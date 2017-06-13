0:1
8' ГолВаргас Эдуардо
0:2
18' ГолВаленсия Леонардо
1:2
31' ГолСтанку Богдан
33' Красная карточкаМедель Гари
2:2
60' ГолСтанчу Николае
3:2
83' ГолБалута Александр
Новости после матча
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Спасибо за внимание и берегите себя! Для Вас на матче работал Алексей Торопацкий. До новых встреч на просторах LiveResult!
Статистику матча Вы можете посмотреть здесь .
Статистику матча Вы можете посмотреть здесь .
Второй тайм
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ВСЕ! Матч Румыния - Чили завершен! Выдался очень жаркий вечер в Клуже, господа! Чилийцы выиграли 2-0, и казалось, что проблем не будет, но их подкосило удаление Меделя за глупый фол. Румыны вовремя взяли инициативу в свои руки и планомерно давили на чилийскую оборону, и как итог два гола-красавца от Станку и Станчу, да победное взятие ворот в исполнении дебютанта Балуты!
90'
Менее минуты осталось до конца компенсированного времени, а мячом владеют хозяева.
90'
Александр Балута нацеливался на дубль, но его удар оказался заблокированным!
90'
Исла не смог выполнить точную передачу на Санчеса, набегавшего на дальнюю штангу!
90'
Три минуты будет продолжаться второй тайм!
89'
Мартин Родригес выходит усилить игру команды гостей в последние минуты. Эухенио Мена покидает поле.
89'
Идут в атаку подопечные Кристофа Даума! Влад Кирикеш и вовсе решил пяткой красиво отправить мяч в ворота Эрерры после прострела партнера, но не смог он скоординировать свои действия. Да и в офсайде он оказался по итогу.
87'
Артуро Видаль безуспешно бороздить просторы румынской обороны. Пока кроме пары ударов со штрафного ничего не удалось продемонстрировать полузащитнику "Баварии".
86'
Еще одну замену приготовили хозяева! Вместо Станчу на поле появился знакомый нам Эрик Бикфалви.
85'
Вот вам и классный камбэк со стороны сборной Румынии! Да, конечно, удаление Меделя повлияло, но оставим это в первом тайме. Тут уже хозяева сполна пользуются возможностями помноженными на старания.
83'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-2! БАЛУТА! Станчу пробил с линии штрафной, Эррера отбил сложный удар перед собой, прямо на ногу набежавшему Александру! Тот не мог простить сборную Чили в свой дебют!
82'
Замена у Чили! Вместо Гуттиереса на поле появился Фуэнсалида.
81'
Ведут атаку хозяева, но в этот раз не получается ворваться в штрафную! Балута был исполнителем затеи.
80'
Станчу наносит удар с края штрафной, но не слишком точный - несколько метров от левой штанги.
78'
КАК ТАК? ИВАН НЕ ЗАБИВАЕТ В ПУСТЫЕ ВОРОТА! Убежал Андрей один на один с Эррерой, везя на плечах защитника, убрал мяч под себя, а заодно и оппонента, а потом и севшего на колену Эрерру. И что вы думаете дальше? А дальше Иван пытался черпачком отправить мяч в пустые ворота, но в недооценил позиции Эрреры, выбросившего руку! Наиголевейший момент, если можно так сказать!
77'
Санчес у чужой штрафной собрал троих оппонентов у своих ног, но каждого обыграть не удалось и пришлось возвращать мяч назад.
76'
Мена делает мелкий фол на Иване в середине поля, аккуратно подталкивая в спину.
75'
Цэру продолжает дело Гани, нагружая мяч в штрафную сборной Чили. У вышедшего на замену это получается несколько хуже.
74'
Румыны не остаются в долгу! Грозав, находясь в штрафной соперника, с метров двенадцати пробил мимо ворот!
73'
Какая контратака у сборной Чили! Артуро Видаль отыграл на Ислу, а тот решил сильно отправить мяч низом на дальнюю штангу, где по идее должен был быть Пуч, но Эдсон, летевший на всех парах, не достал до мяча!
72'
Артуро Видаль на этот раз со штрафного пробил в соперника! Что же будет в третий раз?
71'
Алексис Санчес оказался на газоне поле того, как Балута выставил ногу перед маневром чилийца.
71'
Возобновилась игра выносом от своих ворот в исполнении Джонни Эрреры.
70'
Еще одна замена у нас! Вместо Гани на поле вышел Богдан Цэру.
69'
Занятный эпизод произошел! Станчу упал в штрафной чилийцев под напором Ислы и это мог быть пенальти, однако голландский арбитр не решился указать на точку.
68'
Ошибается Эррера, даря мяч соперникам у собственной штрафной, но благо не смогли румыны воспользоваться ситуацией. В том числе благодаря партнерам. Не дали они пробить по воротам!
67'
Балута, вышедший на замену, попытался пойти в дриблинг, но мяч чисто вынесли из-под него на угловой.
66'
Замена в составе Румынии. Вместо Богдана Станку на поле появился Александр Балута.
66'
Кристиан Ганя дальним выстрелом отправил мяч к трибунам!
65'
Эдмон Пуч выходит на поле вместо Эдуардо Варгаса.
64'
Озадаченно выглядел до этого Пицци, а теперь так и вовсе растерян наставник гостей.
63'
Не думают успокаиваться хозяева! Кристиан Ганя подал кросс в штрафную - Станку выиграл воздух и пробил головой в сопротивлении, но вышло выше ворот!
61'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-2! СТАНЧУ! Какие же красивые мячи сегодня забивает Румыния! Станчу обводящим ударом отправил мяч в ворота взяв союзники правую штангу, если смотреть на удар со стороны беспомощного Эрреры! Классно, господа!
60'
Заработал штрафной Артуро Видаль и сам же решил его исполнить. До ворот было метров сорок, но когда это Видаля пугало? Только удар на этот раз пришелся неточным, хоть и сильным.
59'
Оживили игру румыны в последние минуты, но не хватает им буквально немного.
58'
Перспективно! Богдан Станку мог замыкать пас партнера с левого фланга, но пробежал мимо мяча.
57'
Грозав бил по воротам, но его попытку заблокировали двое игроков чилийской сборной!
56'
Угловой заработали хозяева! Богдан Станку слишком сильно подал мяч в штрафную и улетел за пределы поля никого не задев.
55'
Артуро Видаль нанес удар с края штрафной, но его попытка полетела на трибуны, на последний ряд.
54'
Замены у сборной Чили! Вместо Арангиса на поле появился Арто Видаль! Под бурные аплодисменты.
А еще Сильва вышел на поле вместо Диаса.
А еще Сильва вышел на поле вместо Диаса.
53'
Андрей Иван, и это все один человек, откликался на передачу партнера у линии штрафной чилийской сборной, но партнер слишком сильно отдал передачу.
52'
Широко играют румыны! Кирикеш отправил на левом фланге в прорыв Грозава, а тот словно в столб уткнулся в Ислу. Мяч потерян.
51'
Станчу откликнулся на передачу партнера в район дальней штанги, принял мяч и пробил, но угол был слишком острым и удар пришелся в сетку ворот с внешней стороны.
50'
И снова Гуттиерес оказался на линии огня! И снова его удар был каким-то вычурным, интересным, но неточным.
49'
Гуттиерес заработал угловой через попытку красиво пробить по воротам. Подача Санчеса с углового не дошла до партнеров.
49'
Иван уложил Мену на газон. Чилийцы судя по всему будут коротко разыгрывать стандарт.
48'
Варгас отлично поборолся в центре поля и отдал пас на Мену, а тот уже упустил мяч за боковую.
47'
В нападении проводят время футболисты сборной Румынии, но в штрафную пробраться им не дают возможности защитники гостей.
46'
У чилийцев все скромненько. Вместо Валенсии вышел Исла.
46'
А в перерыве произошли замены. У румын вместо Бензара вышел Андрей Иван, а также Ротариу заменил Марина и Грозав заменил Андоне.
46'
На стадионе "Клуж-Арена" стартовал второй тайм матча Румыния - Чили!
Второй тайм
Первый тайм
-
Самое время заглянуть в статистику, уважаемые любители футбола!
45'
Завершился первый тайм! Голландский судья решил ничего не добавлять к первому тайму. Сборная Чили после первых сорока пяти минут выигрывает в один мяч у сборной Румынии.
Если поначалу матч был полностью товарищеским, то затем команды взорвались, начали вести себя так будто на кону выход на мировое первенство уже сейчас. Все это вылилось в парочку желтых карточек и одну красную, которую получил Гари Медель. Стоит упомянуть и о голе-красавце в исполнении Станку - замечательный гол со штрафного! В общем, много интересного у нас происходит.
Пока отдыхаем!
Если поначалу матч был полностью товарищеским, то затем команды взорвались, начали вести себя так будто на кону выход на мировое первенство уже сейчас. Все это вылилось в парочку желтых карточек и одну красную, которую получил Гари Медель. Стоит упомянуть и о голе-красавце в исполнении Станку - замечательный гол со штрафного! В общем, много интересного у нас происходит.
Пока отдыхаем!
44'
Андоне откликнулся на подачу партнера, но головой не дотянулся до мяча. Атака хозяев на этом не захлебнулась! Бензар с противоположного фланга подал в глубь штрафной, где Кирикешу чуть-чуть не хватило, чтобы пробить по воротам!
43'
Пауло Диас лишил мяч Богдана Станку с нарушением правил. Последует подача в штрафную чилийцев!
42'
С оглядкой на собственные ворота действуют чилийцы, активно подключая Эрреру к игре.
41'
Варгас в силовой манере выиграл борьбу у Кирикеша у углового флажка, но мяч сохранить не сумел.
41'
Небольшое затишье сейчас в матче. Чили владеет мячом, словно и ничего не было практически десятью минутами ранее.
40'
Алексис Санчес сумел принять мяч у кромки поля и сохранить под плотным прессингом хозяев.
38'
Возобновилась игра. Чилийцы пока пережидают бурю, а тем временем Андоне рвался убежать один на один с Эррерой, но лайнсмен зажег офсайд.
37'
Оказывают помощь Варгасу представители медицинского персонала сборной Чили. Небольшая пауза в матче.
36'
Желтая у нас! Рэзван Марин срубил Варгаса в центре поля! Уже дымок виден над стадионом.... Скоро будет огонь?
35'
Пошли футболисты сборной Румынии большими силами вперед!
34'
Возмущению нет предела у чилийцев. А вот голландский арбитр не стал либеральничать. А я только говорил о его незаметности.
33'
Ох, что происходит! Гари Медель получает красную карточку! Медель боролся с Андоне, борьбу проиграл и решил в партере добить румынского нападающего! Ну, не красит это Меделя. Капитана сборной.
31'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! БОГДАН СТАНКУ! Просто изумительно исполнил штрафной Богдан, отправив мяч над стенкой в ближнюю девятку!
30'
К штрафному удару приготовились румыны! Эррера выстраивает внушительную стенку у своих ворот!
29'
Пока хорошо судит арбитр Мейхейс. Надеемся, что так и дальше будет. Излишне не свистит, но и нити игры не выпускает.
28'
Арангис и Станчу получили от голландского арбитра по желтой карточке! Игра продолжается.
27'
Ох, стычка в центре поля! Арангис и Гуттиерес взяли в коробку Андоне, а затем, видимо, румынам, что-то не понравилось (понятно, что) и они пошли в потасовку.
26'
МОМЕНТИЩЕ! СТАНКУ НЕ ЗАБИВАЕТ В ПАРУ МЕТРОВ В ВОРОТА! Бензар выложил пас-конфетку на Станку, а Богдан пробил мимо ворот!
25'
Варгас откликался на передачу Диаса с глубины поля, но не смог ее обработать!
23'
Интересно, что Пицци даже после двух забитых мячей не присаживается на скамейку, а вот Кристоф Даум спокойно наблюдает за происходящим...
22'
Вытягивают чилийцы сборную Румынии на свою половину поля, чтобы затем сделать разящий выпад! Мена отправил в прорыв по левому флангу Алексиса Санчеса, а вот войдя в штрафную, не смог в ближнем бою пробить Пантилимона! Пусть удар и был с острого угла.
21'
Свистят болельщики сборной Румынии. Это минимальное, что они могут выразить в качество игры своей команды. А Чили знай себе, владеет мячом и в ус не дует.
20'
Румыны, ну где вы? А вот тут! Сержио Ханка мог забить гол в ворота Эрреры, но не попал в дальний угол!
19'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2 ! ВАЛЕНСИЯ! Подачу Мены в штрафную на грудь принял Варгас, а потом скинул под удар Леонардо, который отправил мяч в дальний угол! Да, грудь чилийцев сегодня решает!
18'
Грешат сегодня мелкими нарушениями румыны. Сейчас в борьбе пострадал Алексис Санчес.
17'
Небольшая суматоха возникла в центре поля, когда и те, и другие с помощью коротких передач могли убежать в контратаку, но все глохло на начальной стадии.
16'
Довольно жесткое нарушение правил произошло в центре поля. Диас уходил от Гани, а тот не смог смириться с происходящим и нарушил правила, выставив ногу.
15'
Ох, как перспективно было! Алексис Санчес с партнерами закрутили карусель у штрафной Румынии, но до удара дело не дошло. Пришлось "Красной фурии" отойти к центру поля.
14'
Опасно! Андоне откликнулся на передачу Марина со штрафного, выбросив ногу вперед, словно фехтовальщик, но дотянуться не смог.
13'
Филипе Гуттиерес заплел ноги румынскому игроку недалеко от штрафной.
12'
Что-то проклевывалась у Румынии в атаке, но "поклевка" прекратилась после сильного и неточного паса Станчу на Андоне.
11'
Пантилимон очень долго владеет мяч в собственной штрафной, а партнеры находятся в статичном положении. Приходится просто выбивать мяч на половину поля соперника, а там вездесущий Гари Медель.
10'
Санчес мог удваивать преимущество сборной Чили! Получил он мяч в центре поля, промчался вперед мимо двух соперников и ударом-перебросом решить пробить Пантилимона - немного над перекладиной пролетел мяч!
9'
Вот и смотрите. Опять сборная Румынии представляет жалкое зрелище.
8'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! ВАРГАС!!! Все очень просто! Алексис Санчес принял мяч на грудь, вторым касанием отдал под удар Варгасу, а тот бильярдным ударом отправил мяч в угол ворот Пантилимона!
7'
Арангис в борьбе с соперником выполнил неточную передачу на ход партнера, но сборная Чили сумела сохранить мяч и перевести его в сторону Алексиса Санчеса. Получилось лишь аут заработать.
6'
Подача Рэзвана Марина пошла в ноги Ханку, который хитро хотелось продлить пяткой полет мяча на дальнюю штангу. Не удалась задумка.
5'
А вот и первый угловой! Флорин Андоне в борьбе с соперником сумел заработать корнер.
5'
Сейчас что-то стало вырисовываться у чилийцев в плане владения мячом, а румынам осталось выжидать момент для разящего укола.
4'
Нарушение правил! Станчу сфолил на Мена на своей половине поля. Но далеко от ворот. Очень далеко.
3'
А вот когда с мячом Алексис Санчес, всегда стоит ждать опасности. Но не в этот раз. Не смог игрок "Арсенала" принять мяч у штрафной хозяев.
2'
Неспешно начали матч обе сборные. Не спешат форсировать события и включать запредельные скорости. Мяч пока двигается больше около центрального круга.
1'
Сборная Румынии сегодня полностью в желтом, а гости в красном. Все традиционно, перепутать невозможно.
1'
Хозяева развели мяч в центре поля!
1'
Матч Румыния - Чили стартовал! Отличного нам футбола, друзья.
Первый тайм
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Прозвучали бодрые гимны обеих стран! Совсем скоро начнется матч! Интересно, что болельщики чилийской сборной продолжили петь гимн своей страны, не смотря на то, что музыка прекратила играть.
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Главным арбитром матча Румыния - Чили назначен голландец Бас Хейтейс. Для него это будет первый товарищеский матч в нынешнем году. А в целом на отборе к чемпионату мира по футболу ему удалось судить дважды:
9.10.2016. Албания 0-2 Испания
11.11.2016 Чехия 2-1 Норвегия
9.10.2016. Албания 0-2 Испания
11.11.2016 Чехия 2-1 Норвегия
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Составы на матч Вы можете посмотреть в соответствующей вкладке текстовой трансляции! Также вы можете поделиться своими эмоциями по ходу матча в комментариях. Ведущий текстовых трансляций всегда к Вашим услугам!
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Сборные Румынии и Чили до сегодняшней встречи лишь однажды играли между собой. Было это аж в 1982-м году, в рамках подготовки чилийцев к мундиалю в Испании. 19 мая 1982 года румыны выиграли в гостях со счетом 3-2, а по ходу матча и вовсе вели 3-0.
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Доброе время суток, дорогие друзья!
Совсем скоро стартует Кубок Конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Большой праздник футбола надвигается на Россию, и LiveResult.ru, портал в мир большого спорта, не может остаться в стороне от такого события!
Но пока есть еще время, сборные не чураются оттачивать технико-тактические действия в товарищеских матчах. Вот и сегодня сборная Чили, участник турнира, заедет в гости к сборной Румынии, и для южноамериканских «перцев» этот матч станет крайним перед встречей с камерунскими «львами», которая пройдет в Москве на «Открытие Арена» (начало в 21:00 по московскому времени).
Вернемся к
нашим баранам, к матчу Румыния – Чили. Встреча состоится в живописном городе Клуж-Напока на стадионе «Клуж Арена», которая вмещает в себя 31 479 зрителей, и которая является домашней ареной команды «Университатя».
Румыния совсем недавно дважды проиграла
Левандовскому, забившему пять из шести мячей Польше в рамках квалификации к чемпионату мира, отпустив Черногорию и Данию на расстояние в четыре очка. В целом румыны по результатам выглядят пленными несобранными. В последний раз они побеждали в октябре, когда в гостях разгромили Армению. Очень странно видеть такую сборную сейчас: реальность такова, что голы да ничьи даются с большим трудом.
Сборная Чили стабильнее сегодняшнего соперника, особенно в плане звездности состава и голевых успехов. Не так давно, кстати, чилийцы наведывались в Москву на товарищеский матч со сборной России, и смогли продемонстрировать российской публике неплохую игру, а перед этой встречей были уверенно переиграны Венесуэла и Буркина-Фасо. В отборе на чемпионат мира у «перцев» есть хорошие шансы снова приехать в Россию, но для этого надо выдержать заключительные встречи с Парагваем (дома), Боливией (гости), Эквадором (дома) и Бразилией (гости).
На бумаге безоговорочными фаворитами матча являются Алексис Санчес, Гари Медель и их бравые соотечественники, но и румыны захотят порадовать своих поклонников! Я, Алексей Торопацкий, приглашаю Вас к 21:00 по Москве, чтобы провести пару часов в нашей уютной компании и насладиться матчем!
Совсем скоро стартует Кубок Конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Большой праздник футбола надвигается на Россию, и LiveResult.ru, портал в мир большого спорта, не может остаться в стороне от такого события!
Но пока есть еще время, сборные не чураются оттачивать технико-тактические действия в товарищеских матчах. Вот и сегодня сборная Чили, участник турнира, заедет в гости к сборной Румынии, и для южноамериканских «перцев» этот матч станет крайним перед встречей с камерунскими «львами», которая пройдет в Москве на «Открытие Арена» (начало в 21:00 по московскому времени).
Вернемся к
Румыния совсем недавно дважды проиграла
Сборная Чили стабильнее сегодняшнего соперника, особенно в плане звездности состава и голевых успехов. Не так давно, кстати, чилийцы наведывались в Москву на товарищеский матч со сборной России, и смогли продемонстрировать российской публике неплохую игру, а перед этой встречей были уверенно переиграны Венесуэла и Буркина-Фасо. В отборе на чемпионат мира у «перцев» есть хорошие шансы снова приехать в Россию, но для этого надо выдержать заключительные встречи с Парагваем (дома), Боливией (гости), Эквадором (дома) и Бразилией (гости).
На бумаге безоговорочными фаворитами матча являются Алексис Санчес, Гари Медель и их бравые соотечественники, но и румыны захотят порадовать своих поклонников! Я, Алексей Торопацкий, приглашаю Вас к 21:00 по Москве, чтобы провести пару часов в нашей уютной компании и насладиться матчем!
Прогнозы на матч Румыния 3:2 Чили
Румыния
6.5% (12)
Ничья:
19.9% (37)
Чили
73.7% (137)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Чили:
32.3% (60)
0:1 Чили:
19.4% (36)
1:1 Ничья:
16.1% (30)
1:3 Чили:
8.1% (15)
0:2 Чили:
8.1% (15)
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