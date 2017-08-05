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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Хонгкоу
1:1
Конец матча
|
12'
0:1
30'
46'
51'
67'
85'
Состав команд
27
Ли
Шуай
16
Yunqiu
Li
34
Jinhao
Bi
25
Лин
Ванг
39
Zhen
Cong
32
Тевес
Карлос
11
Zheng
Lu
15
Jianrong
Zhu
23
Yake
Wu
17
Xiaodong
Fan
16
Zhe
Jiang
15
Jie
Sun
21
Chao
He
27
Li
Zhang
II
29
Long
Tan
Шанхай Шэньхуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Ли Шуай Вратарь
- 16 Yunqiu Li Защитник
- 4 Ким Ки-Хи Защитник
- 34 Jinhao Bi Защитник
- 25 Лин Ванг Защитник
- 39 Zhen Cong Полузащитник
- 5 Shouting Wang Полузащитник
- 7 Джианйвинг Мао Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 11 Zheng Lu Полузащитник
- 15 Jianrong Zhu Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jin Tao Защитник
- 10 Морено Джованни Полузащитник
- 37 Shilin Sun Полузащитник
- 28 Цао Юньдин Полузащитник
- 17 Мартинс Обафеми Нападающий
- 8 Lu Zhang I
- 12 Zhao Chen
- Главный тренер: Густаво Пойет
- Травмы и дисквалификации
- Ба Демба Травмирован
- Sheng Qin Дисквалифицирован
Чанчунь Ятай 5-3-2
- Основной состав
- 23 Yake Wu Вратарь
- 5 Исмаилов Анзур Защитник
- 33 Xiaofei Zhang Защитник
- 17 Xiaodong Fan Защитник
- 16 Zhe Jiang Защитник
- 15 Jie Sun Защитник
- 21 Chao He Полузащитник
- 27 Li Zhang II Полузащитник
- 7 Marinho II Полузащитник
- 9 Игало Одион Нападающий
- 29 Long Tan Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Fan Yi Вратарь
- 4 Rui Yu Защитник
- 24 Фенг Янь Защитник
- 32 Guang Li Полузащитник
- 8 Zhenyu Du Полузащитник
- 37 Dadi Zhou Полузащитник
- 22 Shang Li
- Главный тренер: Fei Gao
- Травмы и дисквалификации
- Хусти Саболч Травмирован
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 02.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн К
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 19.07.2017 Шаньдун Лунэн 1:3 Шанхай Шэньхуа К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Яньбянь 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 21.06.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань К
- 17.06.2017 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан С
- 02.06.2017 Тяньцзинь Тэда 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 26.05.2017 Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай Шэньхуа С
- 20.05.2017 Шанхай Шэньхуа 1:3 Шанхай СИПГ С
- 13.05.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа С
- 05.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай Шэньхуа С
- 02.05.2017 Юннань Лицзян 0:3 Шанхай Шэньхуа К
- 22.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 15.04.2017 Чанчунь Ятай 2:3 Шанхай Шэньхуа С
- 08.04.2017 Хэбей Форчун 4:2 Шанхай Шэньхуа С
- 02.04.2017 Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа С
Чанчунь Ятай (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.07.2017 Ляонин Хувин 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.07.2017 Шаньдун Лунэн 3:2 Чанчунь Ятай С
- 16.07.2017 Чанчунь Ятай 3:2 Гуанчжоу Фули С
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 24.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Чанчунь Ятай С
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай С
- 04.06.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 27.05.2017 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.05.2017 Чанчунь Ятай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 06.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:3 Чанчунь Ятай С
- 02.05.2017 Ней Монгол 2:1 Чанчунь Ятай К
- 29.04.2017 Яньбянь 1:0 Чанчунь Ятай С
- 23.04.2017 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье С
- 15.04.2017 Чанчунь Ятай 2:3 Шанхай Шэньхуа С
- 09.04.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.04.2017 Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Лунэн С
- 12.03.2017 Гуанчжоу Фули 1:0 Чанчунь Ятай С
- 04.03.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Чанчунь Ятай С
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Чанчунь Ятай: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 15.04.2017 Чанчунь Ятай 2:3 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 30.10.2016 Чанчунь Ятай 1:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 03.07.2016 Шанхай Шэньхуа 3:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 17.10.2015 Шанхай Шэньхуа 3:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 03.06.2015 Чанчунь Ятай 3:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 14.08.2014 Шанхай Шэньхуа 2:3 Чанчунь Ятай Суперлига
- 06.04.2014 Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 30.10.2013 Шанхай Шэньхуа 2:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 26.06.2013 Чанчунь Ятай 1:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 20.10.2012 Шанхай Шэньхуа 1:3 Чанчунь Ятай Суперлига
- 16.06.2012 Шанхай Шэньхуа 0:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 17.08.2011 Шанхай Шэньхуа 0:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 07.05.2011 Чанчунь Ятай 0:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 16.10.2010 Чанчунь Ятай 3:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 30.05.2010 Шанхай Шэньхуа 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 05.09.2009 Шанхай Шэньхуа 0:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 26.04.2009 Чанчунь Ятай 1:0 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 16.11.2008 Шанхай Шэньхуа 3:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 06.07.2008 Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 31.10.2007 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чанчунь Ятай Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|14
|2
|4
|44 - 27
|44
|2.
|Шанхай СИПГ
|19
|12
|4
|3
|46 - 21
|40
|3.
|Шаньдун Лунэн
|19
|10
|5
|4
|33 - 20
|35
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|19
|10
|5
|4
|29 - 20
|35
|5.
|Хэбей Форчун
|20
|9
|5
|6
|34 - 25
|32
|6.
|Бэйцзин Гоань
|20
|9
|5
|6
|29 - 26
|32
|7.
|Гуанчжоу Фули
|19
|8
|6
|5
|36 - 29
|30
|8.
|Чуньцинь Лифан
|20
|7
|6
|7
|27 - 26
|27
|9.
|Шанхай Шэньхуа
|19
|6
|6
|7
|36 - 30
|24
|10.
|Гуйчжоу Чжичэн
|19
|6
|6
|7
|21 - 26
|24
|11.
|Чанчунь Ятай
|20
|6
|5
|9
|25 - 30
|23
|12.
|Хэнань Цзянье
|20
|4
|8
|8
|22 - 29
|20
|13.
|Цзянсу Сунин
|20
|3
|9
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Ляонин Хувин
|19
|4
|4
|11
|21 - 43
|16
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|19
|3
|6
|10
|12 - 29
|15
|16.
|Яньбянь
|20
|2
|4
|14
|14 - 42
|10
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
94'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ким Ки-Хи из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
93'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
93'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Лин Ванг сделал результативную передачу.
92'
Chao He наказан за толчок Shilin Sun
91'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Цао Юньдин пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Guang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
87'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
87'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
86'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Li Zhang.
85'
Marinho на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
83'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай отвел угрозу отличным подкатом
83'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Вратарь парирует удар, который нанес Long Tan, и мяч снова в игре
82'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
82'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
82'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа. Это Жанг Ксяофей заработал фол.
81'
Фан Ксяодонг нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Long Tan наказан за толчок Ванг Шоутинг
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Guang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Marinho.
77'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
75'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Ванг Шоутинг нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
74'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Би Джианхао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
71'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
71'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Chao He заработал фол.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
70'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
70'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
67'
Джианйвинг Мао попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Джианйвинг Мао на финте ушёл от оппонента.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Li Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
64'
После дальнего удара, который нанес Marinho мяч отбит вратарем
64'
Long Tan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Li Zhang заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
62'
62'
Ким Ки-Хи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
Marinho наказан за толчок Би Джианхао
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
60'
Морено Джованни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
60'
После удара головой, который нанес Цао Юньдин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
58'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа отвел угрозу отличным подкатом
57'
57'
Морено Джованни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
57'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
57'
Li Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
55'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Тевес Карлос отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
53'
Chao He наказан за толчок Тевес Карлос
52'
52'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
51'
Тактическая замена. Zhen Cong уходит с поля и его заменяет Shilin Sun
51'
Тактическая замена. Jianrong Zhu уходит с поля и его заменяет Морено Джованни
50'
Исмаилов Анзур выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
49'
Marinho бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
49'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Джианйвинг Мао на финте ушёл от оппонента.
49'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Тевес Карлос выбил мяч подальше от ворот.
46'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
46'
Тактическая замена. Лу Женг уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Чанчунь Ятай подает корнер.
33'
Чанчунь Ятай подает корнер.
30'
Chao He получает желтую карточку.
22'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
13'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
12'
Marinho сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Long Tan записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Чанчунь Ятай произведет угловой с правой стороны.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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