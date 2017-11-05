- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Берн Арена Зрители: 6572
0:1
30' ГолОбаси Чинеду
0:2
32' ГолСтефанелли Николас
1:2
67' ГолИгбоананике Кеннеди
75' Желтая карточкаГерзич Нордин
75' Желтая карточкаОбаси Чинеду
76' Желтая карточкаИгбоананике Кеннеди
76' Желтая карточкаОльссон Кристоффер
90' Желтая карточкаArvid Brorsson
|
30'
0:1
32'
0:2
67'
1:2
75'
75'
90'
Состав команд
20
Filip
Rogic
29
Michael
Omoh
10
Бесара
Нахир
Эребру 3-5-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 46 Arvid Brorsson Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Хагинге Патрик Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 7 Аяз Ферхад Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 66 Gustaf Franck
- 11 Alfred Ajdarevic
- Главный тренер: Axel Kjaell
АИК 3-4-3
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 5 Нюхольм Йеспер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 4 Юханссон Нильс-Эрик Защитник
- 14 Тейлор Роберт Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 20 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 39 Аффан Амин Полузащитник
- 6 Терн Симон Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 40 Bilal Hussein
- 17 Мушиту Даниэль
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
- 24.08.2017 Карлштад 1:2 Эребру К
- 21.08.2017 Эребру 0:3 Хаммарбю А
- 13.08.2017 Йёнчёпинг 1:2 Эребру А
- 05.08.2017 Эребру 2:2 Эльфсборг А
- 31.07.2017 Хеккен 1:1 Эребру А
- 23.07.2017 Гётеборг 2:2 Эребру А
- 16.07.2017 Эребру 4:2 Гётеборг А
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру А
- 02.07.2017 Эребру 4:2 Норрчёпинг А
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден ТМК
- 22.06.2017 Сириус 1:0 Эребру ТМК
АИК (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден А
- 23.08.2017 Вяермбольс 0:1 АИК К
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 10.08.2017 Гётеборг 2:1 АИК А
- 06.08.2017 Сириус 1:4 АИК А
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 30.07.2017 АИК 0:1 Кальмар А
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 20.07.2017 АИК 2:0 Железничар ЛЕ
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг А
- 13.07.2017 Железничар 0:0 АИК ЛЕ
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 21.08.2016 Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан
- 28.05.2016 АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан
- 31.10.2015 Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан
- 26.04.2015 АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 17.08.2014 Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан
- 18.06.2014 Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи. Сборные
- 13.04.2014 АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 15.10.2013 Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи. Сборные
- 12.08.2012 АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 16.05.2012 Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан
- 12.09.2011 Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан
- 02.05.2011 АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 05.03.2011 АИК 1:3 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 23.08.2010 Эребру 1:0 АИК Аллсвенскан
- 05.04.2010 АИК 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 28.10.2009 АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 05.07.2009 Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан
- 21.02.2009 АИК 3:1 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 27.10.2008 АИК 2:1 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|30
|19
|7
|4
|63 - 27
|64
|2.
|АИК
|30
|16
|9
|5
|47 - 22
|57
|3.
|Юргорден
|30
|15
|8
|7
|54 - 30
|53
|4.
|Хеккен
|30
|14
|10
|6
|42 - 28
|52
|5.
|Эстерсунд
|30
|13
|11
|6
|48 - 32
|50
|6.
|Норрчёпинг
|30
|14
|6
|10
|45 - 40
|48
|7.
|Сириус
|30
|11
|7
|12
|46 - 51
|40
|8.
|Эльфсборг
|30
|10
|9
|11
|53 - 59
|39
|9.
|Хаммарбю
|30
|9
|11
|10
|42 - 43
|38
|10.
|Гётеборг
|30
|9
|10
|11
|42 - 40
|37
|11.
|Эребру
|30
|10
|6
|14
|38 - 54
|36
|12.
|Кальмар
|30
|9
|5
|16
|30 - 49
|32
|13.
|Сундсвалль
|30
|7
|10
|13
|29 - 46
|31
|14.
|Йёнчёпинг
|30
|6
|12
|12
|31 - 46
|30
|15.
|Хальмстад
|30
|5
|9
|16
|29 - 45
|24
|16.
|АФК Эскильстуна
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
Второй тайм
64'
АИК производит замену. Стефанелли Николас уходит, и Терн Симон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стефанелли Николас.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Обаси Чинеду.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация