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Стадион: Зрители: 6572
Эребру
1:2
Конец матча
АИК
0'
0:1
30' Гол
Обаси Чинеду
0:2
32' Гол
Стефанелли Николас
1:2
67' Гол
Игбоананике Кеннеди
75' Желтая карточка
Герзич Нордин
75' Желтая карточка
Обаси Чинеду
76' Желтая карточка
Игбоананике Кеннеди
76' Желтая карточка
Ольссон Кристоффер
90' Желтая карточка
Arvid Brorsson
90'+3
Второй тайм
64'
АИК производит замену. Стефанелли Николас уходит, и Терн Симон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стефанелли Николас.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Обаси Чинеду.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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