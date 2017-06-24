1:2
Конец матча
22' Желтая карточкаПато Алешандре
0:1
24' ГолЛи Ксинь Чан
0:2
45' ГолПато Алешандре
1:2
55' ГолYanjun Zhang
73' Желтая карточкаYanqiang Hu
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
95'
Yanjun Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
94'
Пато Алешандре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
94'
Лукимья-Мулонготи Ассани ошибается в защите.
94'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Вон Гвон Ген.
93'
93'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин устремляется вперед с мячом.
93'
Jiahe Li на финте ушёл от оппонента.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Янг Шенпинг
92'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
92'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Вон Гвон Ген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
90'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
89'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
88'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Xiuwei Zhang.
88'
88'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
87'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
87'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
87'
Витсель Аксель на финте ушёл от оппонента.
86'
85'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Пато Алешандре наказан за толчок Yanjun Zhang
85'
85'
84'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Чжан Лу.
83'
83'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
82'
82'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
82'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
81'
Ванг Йонгпо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
80'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
79'
Чаманга Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает пас партнеру.
78'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
78'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Yanjun Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
77'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jie Wang заработал фол.
76'
Shangkun Liu наказан за толчок Ванг Йонгпо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Пато Алешандре имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
74'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Haolun Mi заработал фол.
73'
Yanqiang Hu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Yanqiang Hu совершает грубый фол. Вон Гвон Ген был жертвой
73'
73'
Dalun Zheng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
72'
Тактическая замена. Жанг Йе уходит с поля и его заменяет Jiahe Li
71'
Yanjun Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Пато Алешандре пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу одноклубнику.
70'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
69'
Shangkun Liu выбил мяч на угловой.
69'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ванг Йонгпо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
68'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jie Wang заработал фол.
68'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Чжан Лу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
65'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
64'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Jie Wang
64'
Пато Алешандре нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
64'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
63'
63'
62'
Уджа Энтони бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает навес
61'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
60'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес
60'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
59'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
58'
Yanqiang Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
57'
Dalun Zheng бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
56'
Чаманга Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Санг Йифей сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Yanjun Zhang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Yanjun Zhang на финте ушёл от оппонента.
55'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
55'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
54'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Yanqiang Hu и мяч снова в игре
53'
53'
Чаманга Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чаманга Джеймс и мяч снова в игре
52'
51'
Уджа Энтони бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
49'
Ли Ксинь Чан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
49'
49'
48'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Янг Ю.
48'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Вон Гвон Ген заработал фол.
46'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
48'
48'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес прямо в штрафную.
48'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
47'
47'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку. Ванг Йонгпо был стеночкой.
45'
Пато Алешандре исполняет штрафной удар, но его блокируют
44'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Ванг Йонгпо.
42'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Янг Ю заработал фол.
42'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Hao Wang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Hao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
39'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
38'
После дальнего удара, который нанес Ванг Йонгпо мяч отбит вратарем
37'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
37'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин. Это Витсель Аксель заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Чаманга Джеймс заработал фол.
35'
Xiuwei Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Hao Wang из команды Ляонин Хувин. Это Ванг Йонгпо заработал фол.
34'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
33'
33'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Xiuwei Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
32'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
31'
Пато Алешандре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
28'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
28'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
26'
26'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Xiuwei Zhang сделал результативную передачу.
24'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ли Ксинь Чан из команды команды Тяньцзинь Цюаньцзянь.
23'
Пато Алешандре возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Пато Алешандре получает желтую карточку за неспортивное поведение
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Пато Алешандре получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Пато Алешандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин в офсайде
18'
18'
17'
Cheng Zhang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Вон Гвон Ген.
16'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
16'
16'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
16'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Haolun Mi возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Haolun Mi получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
13'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Жанг Йе заработал фол.
12'
11'
Пато Алешандре попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
11'
11'
10'
10'
Уджа Энтони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает пас партнеру.
9'
9'
9'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
8'
Жанг Йе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
7'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Zhaoliang Sun.
6'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
6'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Zhaoliang Sun заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
4'
Чжан Лу выбил мяч на угловой.
4'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
3'
Чаманга Джеймс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
3'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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