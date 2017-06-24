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Стадион:
Чуньцинь Лифан
1:1
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
49' Желтая карточка
Li Zhang II
0:1
56' Гол
Zhenyu Du
61' Желтая карточка
Zhenyu Du
1:1
70' Гол
Huan Liu
80' Желтая карточка
Fernandinho V
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Rui Yu получил травму и заменен. Чанчэн Чэн выходит на поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
94'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фол, нарушение
94'
Лиу Ю совершает грубый фол. Yake Wu был жертвой
Угловой
93'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
93'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
93'
Rui Yu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
92'
Rui Yu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
92'
Rui Yu возвращается на поле, всё в порядке.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Rui Yu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
91'
Rui Yu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
91'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Rui Yu.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
90'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Цзю Янь
90'
Игало Одион бьет из пределов штрафной и упускает момент!
89'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
89'
Li Zhang получил травму и заменен. Yan Yaki выходит на поле.
89'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Li Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Li Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
88'
Jin Feng из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
88'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
87'
Zhe Jiang блокирует соперника. Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной.
Травма, повреждение
86'
Пэн Синли возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Пэн Синли получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
84'
Пэн Синли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
82'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
80'
Fernando Conceicao получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан. Это Ду Женгью заработал фол.
80'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
79'
Хусти Саболч наказан за толчок Лиу Ю
78'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
78'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
78'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
Травма, повреждение
76'
Zhe Jiang возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Zhe Jiang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
75'
Zhe Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
После штрафного удара,который нанес Хусти Саболч мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
74'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Li Zhang заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
73'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
73'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Кардек Алан атакует сзади соперника. Хусти Саболч пострадал.
71'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Huan Liu записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
68'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Huan Liu.
Офсайд
67'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Ву Ксинг, и мяч снова в игре
67'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Хусти Саболч коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
66'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Игало Одион заработал фол.
66'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
65'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
64'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
63'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Jin Feng
Желтая карточка
61'
Ду Женгью получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Ду Женгью совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
61'
Чжун Ву-Юн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Хусти Саболч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
60'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
59'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
59'
Исмаилов Анзур наказан за толчок Кардек Алан
58'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
57'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
56'
Rui Yu сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ду Женгью подобрал бесхозный мяч и отправил его в ворота!
56'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
56'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Huan Liu наказан за толчок Long Tan
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
Фол, нарушение
53'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Chao He наказан за толчок Fernando Conceicao
51'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
50'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
49'
Li Zhang получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
49'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
48'
Dadi Zhou отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
48'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
48'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Хусти Саболч атакует сзади соперника. Лиу Ю пострадал.
Фол, нарушение
46'
Zhe Jiang наказан за толчок Ву Ксинг
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Fernando Conceicao нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Фол, нарушение
44'
Fernando Conceicao наказан за толчок Фан Ксяодонг
Фол, нарушение
43'
Chao He атакует сзади соперника. Пэн Синли пострадал.
Офсайд
43'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
43'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
42'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Chao He.
Фол, нарушение
40'
Chao He блокирует соперника. Пэн Синли заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
39'
Игало Одион отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
38'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
38'
Лей Чен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
37'
Фан Ксяодонг нарушает правила. Fernando Conceicao пострадал
36'
Хусти Саболч исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
36'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
33'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай. Это Huan Liu заработал фол.
32'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
32'
Long Tan выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
31'
Dadi Zhou наказан за толчок Fernando Conceicao
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
30'
Li Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Long Tan нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Лиу Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
28'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан нарушает. Chao He пострадал, однако рефери не останавливает игру.
27'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
25'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
25'
Long Tan наказан за толчок Чжун Ву-Юн
Фол, нарушение
24'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Song Nan заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Huan Liu заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Чжун Ву-Юн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Кардек Алан наказан за толчок Dadi Zhou
17'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
16'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
15'
Суи Донг Лу наказан за толчок Long Tan
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
После штрафного удара,который нанес Чжун Ву-Юн мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
14'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
14'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Фан Ксяодонг, и мяч снова в игре
13'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
12'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Игало Одион.
12'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
11'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Кардек Алан, и мяч снова в игре
9'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
7'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
7'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
7'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
После дальнего удара, который нанес Dadi Zhou мяч отбит вратарем
6'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай. Это Song Nan заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Исмаилов Анзур пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
3'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
3'
Rui Yu имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
Угловой
3'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
2'
Huan Liu выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
2'
Суи Донг Лу из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Игало Одион.
2'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
2'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан наносит неточный удар с лета
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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