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Кот-д'Ивуар
 
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Марокко
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До начала матча осталось 18 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кот-д'Ивуар - Марокко, который состоится 11.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Марокко
Кот-д'Ивуар
80% (96)
Ничья:
16.7% (20)
Марокко
3.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Кот-д'Ивуар:
39.2% (47)
Кот-д'Ивуар:
29.2% (35)
Ничья:
12.5% (15)
Кот-д'Ивуар:
7.5% (9)
Ничья:
2.5% (3)
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