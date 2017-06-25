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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
34' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
1:0
47' Гол
Гуларт Рикардо
52' Желтая карточка
Хан Жэнь
2:0
53' Гол
Alan VI
60' Желтая карточка
Лавесси Эсекиэль
74' Желтая карточка
Фан Меи
78' Желтая карточка
Минцзянь Чжао
78' Желтая карточка
Zheng Zou
88' Вторая желтая карточка
Хан Жэнь
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
94'
Нин Цзян наказан за толчок Лун Чжэн
93'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Фан Меи выбил мяч подальше от ворот.
88'
Хан Жэнь получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
Фол, нарушение
88'
Хан Жэнь совершает грубый фол. Лун Чжэн был жертвой
87'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
86'
Лун Чжэн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Сяотин Фэн, и мяч снова в игре
83'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
82'
Yangyang Jin выбил мяч на угловой.
82'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
82'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
82'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
82'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
80'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Гуларт Рикардо получил травму и заменен. Лун Чжэн выходит на поле.
Желтая карточка
78'
Чжао Чженг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Лавесси Эсекиэль.
Желтая карточка
78'
Минцзянь Чжао сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Минцзянь Чжао наказан за толчок Гуларт Рикардо
77'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля
76'
Хебеи Жонгчжин совершает вбрасывание на своей половине поля
75'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
75'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
74'
Фан Меи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
74'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
73'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
73'
Hongbo Yin нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
73'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
72'
Чжао Чженг выбил мяч на угловой.
72'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
71'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
71'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Сюшэн Дун заработал фол.
71'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
70'
Ю Ён Ким получил травму и заменен. Yangyang Jin выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Гуларт Рикардо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
70'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
69'
Чжи Чжэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
68'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Нин Цзян
66'
Чендун Чжан имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
Угловой
66'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Линьпэн Чжан выбил мяч на угловой.
65'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
64'
Сюшэн Дун нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Hong Gui на финте ушёл от оппонента.
64'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
64'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
64'
М'Биа Стефан пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
63'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Травма, повреждение
62'
Ю Ён Ким возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ю Ён Ким получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
61'
Ю Ён Ким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
60'
Лавесси Эсекиэль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
60'
Лавесси Эсекиэль атакует сзади соперника. Сяотин Фэн пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
60'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
59'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Hong Gui наказан за толчок Сяотин Фэн
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
57'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
56'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
56'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
55'
М'Биа Стефан наказан за толчок Паулиньо Жозе
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Алан де Карвальо!
53'
Паулиньо Жозе исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
52'
Хан Жэнь сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Хан Жэнь атакует сзади соперника. Гуларт Рикардо пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
52'
Hongbo Yin отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
51'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
49'
Hongbo Yin бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
48'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
47'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуларт Рикардо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
47'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Алан де Карвальо и мяч снова в игре
46'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хан Жэнь отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
46'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
46'
Лин Гао выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
46'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Луо Сенвен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
45'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Чендун Чжан
44'
После дальнего удара, который нанес Лин Гао мяч отбит вратарем
Офсайд
43'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
43'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
43'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
43'
М'Биа Стефан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
43'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
Фол, нарушение
42'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Минцзянь Чжао
41'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
40'
Лин Гао выбил мяч на угловой.
Угловой
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Чендун Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Офсайд
39'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
38'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
37'
Луо Сенвен выбил мяч подальше от ворот.
37'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Чжи Чжэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
36'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Линьпэн Чжан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
34'
Линьпэн Чжан совершает грубый фол. Чендун Чжан был жертвой
34'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
33'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
33'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
Офсайд
32'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
32'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
32'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
30'
Чжи Чжэн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
30'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Чжи Чжэн выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Линьпэн Чжан.
Фол, нарушение
28'
Алан де Карвальо коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
27'
Гуларт Рикардо наказан за толчок Ю Ён Ким
Фол, нарушение
26'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Лин Гао заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
25'
Бовэнь Хуан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
24'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Лин Гао.
Травма, повреждение
23'
Лин Гао возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Лин Гао получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
21'
Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Алан де Карвальо
Офсайд
18'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
18'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Чжао Чженг заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Hong Gui наказан за толчок Бовэнь Хуан
16'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
16'
Луо Сенвен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
16'
Лин Гао выбил мяч на угловой.
Угловой
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
16'
Hongbo Yin нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Hong Gui своим ударом проверил на прочность штангу.
15'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
13'
Линьпэн Чжан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
13'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
11'
Паулиньо Жозе наказан за толчок М'Биа Стефан
Офсайд
10'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Угловой
10'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Ю Ён Ким ошибается в защите.
9'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
8'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
8'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Луо Сенвен выбил мяч подальше от ворот.
8'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
7'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
6'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
6'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
4'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал М'Биа Стефан.
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
3'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин наносит неточный удар с лета
3'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
3'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
2'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
2'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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