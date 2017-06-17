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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
0:2
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
14' Желтая карточка
Liang Jiang
0:1
43' Гол
Лин Гао
52' Желтая карточка
Zheng Zou
56' Желтая карточка
Ханчао Ю
0:1
58' Не забитый пенальти
Елавич Никица
61' Желтая карточка
Xin Xu
0:2
70' Гол
Гуларт Рикардо
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
94'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
94'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
94'
Junlin Min отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.

92'
Линьпэн Чжан выбил мяч на угловой.
92'
Yingjian Li из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
91'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
91'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Фол, нарушение
90'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
89'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
89'
Чери Тьяронн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Травма, повреждение
88'
Гуларт Рикардо возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Гуларт Рикардо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Гуларт Рикардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
87'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
84'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
84'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Junlin Min на финте ушёл от оппонента.
84'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yingjian Li заработал фол.
81'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
81'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
81'
Алан де Карвальо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
81'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
80'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
80'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
Угловой
79'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
79'
Yingjian Li выбил мяч на угловой.
78'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Yingjian Li
78'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Jun Wang
77'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Угловой
77'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
76'
Longchang Lin выбил мяч на угловой.
76'
Ханчао Ю на финте ушёл от оппонента.
76'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Xin Tang и мяч снова в игре
72'
Тактическая замена. Ляо Лишэн уходит с поля и его заменяет Лун Чжэн
72'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
70'
Ляо Лишэн сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуларт Рикардо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
70'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
70'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
69'
Бовэнь Хуан выбил мяч на угловой.
67'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
66'
Чжао Чженг выбил мяч на угловой.
66'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
65'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
65'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
65'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
Угловой
65'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
65'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
Угловой
64'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
64'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
64'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
63'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
63'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Xin Xu уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
62'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Xin Xu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Junlin Min заработал фол.
Офсайд
61'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
60'
Елавич Никица бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
59'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Festus Baise заработал фол.
59'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
Описание гола
58'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Елавич Никица бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ! – Xin Xu серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Liang Jiang заработал пенальти для своей команды
Желтая карточка
56'
Ханчао Ю сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Festus Baise.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
54'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
54'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
52'
Чжао Чженг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Чжао Чженг совершает грубый фол. Junlin Min был жертвой
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
50'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
50'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
50'
Ханчао Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Festus Baise имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
49'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Junlin Min заработал фол.
49'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
48'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
47'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Лин Гао получил травму и заменен. Ханчао Ю выходит на поле.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
44'
Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Линьпэн Чжан сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лин Гао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
42'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
40'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
39'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
39'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
37'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Офсайд
33'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
33'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
30'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
30'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
30'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
30'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
29'
Елавич Никица бьет и мяч от рикошета проходит мимо
29'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
27'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
27'
Yunlong Fan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Junlin Min выбил мяч на угловой.
Угловой
25'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
24'
Liang Jiang выбил мяч на угловой.
24'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
23'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Офсайд
21'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
21'
Елавич Никица имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
21'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Feiya Chang заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
18'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Xin Xu заработал фол.
18'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
Офсайд
17'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
15'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
15'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
14'
Liang Jiang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
14'
Liang Jiang совершает грубый фол. Паулиньо Жозе был жертвой
Фол, нарушение
13'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
12'
Iminjan Ilhamjan нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Iminjan Ilhamjan на финте ушёл от оппонента.
12'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Xin Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ляо Лишэн заработал фол.
10'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
9'
Чери Тьяронн исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
9'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Junlin Min
8'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Longchang Lin выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
4'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
3'
Алан де Карвальо коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
2'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Фан Меи заработал фол.
2'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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