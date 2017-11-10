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Кот-д'Ивуар (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 06.10.2017 Мали 0:0 Кот-д'Ивуар ОМЧ2А
- 05.09.2017 Кот-д'Ивуар 1:2 Габон ОМЧ2А
- 02.09.2017 Габон 0:3 Кот-д'Ивуар ОМЧ2А
- 10.06.2017 Кот-д'Ивуар 2:3 Гвинея КАН
- 04.06.2017 Голландия 5:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 24.03.2017 РОССИЯ 0:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 24.01.2017 Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар КАН
- 20.01.2017 Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго КАН
- 16.01.2017 Кот-д'Ивуар 0:0 Того КАН
- 11.01.2017 Кот-д'Ивуар 3:0 Уганда ТМС
- 08.01.2017 Швеция 1:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 26.12.2016 Кот-д'Ивуар 0:0 Зимбабве ТМС
- 15.11.2016 Франция 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 12.11.2016 Марокко 0:0 Кот-д'Ивуар ОМЧ2А
- 08.10.2016 Кот-д'Ивуар 3:1 Мали ОМЧ2А
- 03.09.2016 Кот-д'Ивуар 1:1 Сьерра-Леоне КАН
- 04.06.2016 Кот-д'Ивуар 2:1 Габон ТМС
- 20.05.2016 Венгрия 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 29.03.2016 Судан 1:1 Кот-д'Ивуар КАН
- 25.03.2016 Кот-д'Ивуар 1:0 Судан КАН
Марокко (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 10.10.2017 Марокко 3:1 Южная Корея ТМС
- 07.10.2017 Марокко 3:0 Габон ОМЧ2А
- 05.09.2017 Мали 0:0 Марокко ОМЧ2А
- 01.09.2017 Марокко 6:0 Мали ОМЧ2А
- 10.06.2017 Камерун 1:0 Марокко КАН
- 31.05.2017 Марокко 1:2 Голландия ТМС
- 28.03.2017 Марокко 1:0 Тунис ТМС
- 24.03.2017 Марокко 2:0 Буркина-Фасо ТМС
- 29.01.2017 Египет 1:0 Марокко КАН
- 24.01.2017 Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар КАН
- 20.01.2017 Марокко 3:1 Того КАН
- 16.01.2017 ДР Конго 1:0 Марокко КАН
- 09.01.2017 Марокко 0:1 Финляндия ТМС
- 04.01.2017 Марокко 1:0 Буркина-Фасо ТМС
- 15.11.2016 Марокко 2:1 Того ТМС
- 12.11.2016 Марокко 0:0 Кот-д'Ивуар ОМЧ2А
- 11.10.2016 Марокко 4:0 Канада ТМС
- 10.10.2016 Марокко 2:1 Иордания ТМС
- 08.10.2016 Габон 0:0 Марокко ОМЧ2А
- 04.09.2016 Марокко 2:0 Сан-Томе и Принсипи КАН
Последние игры между собой
Кот-д'Ивуар: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Марокко: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
- 24.01.2017 Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар Кубок Африканских Наций
- 12.11.2016 Марокко 0:0 Кот-д'Ивуар Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- 20.01.2016 Марокко 0:1 Кот-д'Ивуар Чемпионат Африканских наций
- 09.10.2015 Марокко 0:1 Кот-д'Ивуар Товарищеские матчи. Сборные
- 07.09.2013 Кот-д'Ивуар 1:1 Марокко Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 10.06.2012 Кот-д'Ивуар 2:2 Марокко Международные матчи
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|5
|2
|3
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Кот-д'Ивуар
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|3.
|Габон
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|4.
|Мали
|5
|0
|3
|2
|1 - 9
|3
-
До начала матча осталось 18 часов 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кот-д'Ивуар - Марокко, который состоится 11.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кот-д'Ивуар - Марокко, который состоится 11.11.2017.
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Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Марокко
Кот-д'Ивуар
80% (96)
Ничья:
16.7% (20)
Марокко
3.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Кот-д'Ивуар:
39.2% (47)
1:0 Кот-д'Ивуар:
29.2% (35)
1:1 Ничья:
12.5% (15)
2:0 Кот-д'Ивуар:
7.5% (9)
0:0 Ничья:
2.5% (3)
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