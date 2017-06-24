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Стадион:
Яньбянь
0:2
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0'
8' Желтая карточка
Chengjun Jin
0:1
13' Гол
Тевес Карлос
26' Желтая карточка
Junmin Xu
41' Желтая карточка
Qingsong Han
0:2
69' Гол
Цао Юньдин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Юн Бит-Гарам имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
92'
Bubacarr Trawally пробил головой, вратарь справился с ударом.
92'
Bo Jin из команды Яньбянь делает навес

92'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Лин Ванг блокирует соперника. Ren Cui заработал своей команде штрафной.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
88'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
87'
Bubacarr Trawally наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
87'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает пас партнеру.
86'
Удар от ворот произведет Яньбянь
86'
Лу Женг имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
85'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Удар от ворот произведет Яньбянь
84'
Лу Женг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
83'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
83'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает подножку. Лин Ванг заработал фол.
Офсайд
81'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
81'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
80'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
79'
Guanghui Han выбил мяч на угловой.
79'
Лу Женг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Haojie Li
76'
Zhongguo Chi попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь подал угловой слева.
75'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Ванг Шоутинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
74'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
74'
Guanghui Han исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
72'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ren Cui заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Ванг Шоутинг сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Цао Юньдин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа играет в стеночку. Ванг Шоутинг был стеночкой.
Фол, нарушение
69'
Bo Jin наказан за толчок Ванг Шоутинг
66'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
66'
Yinong Tian из команды Яньбянь бьет головой мимо ворот
Угловой
66'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
66'
Морено Джованни выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
65'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
65'
Shilin Sun выбил мяч на угловой.
65'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Тактическая замена. Джианйвинг Мао уходит с поля и его заменяет Ванг Шоутинг
Фол, нарушение
63'
Морено Джованни наказан за толчок Qingsong Han
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
60'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
60'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
59'
Лин Ванг выбил мяч на угловой.
59'
Ren Cui из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
55'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
55'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
Фол, нарушение
54'
Ren Cui наказан за толчок Shilin Sun
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Тевес Карлос получил травму и заменен. Лу Женг выходит на поле.
Травма, повреждение
53'
Тевес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Hongquan Jiang заработал фол.
52'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
50'
Bubacarr Trawally бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
50'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
48'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
47'
Гузмич Ричард из команды Яньбянь. Это Тевес Карлос заработал фол.
47'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Bo Jin
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Тевес Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
44'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
Фол, нарушение
43'
Би Джианхао атакует сзади соперника. Bubacarr Trawally пострадал.
Желтая карточка
41'
Qingsong Han получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Qingsong Han из команды Яньбянь делает подножку. Цао Юньдин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Удар от ворот произведет Яньбянь
40'
Гуарин Фредди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
38'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
38'
Гуарин Фредди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
38'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Ren Cui из команды Яньбянь делает навес
36'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Удар от ворот произведет Яньбянь
34'
Гуарин Фредди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
34'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
34'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
32'
Guanghui Han бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Удар от ворот произведет Яньбянь
31'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
31'
Тактическая замена. Junmin Xu уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
30'
Гуарин Фредди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
30'
Guanghui Han коснулся мяча рукой.
29'
Юн Бит-Гарам исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
28'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа. Это Bubacarr Trawally заработал фол.
Желтая карточка
26'
Junmin Xu получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
26'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Yongchun Wu.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
25'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Морено Джованни не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
24'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает неудачный навес.
23'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Удар от ворот произведет Яньбянь
19'
Морено Джованни наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
Угловой
19'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
19'
Qingsong Han выбил мяч на угловой.
18'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
16'
Би Джианхао атакует сзади соперника. Bubacarr Trawally пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тевес Карлос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
13'
Yinong Tian ошибается в защите.
Офсайд
13'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
12'
Юн Бит-Гарам бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
Тактическая замена. Chengjun Jin уходит с поля и его заменяет Ren Cui
11'
Удар от ворот произведет Яньбянь
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
9'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
9'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
Угловой
9'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
9'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
8'
Chengjun Jin получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
Chengjun Jin из команды Яньбянь делает подножку. Би Джианхао заработал фол.
7'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
7'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
7'
Морено Джованни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
6'
Guanghui Han из команды Яньбянь. Это Yunqiu Li заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
3'
Chengjun Jin из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Shilin Sun.
2'
Джианйвинг Мао бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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