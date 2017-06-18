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Стадион:
Гуанчжоу Фули
1:1
Второй тайм: 59'
Шанхай СИПГ
0'
18' Желтая карточка
Shenchao Wang
1:0
30' Гол
Захави Эран
1:1
45' Гол
Халк Живанилдо
45' Желтая карточка
Junior Urso
45' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
45' Желтая карточка
Zhizhao Chen
45' Красная карточка
Tixiang Li
45' Красная карточка
Huan Fu
59'
Второй тайм
59'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
59'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
58'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
Офсайд
57'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
57'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Wei Zhang
Фол, нарушение
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ. Это Zhizhao Chen заработал фол.
55'
Ксяо Жи пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
55'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Лю Лин
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Рибейро Калихто Ренатиньо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
53'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
53'
После дальнего удара, который нанес Junior Urso мяч отбит вратарем
52'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
51'
Ксяо Жи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
50'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
50'
Ke Shi наказан за толчок Ксяо Жи
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
48'
Хуэй-Кан Цай блокирует соперника. Захави Эран заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
47'
Miao Tang наказан за толчок Элкесон Кардосо
46'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[player1] из команды [team] делает навес
46'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
54'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
54'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
53'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
УДАЛЕНИЕ! Tixiang Li удаляет рефери за жёсткий фол.
52'
УДАЛЕНИЕ! Huan Fu удаляет рефери за жёсткий фол.
Желтая карточка
51'
Zhizhao Chen получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
47'
Junior Urso получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
47'
Чжипэн Цзян получает желтую карточку за споры
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халк Живанилдо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
44'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
44'
Халк Живанилдо выбил мяч на угловой.
44'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Травма, повреждение
43'
Лэй У возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Лэй У получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
40'
Лэй У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
40'
Ченг Юелей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Захави Эран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
39'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Tixiang Li заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
38'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
38'
Халк Живанилдо отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
37'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде. Это Халк Живанилдо заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Лэй У заработал фол.
36'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Угловой
35'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с левого угла.
35'
Tixiang Li выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Huan Fu блокирует соперника. Чжипэн Цзян заработал своей команде штрафной.
33'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
33'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
32'
Захави Эран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
30'
Ксяо Жи сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Zhizhao Chen заработал фол.
28'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
27'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Захави Эран заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Угловой
26'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
26'
Tixiang Li выбил мяч на угловой.
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Халк Живанилдо, и мяч снова в игре
25'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Junior Urso
Фол, нарушение
22'
Рибейро Калихто Ренатиньо коснулся мяча рукой.
22'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
21'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
21'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
21'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
20'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Желтая карточка
18'
Shenchao Wang получает желтую карточку за неспортивное поведение
18'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
18'
Лю Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Тактическая замена. Zhiyun Zheng уходит с поля и его заменяет Chuangyi Lin
Фол, нарушение
17'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Junior Urso
Угловой
16'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Лю Лин из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
14'
Хуэй-Кан Цай возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Чжипэн Цзян, и мяч снова в игре
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Хуэй-Кан Цай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Ксяо Жи.
10'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
10'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
Травма, повреждение
9'
Чжипэн Цзян возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Чжипэн Цзян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
9'
Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
7'
Халк Живанилдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
4'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде наносит очень неточный удар.
3'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
2'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
2'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
2'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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