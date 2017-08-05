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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
1:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
12' Гол
Long Tan
30' Желтая карточка
Chao He
1:1
90' Гол
Ким Ки-Хи
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
94'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ким Ки-Хи из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.

93'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
93'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Лин Ванг сделал результативную передачу.
Фол, нарушение
92'
Chao He наказан за толчок Shilin Sun
Фол, нарушение
91'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Цао Юньдин пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Guang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
87'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
87'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
Фол, нарушение
86'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Li Zhang.
85'
Marinho получил травму и заменен. Shang Li выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Marinho на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
83'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай отвел угрозу отличным подкатом
83'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Вратарь парирует удар, который нанес Long Tan, и мяч снова в игре
82'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
82'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
82'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа. Это Жанг Ксяофей заработал фол.
81'
Фан Ксяодонг нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
80'
Long Tan наказан за толчок Ванг Шоутинг
80'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Guang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Marinho.
77'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
76'
Zhe Jiang получил травму и заменен. Rui Yu выходит на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
75'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Ванг Шоутинг нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
74'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Би Джианхао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
71'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
Фол, нарушение
71'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Chao He заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
70'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
68'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
67'
Li Zhang получил травму и заменен. Guang Li выходит на поле.
67'
Джианйвинг Мао попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Джианйвинг Мао на финте ушёл от оппонента.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Li Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
65'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
64'
Marinho наказан за толчок Yunqiu Li
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
64'
После дальнего удара, который нанес Marinho мяч отбит вратарем
64'
Long Tan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Li Zhang заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
62'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ким Ки-Хи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
61'
Marinho наказан за толчок Би Джианхао
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
60'
Морено Джованни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
60'
После удара головой, который нанес Цао Юньдин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
58'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа отвел угрозу отличным подкатом
57'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
57'
Морено Джованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
57'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
57'
Li Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Тевес Карлос отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
53'
Chao He наказан за толчок Тевес Карлос
52'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
51'
Тактическая замена. Zhen Cong уходит с поля и его заменяет Shilin Sun
51'
Тактическая замена. Jianrong Zhu уходит с поля и его заменяет Морено Джованни
50'
Исмаилов Анзур выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
49'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
49'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Джианйвинг Мао на финте ушёл от оппонента.
49'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Тевес Карлос выбил мяч подальше от ворот.
46'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
46'
Тактическая замена. Лу Женг уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Угловой
37'
Чанчунь Ятай подает корнер.
Угловой
33'
Чанчунь Ятай подает корнер.
Желтая карточка
30'
Chao He получает желтую карточку.
Угловой
22'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
Угловой
13'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
12'
Marinho сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Long Tan записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
8'
Чанчунь Ятай произведет угловой с правой стороны.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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