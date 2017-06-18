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2017
Стадион: Зрители: 8049
Волеренга
1:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:1
2' Гол
Парр Джонатан
1:1
18' Гол
Яагер Энар
27' Желтая карточка
Мадсен Ким
78' Желтая карточка
Парр Джонатан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Токстад Кристоффер заменяет его
85'
Волеренга производит замену. Финне Бор уходит, и Chidera Ejuke заменяет его
82'
Волеренга производит замену. Леквен Магнус уходит, и Бернтсен Даниэль заменяет его
Желтая карточка
78'
Парр Джонатан получает желтую карточку.
78'
Стремсгодсет производит замену. Педерсен Маркус уходит, и Тагбажуми Марко заменяет его

57'
Волеренга производит замену. Ernest Agyiri уходит, и Стенгель Херман заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
27'
Мадсен Ким получает желтую карточку.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Яагер Энар.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Парр Джонатан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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