Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
0:2
Конец матча
14' Желтая карточкаLiang Jiang
0:1
43' ГолЛин Гао
52' Желтая карточкаZheng Zou
56' Желтая карточкаХанчао Ю
0:1
58' Не забитый пенальтиЕлавич Никица
61' Желтая карточкаXin Xu
0:2
70' ГолГуларт Рикардо
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
94'
94'
Junlin Min отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
92'
Линьпэн Чжан выбил мяч на угловой.
92'
Yingjian Li из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
92'
91'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
91'
91'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
90'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
89'
89'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
89'
Чери Тьяронн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
88'
Гуларт Рикардо возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Гуларт Рикардо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Гуларт Рикардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
87'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
84'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
84'
84'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Junlin Min на финте ушёл от оппонента.
84'
84'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yingjian Li заработал фол.
81'
81'
81'
81'
Алан де Карвальо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
81'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
80'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
79'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
79'
Yingjian Li выбил мяч на угловой.
78'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Yingjian Li
78'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Jun Wang
77'
77'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
77'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
76'
Longchang Lin выбил мяч на угловой.
76'
Ханчао Ю на финте ушёл от оппонента.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Xin Tang и мяч снова в игре
72'
72'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
70'
Ляо Лишэн сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуларт Рикардо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
70'
70'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
69'
Бовэнь Хуан выбил мяч на угловой.
67'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
67'
66'
Чжао Чженг выбил мяч на угловой.
66'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
65'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
65'
65'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
64'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
64'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
64'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
63'
62'
Тактическая замена. Xin Xu уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
62'
62'
61'
Xin Xu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Junlin Min заработал фол.
61'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
60'
Елавич Никица бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
59'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Festus Baise заработал фол.
59'
59'
58'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Елавич Никица бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
57'
ПЕНАЛЬТИ! – Xin Xu серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Liang Jiang заработал пенальти для своей команды
56'
Ханчао Ю сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Festus Baise.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
55'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
54'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
54'
54'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
52'
Чжао Чженг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Чжао Чженг совершает грубый фол. Junlin Min был жертвой
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
50'
Ханчао Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Festus Baise имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
49'
49'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Junlin Min заработал фол.
49'
48'
48'
48'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
47'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
46'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
47'
47'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Линьпэн Чжан сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лин Гао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
42'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
40'
40'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
39'
37'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
34'
34'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
33'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
33'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
30'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
30'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
29'
Елавич Никица бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
29'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
28'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
27'
27'
Yunlong Fan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Junlin Min выбил мяч на угловой.
25'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
24'
Liang Jiang выбил мяч на угловой.
24'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
23'
22'
22'
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
21'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
21'
Елавич Никица имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
21'
21'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Feiya Chang заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
18'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Xin Xu заработал фол.
18'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
17'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
15'
15'
15'
15'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
14'
Liang Jiang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
14'
Liang Jiang совершает грубый фол. Паулиньо Жозе был жертвой
13'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
12'
Iminjan Ilhamjan нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Iminjan Ilhamjan на финте ушёл от оппонента.
12'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Xin Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ляо Лишэн заработал фол.
10'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
9'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
9'
Чери Тьяронн исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
9'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Junlin Min
8'
8'
Longchang Lin выбил мяч подальше от ворот.
8'
7'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
4'
4'
3'
Алан де Карвальо коснулся мяча рукой.
2'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Фан Меи заработал фол.
2'
2'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
2'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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