Стадион: Yanji Stadium
0:2
Конец матча
8' Желтая карточкаChengjun Jin
0:1
13' ГолТевес Карлос
26' Желтая карточкаJunmin Xu
41' Желтая карточкаQingsong Han
0:2
69' ГолЦао Юньдин
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Юн Бит-Гарам имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
92'
Bubacarr Trawally пробил головой, вратарь справился с ударом.
92'
92'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ванг Шоутинг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Юн Бит-Гарам заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
88'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
87'
Bubacarr Trawally наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
87'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает пас партнеру.
86'
86'
Лу Женг имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
86'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
85'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
84'
Лу Женг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
83'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает подножку. Лин Ванг заработал фол.
81'
81'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
79'
Guanghui Han выбил мяч на угловой.
79'
Лу Женг из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Haojie Li
76'
Zhongguo Chi попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь подал угловой слева.
75'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Ванг Шоутинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
74'
Guanghui Han исполняет штрафной удар, но его блокируют
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Ванг Шоутинг сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Цао Юньдин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа играет в стеночку. Ванг Шоутинг был стеночкой.
69'
Bo Jin наказан за толчок Ванг Шоутинг
66'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
66'
Yinong Tian из команды Яньбянь бьет головой мимо ворот
66'
66'
Морено Джованни выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Shilin Sun выбил мяч на угловой.
65'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Тактическая замена. Джианйвинг Мао уходит с поля и его заменяет Ванг Шоутинг
63'
Морено Джованни наказан за толчок Qingsong Han
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
60'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
60'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Лин Ванг выбил мяч на угловой.
57'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
55'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
54'
Ren Cui наказан за толчок Shilin Sun
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Тевес Карлос получил травму и заменен. Лу Женг выходит на поле.
53'
Тевес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Hongquan Jiang заработал фол.
52'
Юн Бит-Гарам из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Bubacarr Trawally бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
50'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
48'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
48'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
47'
Гузмич Ричард из команды Яньбянь. Это Тевес Карлос заработал фол.
47'
47'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Bo Jin
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Тевес Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
44'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
43'
Би Джианхао атакует сзади соперника. Bubacarr Trawally пострадал.
41'
Qingsong Han получает желтую карточку.
41'
Qingsong Han из команды Яньбянь делает подножку. Цао Юньдин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
40'
Гуарин Фредди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
38'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
38'
Гуарин Фредди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
38'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
34'
Гуарин Фредди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
34'
32'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
32'
Guanghui Han бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
31'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Qingsong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
31'
Тактическая замена. Junmin Xu уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
30'
Гуарин Фредди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Guanghui Han коснулся мяча рукой.
29'
Юн Бит-Гарам исполняет штрафной удар, но его блокируют
28'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа. Это Bubacarr Trawally заработал фол.
26'
Junmin Xu получает желтую карточку за споры
26'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Yongchun Wu.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
25'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Морено Джованни не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
24'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
24'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает неудачный навес.
23'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
19'
Морено Джованни наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
19'
19'
Qingsong Han выбил мяч на угловой.
18'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Би Джианхао атакует сзади соперника. Bubacarr Trawally пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
13'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тевес Карлос записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
13'
Yinong Tian ошибается в защите.
13'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
12'
Юн Бит-Гарам бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
Тактическая замена. Chengjun Jin уходит с поля и его заменяет Ren Cui
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
9'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
9'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
9'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Chengjun Jin получает желтую карточку.
8'
Chengjun Jin из команды Яньбянь делает подножку. Би Джианхао заработал фол.
7'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Морено Джованни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Guanghui Han из команды Яньбянь. Это Yunqiu Li заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
3'
Chengjun Jin из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Shilin Sun.
2'
Джианйвинг Мао бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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