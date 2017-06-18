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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Воркерс
2:0
Второй тайм: 65'
13' Желтая карточкаСок Хо Хван
20' Желтая карточкаMuzepper Mirahmetjan
1:0
30' ГолЙилмаз Бурак
45' Желтая карточкаLei Li
45' Желтая карточкаXiming Pan
45' Вторая желтая карточкаMuzepper Mirahmetjan
2:0
60' ГолАугусто Ренато
|
13'
30'
1:0
45'
45'
60'
2:0
61'
Состав команд
22
Чжи
Ян
31
Hejing
Zhao
3
Yang
Yu
30
Tenglong
Lei
4
Lei
Li
18
Jin
Taiyan
29
Dun
Ba
17
Йилмаз
Бурак
29
Qipeng
Yang
19
Yuefeng
Bai
14
Сок
Хо
Хван
22
Hao
Guo
20
Liyn
Yang
17
Jiakang
Hui
39
Идейе
Браун
Бэйцзин Гоань 4-4-2
- Основной состав
- 22 Чжи Ян Вратарь
- 31 Hejing Zhao Защитник
- 3 Yang Yu Защитник
- 30 Tenglong Lei Защитник
- 4 Lei Li Защитник
- 18 Jin Taiyan Полузащитник
- 6 Xiaobin Zhang I Полузащитник
- 29 Dun Ba Полузащитник
- 21 Аугусто Ренато Полузащитник
- 17 Йилмаз Бурак Нападающий
- 9 Сориано Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Peng Lu Полузащитник
- 8 Cheng Piao Полузащитник
- 23 Shi Tang Нападающий
- 28 Джианг Тао
- 20 Xinxin Zhang
- 11 Boxuan Song
- 1 Sen Hou
- Главный тренер: Feng Xie
- Травмы и дисквалификации
- Дабао Юй Травмирован
- Hanbo Li Дисквалифицирован
Тяньцзинь Тэда 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Qipeng Yang Вратарь
- 19 Yuefeng Bai Защитник
- 14 Сок Хо Хван Защитник
- 4 Ximing Pan Защитник
- 25 Muzepper Mirahmetjan Защитник
- 6 Dong Wang Полузащитник
- 22 Hao Guo Полузащитник
- 20 Liyn Yang Полузащитник
- 27 Гудель Неманья Полузащитник
- 17 Jiakang Hui Полузащитник
- 39 Идейе Браун Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jia Du Вратарь
- 23 Tao Nie Полузащитник
- 32 Yongchi Lei Полузащитник
- 8 Rentian Hu Полузащитник
- 31 Qiming Zhou
- 13 Qiuming Wang
- 11 Yuanyi Li
- Главный тренер: Lim-Saeng Lee
- Травмы и дисквалификации
- Mbaye Diagne Травмирован
- Оби Микель Джон Травмирован
- Jiarun Gao Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 19.05.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули С
- 13.05.2017 Яньбянь 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 07.05.2017 Бэйцзин Гоань 1:4 Хэбей Форчун С
- 29.04.2017 Ляонин Хувин 2:4 Бэйцзин Гоань С
- 21.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.04.2017 Шаньдун Лунэн 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 07.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье С
- 02.04.2017 Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 11.03.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Бэйцзин Гоань С
- 05.03.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 18.02.2017 Локомотив Москва 1:1 Бэйцзин Гоань ТМК
- 30.10.2016 Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье С
- 26.10.2016 Шанхай Шэньхуа 0:0 Бэйцзин Гоань С
- 22.10.2016 Бэйцзин Гоань 3:1 Гуанчжоу Фули С
- 16.10.2016 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 25.09.2016 Бэйцзин Гоань 1:2 Шаньдун Лунэн С
- 21.09.2016 Бэйцзин Гоань 3:0 Яньбянь С
- 18.09.2016 Бэйцзин Гоань 0:0 Шицзячжуан С
Тяньцзинь Тэда (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 02.06.2017 Тяньцзинь Тэда 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 27.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.05.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ С
- 07.05.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Ляонин Хувин С
- 29.04.2017 Хэбей Форчун 4:0 Тяньцзинь Тэда С
- 22.04.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Яньбянь С
- 16.04.2017 Тяньцзинь Тэда 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 08.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.04.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 10.03.2017 Цзянсу Сунин 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 04.03.2017 Шаньдун Лунэн 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 30.10.2016 Чуньцинь Лифан 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 26.10.2016 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ С
- 22.10.2016 Тяньцзинь Тэда 0:5 Хэбей Форчун С
- 15.10.2016 Яньбянь 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 25.09.2016 Тяньцзинь Тэда 1:3 Шанхай Шэньхуа С
- 21.09.2016 Тяньцзинь Тэда 4:0 Чанчунь Ятай С
- 17.09.2016 Цзянсу Сунин 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 10.09.2016 Тяньцзинь Тэда 2:1 Хэнань Цзянье С
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 3
Тяньцзинь Тэда: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 8
- 09.07.2016 Бэйцзин Гоань 0:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 16.03.2016 Тяньцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 25.10.2015 Тяньцзинь Тэда 4:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 20.06.2015 Бэйцзин Гоань 3:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 20.09.2014 Бэйцзин Гоань 2:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 03.05.2014 Тяньцзинь Тэда 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 21.09.2013 Тяньцзинь Тэда 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 18.05.2013 Бэйцзин Гоань 2:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 28.07.2012 Тяньцзинь Тэда 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 30.03.2012 Бэйцзин Гоань 3:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 22.10.2011 Тяньцзинь Тэда 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 26.06.2011 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 17.10.2010 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 30.05.2010 Тяньцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 14.10.2009 Тяньцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 13.06.2009 Бэйцзин Гоань 1:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 12.11.2008 Бэйцзин Гоань 2:2 Тяньцзинь Тэда Суперлига
- 02.07.2008 Тяньцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 04.11.2007 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|11
|1
|1
|30 - 14
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|13
|9
|3
|1
|33 - 11
|30
|3.
|Хэбей Форчун
|13
|8
|4
|1
|23 - 11
|28
|4.
|Шаньдун Лунэн
|3:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 11
|23
|5.
|Гуанчжоу Фули
|1:1
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|6.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|7.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|8.
|Чуньцинь Лифан
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|9.
|Гуйчжоу Чжичэн
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|10.
|Шанхай Шэньхуа
|12
|3
|4
|5
|19 - 19
|13
|11.
|Тяньцзинь Тэда
|0:1
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|12.
|Ляонин Хувин
|0:3
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|13.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|14.
|Хэнань Цзянье
|13
|2
|5
|6
|13 - 17
|11
|15.
|Цзянсу Сунин
|0:1
|13
|1
|5
|7
|13 - 23
|8
|16.
|Яньбянь
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
Второй тайм
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
63'
63'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
63'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
63'
Идейе Браун наказан за толчок Ю Янг
62'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
62'
61'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
61'
Тактическая замена. Рентиан Ху уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
60'
Dun Ba сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Аугусто Ренато записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
58'
Ю Янг выбил мяч на угловой.
58'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Идейе Браун наказан за толчок Ю Янг
57'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Ю Янг заработал фол.
55'
Сориано Жонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
53'
Жанг Ксиаобин наказан за толчок Ванг Донг
52'
50'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
49'
Жанг Ксиаобин бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
49'
Юфенг Бай выбил мяч на угловой.
48'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Жанг Хежинг заработал фол.
46'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
46'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Hao Guo заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Это УДАЛЕНИЕ! После того, как Muzepper Mirahmetjan грубейшим образом нарушил правила, арбитр показал ему второй "горчичник".
46'
Ximing Pan получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Lei Li получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рентиан Ху навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
42'
Хуэй Жиакан наказан за толчок Жанг Ксиаобин
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
37'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
36'
36'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
36'
Йилмаз Бурак выбил мяч на угловой.
36'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Идейе Браун заработал фол.
34'
Жанг Хежинг наказан за толчок Хуэй Жиакан
34'
33'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
32'
30'
Lei Li сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йилмаз Бурак из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
30'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
29'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
После дальнего удара, который нанес Ванг Донг мяч отбит вратарем
27'
Идейе Браун нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Hao Guo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Ximing Pan выбил мяч на угловой.
25'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Сок Хо Хван выбил мяч на угловой.
24'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
21'
21'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
20'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
20'
20'
Muzepper Mirahmetjan получает желтую карточку.
20'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
19'
Гудель Неманья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Taijan Jin возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Матч возобновится спорным мячом
18'
Taijan Jin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Taijan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Жанг Хежинг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
16'
16'
После дальнего удара, который нанес Хуэй Жиакан мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
13'
Ximing Pan пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
13'
Сок Хо Хван получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Жанг Хежинг выбил мяч на угловой.
12'
Hao Guo выбил мяч подальше от ворот.
11'
11'
10'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
9'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
8'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда. Это Taijan Jin заработал фол.
8'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
Йилмаз Бурак из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Dun Ba наказан за толчок Гудель Неманья
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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