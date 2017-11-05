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Стадион: Зрители: 6516
Эльфсборг
3:3
Конец матча
Норрчёпинг
0'
1:0
11' Гол
Проделль Виктор
1:1
38' Гол
Моберг-Карлссон Давид
49' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
68' Желтая карточка
Вальквист Линус
68' Желтая карточка
Моберг-Карлссон Давид
1:2
72' Гол
Хольмберг Карл
2:2
75' Гол
Проделль Виктор
3:2
83' Пенальти
Нильссон Лассе
83' Желтая карточка
Нильссон Давид
3:3
87' Гол
Моберг-Карлссон Давид
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
49'
Дрешевич Ибрахим получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моберг-Карлссон Давид.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Проделль Виктор.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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