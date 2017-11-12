  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
  5. Группа D
2016-2017
Сенегал
 
Позже
ЮАР
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 23 часа 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сенегал - ЮАР, который состоится 14.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Сенегал - ЮАР
Сенегал
30.8% (4)
Ничья:
38.5% (5)
ЮАР
30.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.1% (3)
Сенегал:
15.4% (2)
Сенегал:
15.4% (2)
Ничья:
15.4% (2)
ЮАР:
15.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация