Стадион: Юесиушан
4:1
Конец матча
1:0
10' ГолОттесен Сёлви
2:0
25' ГолЗахави Эран
3:0
28' ГолMiao Tang II
3:1
36' ГолЛукимья-Мулонготи Ассани
90' Желтая карточкаУджа Энтони
4:1
90' ГолЗахави Эран
Второй тайм
100'
Судья свистит, и матч окончен
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
99'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
99'
Shangkun Liu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
99'
Shangkun Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
98'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
97'
Jiajian Mai нанес удар, но тот был заблокирован.
97'
Тактическая замена. Tixiang Li уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
95'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-ОЛ! Захави Эран из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
95'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
95'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
95'
Захави Эран пробил головой, вратарь справился с ударом.
94'
Jiajian Mai из команды Чангша Гинде делает навес
94'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
93'
Уджа Энтони получает желтую карточку.
93'
Уджа Энтони совершает грубый фол. Лю Лин был жертвой
91'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
91'
[9] - столько добавил арбитр времени.
91'
Yanqiang Hu имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
91'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
91'
Уджа Энтони на финте ушёл от оппонента.
91'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
90'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
88'
Jiajian Mai коснулся мяча рукой.
88'
Тактическая замена. Gong Zhang уходит с поля и его заменяет Jiajian Mai
87'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает подножку. Miao Tang заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
87'
Yanqiang Hu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Yanqiang Hu на финте ушёл от оппонента.
86'
86'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
86'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
86'
85'
Лукимья-Мулонготи Ассани исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Оттесен Сёлви из команды Чангша Гинде делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
84'
Захави Эран из команды Чангша Гинде сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Gong Zhang мяча так и не получил
83'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин. Это Захави Эран заработал фол.
83'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Лю Лин на финте ушёл от оппонента.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Jiahe Li, и мяч снова в игре
82'
Jiahe Li на финте ушёл от оппонента.
82'
82'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
82'
Уджа Энтони бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
79'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
79'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
Захави Эран мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
Shangkun Liu сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
78'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
77'
Wei Lu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
76'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Yanjun Zhang получил травму и заменен. Jiahe Li выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Yanjun Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
67'
Yanjun Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Yanjun Zhang.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает навес
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Chao Zeng получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Chao Zeng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Chao Zeng заработал фол.
62'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
60'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
60'
59'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
59'
Wei Lu из команды Ляонин Хувин делает навес
58'
Gong Zhang ошибается в защите.
58'
57'
57'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Жанг Йе выбил мяч подальше от ворот.
57'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лю Лин делает скидку назад вдоль ворот
56'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Miao Tang выбил мяч подальше от ворот.
55'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Yanjun Zhang выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
54'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Shangkun Liu коснулся мяча рукой.
53'
Chao Zeng из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Tixiang Li заработал фол.
52'
51'
50'
Shangkun Liu наказан за толчок Захави Эран
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Йи Тенг из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Liang Wang.
48'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Чжипэн Цзян.
48'
Liang Wang делает скидку назад вдоль ворот
48'
48'
47'
47'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает навес
47'
Йи Тенг ошибается в защите.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Chao Zeng из команды Чангша Гинде в офсайде
47'
Захави Эран из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Захави Эран на финте ушёл от оппонента.
47'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде разыграл угловой с левого угла.
47'
Захави Эран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Wei Lu сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Chao Zeng из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Miao Tang наказан за толчок Санг Йифей
43'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Tixiang Li.
42'
Бумаль Оливье получил травму и заменен. Liang Wang выходит на поле.
42'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Gong Zhang заработал фол.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Бумаль Оливье получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Бумаль Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
39'
Жанг Йе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Йи Тенг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
38'
Лукимья-Мулонготи Ассани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Gong Zhang из команды Чангша Гинде делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
37'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лукимья-Мулонготи Ассани отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Gong Zhang наказан за толчок Yanqiang Hu
35'
35'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин устремляется вперед с мячом.
34'
33'
Gong Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Chao Zeng выбил мяч подальше от ворот.
32'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
31'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
28'
Захави Эран сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Miao Tang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Miao Tang из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
27'
Захави Эран из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Чангша Гинде", а он уже решил момент. Браво!
25'
Лукимья-Мулонготи Ассани сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
24'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
23'
Лукимья-Мулонготи Ассани исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
23'
Gong Zhang из команды Чангша Гинде делает подножку. Бумаль Оливье заработал фол.
22'
Chao Zeng из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Zhengyu Huang.
20'
Лю Лин из команды Чангша Гинде в офсайде
20'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
19'
Санг Йифей нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Йи Тенг.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
13'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Оттесен Сёлви заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Tixiang Li сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Оттесен Сёлви из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
10'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
9'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Tixiang Li на финте ушёл от оппонента.
9'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
9'
8'
Chao Zeng делает скидку назад вдоль ворот
7'
7'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает навес
5'
5'
Захави Эран имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
5'
Chao Zeng из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
3'
2'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Miao Tang заработал фол.
2'
Zhaoliang Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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