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Буркина-Фасо
 
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Кабо-Верде
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Буркина-Фасо - Кабо-Верде, который состоится 14.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Буркина-Фасо - Кабо-Верде
Буркина-Фасо
47.4% (9)
Ничья:
15.8% (3)
Кабо-Верде
36.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Кабо-Верде:
26.3% (5)
Буркина-Фасо:
21.1% (4)
Ничья:
15.8% (3)
Буркина-Фасо:
15.8% (3)
Буркина-Фасо:
10.5% (2)
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