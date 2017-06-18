Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
0:1
Второй тайм: 66'
0:1
16' Гол в свои воротаBoyu Yang
25' Желтая карточкаYun Zhou
38' Желтая карточкаXiaotian Yang
48' Желтая карточкаХусти Саболч
54' Желтая карточкаBoyu Yang
57' Желтая карточкаJie Sun
Второй тайм
66'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
66'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Dadi Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty в офсайде
63'
Pengfei Xie нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
62'
62'
61'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Xiaotian Yang заработал фол.
61'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
61'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Сян Цзи заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Сян Цзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Хонь Юнь-Хо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Игало Одион имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
58'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty наносит очень неточный удар.
58'
57'
Jie Sun - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Мартинес Рохер заработал фол.
56'
55'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Jie Sun заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
54'
Ян Бо Ю - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Ян Бо Ю блокирует соперника. Игало Одион заработал своей команде штрафной.
52'
51'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
51'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
49'
Chao He наказан за толчок Мартинес Рохер
48'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Хусти Саболч получает желтую карточку за неспортивное поведение
47'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty отвел угрозу отличным подкатом
46'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игало Одион наказан за толчок Chao Gu
47'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Си У отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Ванг Сонг бьет в штангу и упускает момент забить!
46'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Матч возобновится спорным мячом
44'
Си У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
43'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
41'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Си У и мяч снова в игре
39'
Chao He наказан за толчок Мартинес Рохер
38'
Xiaotian Yang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Xiaotian Yang атакует сзади соперника. Long Tan пострадал.
38'
Жиангсу Sainty совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
36'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Ян Бо Ю.
35'
Сян Цзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Хонь Юнь-Хо из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Игало Одион заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
34'
34'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
34'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
32'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой слева.
32'
Ванг Сонг исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
31'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
31'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Си У пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
28'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
28'
Мартинес Рохер бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Yun Zhou получает желтую карточку за игру рукой
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty нарушает. Хусти Саболч пострадал, однако рефери не останавливает игру.
25'
Си У из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай в офсайде
24'
Тейшейра Алекс блокирует соперника. Zhe Jiang заработал своей команде штрафной.
22'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Xiang Ji заработал фол.
20'
Xiang Ji нарушает правила. Фан Ксяодонг пострадал
20'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
19'
Си У из команды Жиангсу Sainty наносит очень неточный удар.
19'
Ян Бо Ю нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес прямо в штрафную.
18'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty в офсайде
17'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
17'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
16'
Хусти Саболч сделал результативную передачу.
16'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ян Бо Ю отправил мяч в свои ворота.
16'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
15'
Xiaotian Yang выбил мяч на угловой.
15'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Хонь Юнь-Хо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Жиангсу Sainty совершает вбрасывание на своей половине поля
12'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Хонь Юнь-Хо.
12'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
12'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
12'
Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Мартинес Рохер наказан за толчок Фан Ксяодонг
11'
11'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty делает навес
10'
Исмаилов Анзур пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
Li Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty. Это Игало Одион заработал фол.
9'
После дальнего удара, который нанес Li Zhang мяч отбит вратарем
9'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
9'
8'
Си У из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
8'
7'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Ян Бо Ю
7'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Си У заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
4'
Li Zhang наказан за толчок Тейшейра Алекс
3'
Жиангсу Sainty совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
1'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
1'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Xiang Ji заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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