Стадион: Юесиушан
1:1
Второй тайм: 59'
18' Желтая карточкаShenchao Wang
1:0
30' ГолЗахави Эран
1:1
45' ГолХалк Живанилдо
45' Желтая карточкаJunior Urso
45' Желтая карточкаЧжипэн Цзян
45' Желтая карточкаZhizhao Chen
45' Красная карточкаTixiang Li
45' Красная карточкаHuan Fu
Второй тайм
59'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
59'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
58'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
57'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ. Это Zhizhao Chen заработал фол.
55'
Ксяо Жи пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
55'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Лю Лин
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Рибейро Калихто Ренатиньо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
53'
53'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
53'
После дальнего удара, который нанес Junior Urso мяч отбит вратарем
52'
51'
Ксяо Жи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Хуэй-Кан Цай блокирует соперника. Захави Эран заработал своей команде штрафной.
47'
Miao Tang наказан за толчок Элкесон Кардосо
46'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[player1] из команды [team] делает навес
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
54'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
54'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
УДАЛЕНИЕ! Tixiang Li удаляет рефери за жёсткий фол.
52'
УДАЛЕНИЕ! Huan Fu удаляет рефери за жёсткий фол.
51'
Zhizhao Chen получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Junior Urso получает желтую карточку за споры
47'
Чжипэн Цзян получает желтую карточку за споры
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халк Живанилдо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
44'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Халк Живанилдо выбил мяч на угловой.
44'
43'
Лэй У возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Лэй У получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Лэй У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Ченг Юелей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Захави Эран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
39'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Tixiang Li заработал фол.
38'
38'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
38'
Халк Живанилдо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
37'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде. Это Халк Живанилдо заработал фол.
36'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Лэй У заработал фол.
36'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
35'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с левого угла.
35'
Tixiang Li выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Huan Fu блокирует соперника. Чжипэн Цзян заработал своей команде штрафной.
33'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
33'
32'
Захави Эран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
32'
Shenchao Wang наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
30'
Ксяо Жи сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Zhizhao Chen заработал фол.
28'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
27'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Захави Эран заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
26'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
26'
Tixiang Li выбил мяч на угловой.
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Халк Живанилдо, и мяч снова в игре
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
24'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Junior Urso
22'
Рибейро Калихто Ренатиньо коснулся мяча рукой.
22'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
21'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
21'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
20'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
19'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
18'
Shenchao Wang получает желтую карточку за неспортивное поведение
18'
18'
Лю Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Тактическая замена. Zhiyun Zheng уходит с поля и его заменяет Chuangyi Lin
17'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Junior Urso
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Лю Лин из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Хуэй-Кан Цай возвращается на поле, всё в порядке.
13'
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Чжипэн Цзян, и мяч снова в игре
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Хуэй-Кан Цай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Ксяо Жи.
10'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
9'
Чжипэн Цзян возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Чжипэн Цзян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
9'
Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
7'
Халк Живанилдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
4'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде наносит очень неточный удар.
3'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
2'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
2'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
2'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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