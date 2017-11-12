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Буркина-Фасо (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 07.10.2017 ЮАР 3:1 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 05.09.2017 Буркина-Фасо 2:2 Сенегал ОМЧ2А
- 02.09.2017 Сенегал 0:0 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 20.08.2017 Гана 1:2 Буркина-Фасо ЧАН(
- 12.08.2017 Буркина-Фасо 2:2 Гана ЧАН(
- 16.07.2017 Буркина-Фасо 3:3 КНДР ТМС
- 14.07.2017 Буркина-Фасо 0:0 Беларусь ТМС
- 10.06.2017 Буркина-Фасо 3:1 Ангола КАН
- 03.06.2017 Чили 3:0 Буркина-Фасо ТМС
- 21.05.2017 Бенин 2:2 Буркина-Фасо ТМС
- 24.03.2017 Марокко 2:0 Буркина-Фасо ТМС
- 04.02.2017 Буркина-Фасо 1:0 Гана КАН
- 01.02.2017 Буркина-Фасо 1:1 Египет КАН
- 28.01.2017 Буркина-Фасо 2:0 Тунис КАН
- 22.01.2017 Гвинея-Бисау 0:2 Буркина-Фасо КАН
- 18.01.2017 Габон 1:1 Буркина-Фасо КАН
- 14.01.2017 Буркина-Фасо 1:1 Камерун КАН
- 04.01.2017 Марокко 1:0 Буркина-Фасо ТМС
- 12.11.2016 Кабо-Верде 0:2 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 08.10.2016 Буркина-Фасо 1:1 ЮАР ОМЧ2А
Кабо-Верде (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.10.2017 Мозамбик 1:0 Кабо-Верде ТМС
- 07.10.2017 Кабо-Верде 0:2 Сенегал ОМЧ2А
- 05.09.2017 ЮАР 1:2 Кабо-Верде ОМЧ2А
- 01.09.2017 Кабо-Верде 2:1 ЮАР ОМЧ2А
- 11.06.2017 Кабо-Верде 0:1 Уганда КАН
- 28.03.2017 Люксембург 0:2 Кабо-Верде ТМС
- 12.11.2016 Кабо-Верде 0:2 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 08.10.2016 Сенегал 2:0 Кабо-Верде ОМЧ2А
- 03.09.2016 Кабо-Верде 0:1 Ливия КАН
- 04.06.2016 Сан-Томе и Принсипи 1:2 Кабо-Верде КАН
- 29.03.2016 Марокко 2:0 Кабо-Верде КАН
- 26.03.2016 Кабо-Верде 0:1 Марокко КАН
- 17.11.2015 Кабо-Верде 2:0 Кения ЧМОМК2Р
- 13.11.2015 Кения 1:0 Кабо-Верде ЧМОМК2Р
- 06.09.2015 Ливия 1:2 Кабо-Верде КАН
- 13.06.2015 Кабо-Верде 7:1 Сан-Томе и Принсипи КАН
- 31.03.2015 Португалия 0:2 Кабо-Верде ТМС
- 26.01.2015 Кабо-Верде 0:0 Замбия КАН
- 22.01.2015 Кабо-Верде 0:0 ДР Конго КАН
- 18.01.2015 Тунис 1:1 Кабо-Верде КАН
Последние игры между собой
Буркина-Фасо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кабо-Верде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.11.2016 Кабо-Верде 0:2 Буркина-Фасо Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Кабо-Верде
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|3.
|Буркина-Фасо
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|ЮАР
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
-
До начала матча осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Кабо-Верде, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Кабо-Верде, который состоится 14.11.2017.
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Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Кабо-Верде
Буркина-Фасо
47.4% (9)
Ничья:
15.8% (3)
Кабо-Верде
36.8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Кабо-Верде:
26.3% (5)
1:0 Буркина-Фасо:
21.1% (4)
1:1 Ничья:
15.8% (3)
2:1 Буркина-Фасо:
15.8% (3)
2:0 Буркина-Фасо:
10.5% (2)
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