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Стадион: Boraas Arena Зрители: 6516
3:3
Конец матча
1:0
11' ГолПроделль Виктор
1:1
38' ГолМоберг-Карлссон Давид
49' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
68' Желтая карточкаВальквист Линус
68' Желтая карточкаМоберг-Карлссон Давид
1:2
72' ГолХольмберг Карл
2:2
75' ГолПроделль Виктор
3:2
83' ПенальтиНильссон Лассе
83' Желтая карточкаНильссон Давид
3:3
87' ГолМоберг-Карлссон Давид
|
11'
1:0
38'
1:1
49'
68'
72'
1:2
75'
2:2
83'
3:2
83'
87'
3:3
Состав команд
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
Эльфсборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 11 Issam Jebali Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 5 Joergen Horn Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 6 Вальквист Линус Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 21 Хадениус Андреас Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 15 Фальк-Оландер Маркус Полузащитник
- 27 Сигурдссон Арнор
- 1 Aslak Falch
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
- 18.08.2017 Йёнчёпинг 2:2 Эльфсборг А
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг А
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус А
- 24.07.2017 Хаммарбю 2:1 Эльфсборг А
- 17.07.2017 Эльфсборг 3:0 Хаммарбю А
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 01.07.2017 Хальмстад 1:1 Эльфсборг А
- 22.06.2017 Эльфсборг 2:1 Кальмар ТМК
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
- 27.08.2017 Норрчёпинг 0:2 Эстерсунд А
- 23.08.2017 Болльнес 0:5 Норрчёпинг К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2017 Норрчёпинг 0:1 Юргорден А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг А
- 20.07.2017 Тракай 2:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Норрчёпинг 2:1 Тракай ЛЕ
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг А
- 06.07.2017 Приштина 0:1 Норрчёпинг ЛЕ
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 3
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 12
- 09.07.2017 Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 26.10.2016 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 29.05.2016 Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 19.10.2015 Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 13.04.2015 Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан
- 27.07.2014 Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 20.07.2014 Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.09.2013 Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 10.05.2013 Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 21.10.2012 Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.04.2012 Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.10.2011 Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 09.05.2011 Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 01.03.2011 Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
- 30.07.2008 Норрчёпинг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 23.07.2008 Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
49'
Дрешевич Ибрахим получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моберг-Карлссон Давид.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Проделль Виктор.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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