
- 23.08.2017 Утсиктенс 2:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
- 13.08.2017 Йёнчёпинг 1:2 Эребру А
- 05.08.2017 Хальмстад 6:1 Йёнчёпинг А
- 29.07.2017 Йёнчёпинг 1:0 Хаммарбю А
- 22.07.2017 Мальмё 2:0 Йёнчёпинг А
- 17.07.2017 Йёнчёпинг 0:1 Хеккен А
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 Йёнчёпинг 0:2 Гётеборг А
- 03.06.2017 Йёнчёпинг 1:2 Мальмё А
- 28.05.2017 Хаммарбю 2:2 Йёнчёпинг А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 10.10.2017 Хернёсанд 0:2 Эстерсунд К
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 28.09.2017 Эстерсунд 1:0 Герта ЛЕ
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 24.08.2017 Эстерсунд 2:0 ПАОК ЛЕ
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 17.08.2017 ПАОК 3:1 Эстерсунд ЛЕ
- 13.08.2017 Хаммарбю 2:2 Эстерсунд А
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд А
- 03.08.2017 Фола 1:2 Эстерсунд ЛЕ
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан
- 10.07.2016 Эстерсунд 1:0 Йёнчёпинг Аллсвенскан
- 27.02.2016 Йёнчёпинг 1:0 Эстерсунд Кубок
- 17.10.2015 Йёнчёпинг 0:1 Эстерсунд Суперэттан
- 16.05.2015 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
- 29.09.2014 Йёнчёпинг 4:0 Эстерсунд Суперэттан
- 30.05.2014 Эстерсунд 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 28.08.2013 Йёнчёпинг 1:1 Эстерсунд Суперэттан
- 04.05.2013 Эстерсунд 5:0 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
59'
Эстерсунд производит замену. Менса Самуэль уходит, и Нури Брва заменяет его
59'
Эстерсунд производит замену. Соми Габриэль уходит, и Петтерссон Том заменяет его
54'
Йоаким Карлссон получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Годдос Саман получает желтую карточку.
38'
Папаяннопулос Сотирис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadsparksvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация