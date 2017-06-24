Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:2
Конец матча
1:0
31' ГолСиссе Паписс
53' Желтая карточкаТарделли Диего
1:1
78' ГолXueming Liang
1:2
87' ГолЕлавич Никица
2:2
90' ГолТарделли Диего
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
96'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Жил Карлос заработал фол.
94'
94'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Сиссе Паписс, и мяч снова в игре
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тарделли Диего!
92'
После дальнего удара, который нанес Хао Юньминь мяч отбит вратарем
92'
92'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
92'
Ting Yang выбил мяч на угловой.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
89'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
87'
Fan Wang сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Елавич Никица записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
87'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Тактическая замена. Женг Женг уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
86'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Дай Лин заработал фол.
84'
83'
83'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
82'
82'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
81'
81'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
78'
Fan Wang сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Xueming Liang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
78'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный навес.
77'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
77'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ванг Тонг заработал фол.
77'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн. Это Festus Baise заработал фол.
76'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
74'
Jingdao Jin отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
Jingdao Jin на финте ушёл от оппонента.
74'
74'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
73'
73'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Xinghan Wu.
72'
72'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
71'
70'
Жил Карлос наказан за толчок Елавич Никица
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
68'
68'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн бьет головой мимо ворот
68'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
67'
66'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Junlin Min наказан за толчок Xinghan Wu
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
65'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
64'
64'
63'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
62'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
62'
Елавич Никица мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
62'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
61'
61'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Junlin Min заработал фол.
61'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
60'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
59'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
57'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Xinghan Wu.
57'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Hailong Li заработал фол.
56'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Ванг Тонг коснулся мяча рукой.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Сиссе Паписс наказан за толчок Ting Yang
53'
Тарделли Диего получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
52'
52'
52'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
51'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
51'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
50'
50'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Тарделли Диего коснулся мяча рукой.
49'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Junlin Min заработал фол.
48'
48'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
47'
Xin Tang выбил мяч на угловой.
47'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
47'
47'
Junlin Min на финте ушёл от оппонента.
46'
46'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Michael Olunga
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Тарделли Диего бьет в штангу головой и упускает момент забить!
46'
46'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
43'
43'
Feiya Chang на финте ушёл от оппонента.
42'
42'
Дай Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
41'
41'
41'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
40'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
39'
Yunlong Fan выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
38'
38'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
37'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отвел угрозу отличным подкатом
37'
Festus Baise выбил мяч подальше от ворот.
37'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
36'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
35'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
33'
31'
Ванг Тонг сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный навес.
30'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Елавич Никица нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
30'
29'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
28'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
28'
Елавич Никица имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
28'
27'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
27'
Далэй Ван выбил мяч подальше от ворот.
26'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Zhuo Wang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
После дальнего удара, который нанес Чери Тьяронн мяч отбит вратарем
23'
Жил Карлос пробил головой, вратарь справился с ударом.
23'
23'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Jingdao Jin.
22'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
21'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
20'
Жил Карлос имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
18'
Zhuo Wang вышел из ворот и забрал мяч.
18'
18'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
17'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
16'
16'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
16'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сиссе Паписс мяча так и не получил
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Pengfei Han атакует сзади соперника. Сиссе Паписс пострадал.
14'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Junlin Min заработал фол.
14'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
12'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
12'
12'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
11'
Zhuo Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
9'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
6'
6'
Дай Лин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
5'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Pengfei Han выбил мяч на угловой.
5'
4'
Ting Yang выбил мяч на угловой.
4'
4'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Чери Тьяронн.
3'
3'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Hailong Li заработал фол.
2'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
1'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ting Yang выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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