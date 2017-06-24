  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Ляонин Хувин
1:2
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
22' Желтая карточка
Пато Алешандре
0:1
24' Гол
Ли Ксинь Чан
0:2
45' Гол
Пато Алешандре
1:2
55' Гол
Yanjun Zhang
73' Желтая карточка
Yanqiang Hu
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
95'
Yanjun Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
95'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
94'
Пато Алешандре бьет из пределов штрафной и упускает момент!

94'
Лукимья-Мулонготи Ассани ошибается в защите.
Фол, нарушение
94'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Вон Гвон Ген.
93'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин устремляется вперед с мячом.
93'
Jiahe Li на финте ушёл от оппонента.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Янг Шенпинг
Фол, нарушение
92'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
Травма, повреждение
92'
Вон Гвон Ген возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
91'
Вон Гвон Ген получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
90'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
90'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
89'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Xiuwei Zhang.
88'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
88'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
Угловой
87'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
87'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
87'
Витсель Аксель на финте ушёл от оппонента.
86'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
85'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
85'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
85'
Пато Алешандре наказан за толчок Yanjun Zhang
85'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
84'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Чжан Лу.
83'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
82'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
82'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
81'
Ванг Йонгпо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
80'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
79'
Чаманга Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает пас партнеру.
Офсайд
78'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
78'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Yanjun Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
77'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
76'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jie Wang заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Shangkun Liu наказан за толчок Ванг Йонгпо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Пато Алешандре имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Фол, нарушение
74'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Haolun Mi заработал фол.
Желтая карточка
73'
Yanqiang Hu сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
73'
Yanqiang Hu совершает грубый фол. Вон Гвон Ген был жертвой
73'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
73'
Dalun Zheng отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
73'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
72'
Тактическая замена. Жанг Йе уходит с поля и его заменяет Jiahe Li
71'
Yanjun Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
71'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Пато Алешандре пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу одноклубнику.
Угловой
70'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
69'
Shangkun Liu выбил мяч на угловой.
69'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ванг Йонгпо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jie Wang заработал фол.
68'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Чжан Лу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
65'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
64'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Jie Wang
64'
Пато Алешандре нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
64'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
63'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
63'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Уджа Энтони бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
61'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес
60'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
Фол, нарушение
59'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
58'
Yanqiang Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
57'
Dalun Zheng бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
56'
Чаманга Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Санг Йифей сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Yanjun Zhang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Yanjun Zhang на финте ушёл от оппонента.
55'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
54'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Yanqiang Hu и мяч снова в игре
53'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
53'
Чаманга Джеймс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чаманга Джеймс и мяч снова в игре
52'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
51'
Уджа Энтони бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
49'
Ли Ксинь Чан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
49'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Янг Ю.
Фол, нарушение
48'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Вон Гвон Ген заработал фол.
46'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
48'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
48'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес прямо в штрафную.
48'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает навес
Офсайд
47'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
47'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку. Ванг Йонгпо был стеночкой.
45'
Пато Алешандре исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
44'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Ванг Йонгпо.
Фол, нарушение
42'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Янг Ю заработал фол.
42'
Hao Wang получил травму и заменен. Янг Ю выходит на поле.
Офсайд
42'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Hao Wang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Травма, повреждение
40'
Hao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
39'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
38'
После дальнего удара, который нанес Ванг Йонгпо мяч отбит вратарем
37'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
37'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин. Это Витсель Аксель заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
35'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Чаманга Джеймс заработал фол.
Травма, повреждение
35'
Xiuwei Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
34'
Hao Wang из команды Ляонин Хувин. Это Ванг Йонгпо заработал фол.
34'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
33'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Xiuwei Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
32'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
31'
Пато Алешандре бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Фол, нарушение
28'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
28'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
27'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
Фол, нарушение
27'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
26'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Xiuwei Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ли Ксинь Чан из команды команды Тяньцзинь Цюаньцзянь.
Травма, повреждение
23'
Пато Алешандре возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
22'
Пато Алешандре получает желтую карточку за неспортивное поведение
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Пато Алешандре получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
21'
Пато Алешандре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
19'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин в офсайде
18'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
17'
Cheng Zhang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
16'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Вон Гвон Ген.
16'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
16'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
16'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
16'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
15'
Haolun Mi возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Haolun Mi получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
13'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Жанг Йе заработал фол.
Офсайд
12'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
11'
Пато Алешандре попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
11'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
11'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
10'
Уджа Энтони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает пас партнеру.
9'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
8'
Жанг Йе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Zhaoliang Sun.
Фол, нарушение
6'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Zhaoliang Sun заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
4'
Чжан Лу выбил мяч на угловой.
Угловой
4'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
3'
Чаманга Джеймс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
3'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация