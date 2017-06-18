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Стадион:
Ляонин Хувин
0:3
Второй тайм: 67'
Шаньдун Лунэн
0'
5' Желтая карточка
Tong Wang
0:1
19' Гол
Сиссе Паписс
0:2
24' Гол
Тарделли Диего
34' Желтая карточка
Zheng Lang
0:3
47' Гол
Тарделли Диего
67'
Второй тайм
66'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Жанг Йе уходит с поля и его заменяет Boyuan Feng
66'
Binbin Liu нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
62'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
61'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
После дальнего удара, который нанес Санг Йифей мяч отбит вратарем
59'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
58'
Сиссе Паписс пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
56'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
56'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
56'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
55'
Xinghan Wu бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
53'
Хао Юньминь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
53'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чаманга Джеймс заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Жанг Йе блокирует соперника. Далэй Ван заработал своей команде штрафной.
52'
Тактическая замена. Янг Ю уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
51'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чаманга Джеймс заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Травма, повреждение
50'
Далэй Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Jiahe Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
47'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
44'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
42'
Тарделли Диего бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
42'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
41'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
40'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Hailong Li заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
39'
Санг Йифей блокирует соперника. Далэй Ван заработал своей команде штрафной.
39'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
39'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
38'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
38'
Чаманга Джеймс бьет в штангу и упускает момент забить!
38'
Чаманга Джеймс на финте ушёл от оппонента.
38'
Чаманга Джеймс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
38'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
36'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
36'
Тарделли Диего бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
После дальнего удара, который нанес Чаманга Джеймс мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
34'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
Желтая карточка
34'
Ланг Женг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Ланг Женг совершает грубый фол. Xinghan Wu был жертвой
Фол, нарушение
31'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
30'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Санг Йифей совершает грубый фол. Хао Юньминь был жертвой
27'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
27'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
24'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн играет в стеночку. Xinghan Wu был стеночкой.
23'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
23'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
22'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Лукимья-Мулонготи Ассани заработал фол.
22'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
22'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
21'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Дай Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сиссе Паписс из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
19'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает навес
19'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
18'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
Угловой
18'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
18'
Сиссе Паписс нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Jiahe Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
16'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Jiahe Li
16'
Тарделли Диего нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
13'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Сиссе Паписс заработал фол.
13'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
12'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
11'
Уджа Энтони сотрясает перекладину
11'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
11'
Xinghan Wu пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
10'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
8'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
7'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
5'
Ванг Тонг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Ванг Тонг совершает грубый фол. Жанг Йе был жертвой
5'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
3'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Ванг Тонг совершает грубый фол. Санг Йифей был жертвой
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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