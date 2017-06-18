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Стадион:
Бэйцзин Гоань
2:0
Второй тайм: 65'
Тяньцзинь Тэда
0'
13' Желтая карточка
Сок Хо Хван
20' Желтая карточка
Muzepper Mirahmetjan
1:0
30' Гол
Йилмаз Бурак
45' Желтая карточка
Lei Li
45' Желтая карточка
Ximing Pan
45' Вторая желтая карточка
Muzepper Mirahmetjan
2:0
60' Гол
Аугусто Ренато
65'
Второй тайм
Фол, нарушение
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
63'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
63'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
63'
Идейе Браун наказан за толчок Ю Янг
62'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
62'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
61'
Тактическая замена. Рентиан Ху уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
60'
Dun Ba сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аугусто Ренато записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
58'
Ю Янг выбил мяч на угловой.
58'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
57'
Идейе Браун наказан за толчок Ю Янг
Фол, нарушение
57'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Ю Янг заработал фол.
55'
Сориано Жонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
53'
Жанг Ксиаобин наказан за толчок Ванг Донг
52'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
49'
Жанг Ксиаобин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
49'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
49'
Юфенг Бай выбил мяч на угловой.
48'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
48'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Жанг Хежинг заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Hao Guo заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Это УДАЛЕНИЕ! После того, как Muzepper Mirahmetjan грубейшим образом нарушил правила, арбитр показал ему второй "горчичник".
Желтая карточка
46'
Ximing Pan получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
46'
Lei Li получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рентиан Ху навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Хуэй Жиакан наказан за толчок Жанг Ксиаобин
40'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
39'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Офсайд
37'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
36'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
36'
Йилмаз Бурак выбил мяч на угловой.
36'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
34'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Идейе Браун заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Жанг Хежинг наказан за толчок Хуэй Жиакан
Офсайд
34'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
33'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
32'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Lei Li сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йилмаз Бурак из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
30'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
29'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
После дальнего удара, который нанес Ванг Донг мяч отбит вратарем
27'
Идейе Браун нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
26'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
26'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
25'
Ximing Pan выбил мяч на угловой.
25'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
24'
Сок Хо Хван выбил мяч на угловой.
24'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
21'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
21'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
20'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
20'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
20'
Muzepper Mirahmetjan получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
19'
Гудель Неманья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Травма, повреждение
18'
Taijan Jin возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
18'
Taijan Jin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
17'
Taijan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Жанг Хежинг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
16'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
После дальнего удара, который нанес Хуэй Жиакан мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ximing Pan пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
13'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
Желтая карточка
13'
Сок Хо Хван получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Жанг Хежинг выбил мяч на угловой.
12'
Hao Guo выбил мяч подальше от ворот.
11'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
11'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Офсайд
10'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
10'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
9'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Фол, нарушение
8'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда. Это Taijan Jin заработал фол.
8'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
6'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
2'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
1'
Dun Ba наказан за толчок Гудель Неманья
1'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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