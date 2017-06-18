0:3
Второй тайм: 67'
5' Желтая карточкаTong Wang
0:1
19' ГолСиссе Паписс
0:2
24' ГолТарделли Диего
34' Желтая карточкаZheng Lang
0:3
47' ГолТарделли Диего
Второй тайм
66'
66'
Тактическая замена. Жанг Йе уходит с поля и его заменяет Boyuan Feng
66'
Binbin Liu нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
64'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
62'
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
61'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
После дальнего удара, который нанес Санг Йифей мяч отбит вратарем
59'
58'
58'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
58'
Сиссе Паписс пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
56'
56'
56'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
55'
Xinghan Wu бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
53'
Хао Юньминь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
53'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чаманга Джеймс заработал фол.
52'
Тактическая замена. Янг Ю уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
51'
51'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чаманга Джеймс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Далэй Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Jiahe Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
47'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
47'
47'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
44'
43'
43'
43'
42'
Тарделли Диего бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
42'
41'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
40'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Hailong Li заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Санг Йифей блокирует соперника. Далэй Ван заработал своей команде штрафной.
39'
39'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
39'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
38'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
38'
Чаманга Джеймс бьет в штангу и упускает момент забить!
38'
Чаманга Джеймс на финте ушёл от оппонента.
38'
Чаманга Джеймс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
38'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
37'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
37'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
36'
36'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
36'
Тарделли Диего бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
После дальнего удара, который нанес Чаманга Джеймс мяч отбит вратарем
34'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
34'
Ланг Женг получает желтую карточку.
34'
Ланг Женг совершает грубый фол. Xinghan Wu был жертвой
31'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Санг Йифей совершает грубый фол. Хао Юньминь был жертвой
27'
27'
27'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн играет в стеночку. Xinghan Wu был стеночкой.
23'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
23'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
22'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Лукимья-Мулонготи Ассани заработал фол.
22'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
22'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Дай Лин сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сиссе Паписс из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
19'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает навес
19'
19'
18'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
18'
18'
Сиссе Паписс нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Jiahe Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
16'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Jiahe Li
16'
Тарделли Диего нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
13'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Сиссе Паписс заработал фол.
13'
13'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
12'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
11'
Уджа Энтони сотрясает перекладину
11'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
11'
Xinghan Wu пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
10'
10'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
8'
8'
7'
7'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Ванг Тонг получает желтую карточку.
5'
5'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
3'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
2'
Ванг Тонг совершает грубый фол. Санг Йифей был жертвой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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