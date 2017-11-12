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2016-2017
Предыдущие игры
Сенегал (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 10.11.2017 ЮАР 0:2 Сенегал ОМЧ2А
- 07.10.2017 Кабо-Верде 0:2 Сенегал ОМЧ2А
- 05.09.2017 Буркина-Фасо 2:2 Сенегал ОМЧ2А
- 02.09.2017 Сенегал 0:0 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 22.07.2017 Сенегал 3:1 Сьерра-Леоне ЧАН(
- 15.07.2017 Сьерра-Леоне 1:1 Сенегал ЧАН(
- 11.06.2017 Сенегал 3:0 Экваториальная Гвинея КАН
- 06.06.2017 Сенегал 0:0 Уганда ТМС
- 23.03.2017 Нигерия 1:1 Сенегал ТМС
- 28.01.2017 Сенегал 0:0 Камерун КАН
- 23.01.2017 Сенегал 2:2 Алжир КАН
- 19.01.2017 Сенегал 2:0 Зимбабве КАН
- 15.01.2017 Тунис 0:2 Сенегал КАН
- 11.01.2017 Конго 0:2 Сенегал ТМС
- 08.01.2017 Сенегал 2:1 Ливия ТМС
- 08.10.2016 Сенегал 2:0 Кабо-Верде ОМЧ2А
- 03.09.2016 Сенегал 2:0 Намибия КАН
- 04.06.2016 Бурунди 0:2 Сенегал КАН
- 28.05.2016 Руанда 0:2 Сенегал ТМС
- 29.03.2016 Нигер 1:2 Сенегал КАН
ЮАР (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.11.2017 ЮАР 0:2 Сенегал ОМЧ2А
- 07.10.2017 ЮАР 3:1 Буркина-Фасо ОМЧ2А
- 05.09.2017 ЮАР 1:2 Кабо-Верде ОМЧ2А
- 01.09.2017 Кабо-Верде 2:1 ЮАР ОМЧ2А
- 19.08.2017 Замбия 2:0 ЮАР ЧАН(
- 12.08.2017 ЮАР 2:2 Замбия ЧАН(
- 22.07.2017 ЮАР 1:0 Ботсвана ЧАН(
- 15.07.2017 Ботсвана 0:2 ЮАР ЧАН(
- 07.07.2017 Намибия 0:1 ЮАР ТМС
- 04.07.2017 Ботсвана 0:2 ЮАР ТМС
- 02.07.2017 ЮАР 0:1 Танзания ТМС
- 13.06.2017 ЮАР 1:2 Замбия ТМС
- 10.06.2017 Нигерия 0:2 ЮАР КАН
- 28.03.2017 ЮАР 0:0 Ангола ТМС
- 25.03.2017 ЮАР 3:1 Гвинея-Бисау ТМС
- 15.11.2016 Мозамбик 1:1 ЮАР ТМС
- 11.10.2016 ЮАР 1:1 Гана ТМС
- 08.10.2016 Буркина-Фасо 1:1 ЮАР ОМЧ2А
- 06.09.2016 ЮАР 1:0 Египет ТМС
- 02.09.2016 ЮАР 1:1 Мавритания КАН
Последние игры между собой
Сенегал: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ЮАР: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Кабо-Верде
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|3.
|Буркина-Фасо
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|ЮАР
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 8 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сенегал - ЮАР, который состоится 14.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сенегал - ЮАР, который состоится 14.11.2017.
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Прогнозы на матч Сенегал - ЮАР
Сенегал
30.8% (4)
Ничья:
38.5% (5)
ЮАР
30.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
0:0 Ничья:
23.1% (3)
2:1 Сенегал:
15.4% (2)
1:0 Сенегал:
15.4% (2)
1:1 Ничья:
15.4% (2)
0:1 ЮАР:
15.4% (2)
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