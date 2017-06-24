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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:2
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
1:0
31' Гол
Сиссе Паписс
53' Желтая карточка
Тарделли Диего
1:1
78' Гол
Xueming Liang
1:2
87' Гол
Елавич Никица
2:2
90' Гол
Тарделли Диего
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
96'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
94'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Жил Карлос заработал фол.

94'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Сиссе Паписс, и мяч снова в игре
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тарделли Диего!
92'
После дальнего удара, который нанес Хао Юньминь мяч отбит вратарем
92'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
92'
Ting Yang выбил мяч на угловой.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
90'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
89'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
87'
Fan Wang сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Елавич Никица записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Травма, повреждение
87'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Женг Женг уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
Травма, повреждение
86'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
85'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Дай Лин заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
83'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
82'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
81'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
81'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
78'
Fan Wang сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Xueming Liang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
78'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный навес.
77'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
Фол, нарушение
77'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
77'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
76'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн. Это Festus Baise заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
74'
Jingdao Jin отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Jingdao Jin на финте ушёл от оппонента.
74'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
73'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Фол, нарушение
73'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Xinghan Wu.
72'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
72'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
71'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Жил Карлос наказан за толчок Елавич Никица
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
68'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
68'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн бьет головой мимо ворот
68'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
67'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
66'
Junlin Min наказан за толчок Xinghan Wu
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
64'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
Офсайд
62'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
62'
Елавич Никица мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
62'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
61'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
61'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Junlin Min заработал фол.
61'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
60'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
59'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
59'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
57'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Xinghan Wu.
Фол, нарушение
57'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Hailong Li заработал фол.
56'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
55'
Ванг Тонг коснулся мяча рукой.
55'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
54'
Сиссе Паписс наказан за толчок Ting Yang
Желтая карточка
53'
Тарделли Диего получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
52'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
52'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
51'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
51'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
50'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
50'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Тарделли Диего коснулся мяча рукой.
49'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
49'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Junlin Min заработал фол.
48'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
47'
Xin Tang выбил мяч на угловой.
47'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
47'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Junlin Min на финте ушёл от оппонента.
46'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Michael Olunga
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Тарделли Диего бьет в штангу головой и упускает момент забить!
46'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
43'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
43'
Feiya Chang на финте ушёл от оппонента.
42'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
42'
Дай Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
41'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
41'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
40'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
39'
Yunlong Fan выбил мяч подальше от ворот.
38'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
38'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
38'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
37'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отвел угрозу отличным подкатом
37'
Festus Baise выбил мяч подальше от ворот.
37'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
36'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
35'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
31'
Ванг Тонг сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
30'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Елавич Никица нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
30'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
30'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
29'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
Угловой
28'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
28'
Елавич Никица имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
28'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
27'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
27'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
27'
Далэй Ван выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
26'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Zhuo Wang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
После дальнего удара, который нанес Чери Тьяронн мяч отбит вратарем
23'
Жил Карлос пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Jingdao Jin.
22'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
21'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
20'
Жил Карлос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
18'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
18'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
18'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
17'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
16'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
16'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сиссе Паписс мяча так и не получил
15'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
15'
Pengfei Han атакует сзади соперника. Сиссе Паписс пострадал.
Фол, нарушение
14'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Junlin Min заработал фол.
14'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
12'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
12'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
12'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
10'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
7'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
6'
Дай Лин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
5'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Pengfei Han выбил мяч на угловой.
Угловой
5'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
4'
Ting Yang выбил мяч на угловой.
4'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
4'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Чери Тьяронн.
3'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
3'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Hailong Li заработал фол.
Офсайд
2'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
1'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ting Yang выбил мяч подальше от ворот.
1'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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