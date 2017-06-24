Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
1:1
Конец матча
49' Желтая карточкаLi Zhang II
0:1
56' ГолZhenyu Du
61' Желтая карточкаZhenyu Du
1:1
70' ГолHuan Liu
80' Желтая карточкаFernandinho V
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Rui Yu получил травму и заменен. Чанчэн Чэн выходит на поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
93'
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Rui Yu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
Rui Yu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Rui Yu возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Rui Yu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Rui Yu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Rui Yu.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
90'
Игало Одион бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
89'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Li Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Li Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
88'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
87'
Zhe Jiang блокирует соперника. Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной.
86'
Пэн Синли возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Пэн Синли получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Пэн Синли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
82'
81'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Fernando Conceicao получает желтую карточку.
80'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан. Это Ду Женгью заработал фол.
80'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
79'
Хусти Саболч наказан за толчок Лиу Ю
78'
78'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
76'
Zhe Jiang возвращается на поле, всё в порядке.
76'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Zhe Jiang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Zhe Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
После штрафного удара,который нанес Хусти Саболч мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Li Zhang заработал фол.
73'
73'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
73'
72'
Кардек Алан атакует сзади соперника. Хусти Саболч пострадал.
71'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Huan Liu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
68'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Huan Liu.
67'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Ву Ксинг, и мяч снова в игре
67'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Хусти Саболч коснулся мяча рукой.
66'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Игало Одион заработал фол.
66'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
65'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
64'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
63'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Jin Feng
61'
Ду Женгью получает желтую карточку.
61'
Ду Женгью совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
61'
Чжун Ву-Юн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Хусти Саболч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
60'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
59'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
59'
Исмаилов Анзур наказан за толчок Кардек Алан
58'
57'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
56'
Rui Yu сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ду Женгью подобрал бесхозный мяч и отправил его в ворота!
56'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
56'
55'
Huan Liu наказан за толчок Long Tan
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
53'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
52'
Chao He наказан за толчок Fernando Conceicao
51'
50'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Li Zhang получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
48'
48'
Dadi Zhou отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
48'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
48'
47'
Хусти Саболч атакует сзади соперника. Лиу Ю пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
44'
Fernando Conceicao наказан за толчок Фан Ксяодонг
43'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
43'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
42'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Chao He.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
39'
Игало Одион отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
38'
38'
Лей Чен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Фан Ксяодонг нарушает правила. Fernando Conceicao пострадал
36'
Хусти Саболч исполняет штрафной удар, но его блокируют
36'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
33'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай. Это Huan Liu заработал фол.
32'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
32'
Long Tan выбил мяч на угловой.
31'
Dadi Zhou наказан за толчок Fernando Conceicao
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
30'
Li Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Long Tan нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Лиу Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
28'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан нарушает. Chao He пострадал, однако рефери не останавливает игру.
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
25'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Long Tan наказан за толчок Чжун Ву-Юн
24'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Song Nan заработал фол.
21'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Huan Liu заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
19'
Чжун Ву-Юн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Кардек Алан наказан за толчок Dadi Zhou
17'
16'
16'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
15'
Суи Донг Лу наказан за толчок Long Tan
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
После штрафного удара,который нанес Чжун Ву-Юн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
14'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
14'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Фан Ксяодонг, и мяч снова в игре
13'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
12'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Игало Одион.
12'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Кардек Алан, и мяч снова в игре
9'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
7'
7'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
7'
7'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
После дальнего удара, который нанес Dadi Zhou мяч отбит вратарем
6'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай. Это Song Nan заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
4'
Исмаилов Анзур пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
3'
Rui Yu имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
3'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
2'
Huan Liu выбил мяч на угловой.
2'
Суи Донг Лу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Игало Одион.
2'
2'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан наносит неточный удар с лета
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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