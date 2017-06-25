Стадион: Тианхе
2:0
Конец матча
34' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
1:0
47' ГолГуларт Рикардо
52' Желтая карточкаХан Жэнь
2:0
53' ГолAlan VI
60' Желтая карточкаЛавесси Эсекиэль
74' Желтая карточкаФан Меи
78' Желтая карточкаМинцзянь Чжао
78' Желтая карточкаZheng Zou
88' Вторая желтая карточкаХан Жэнь
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
93'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Фан Меи выбил мяч подальше от ворот.
88'
Хан Жэнь получает вторую желтую карточку за неспортивное поведение и покидает поле!
87'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Лун Чжэн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Сяотин Фэн, и мяч снова в игре
83'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
82'
Yangyang Jin выбил мяч на угловой.
82'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
82'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
82'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
82'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
80'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Гуларт Рикардо получил травму и заменен. Лун Чжэн выходит на поле.
78'
Чжао Чженг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Лавесси Эсекиэль.
78'
Минцзянь Чжао сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Минцзянь Чжао наказан за толчок Гуларт Рикардо
77'
Гуанчжоу Эвергранд совершает вбрасывание на своей половине поля
76'
Хебеи Жонгчжин совершает вбрасывание на своей половине поля
75'
75'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
74'
Фан Меи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
74'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
73'
73'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
73'
73'
Hongbo Yin нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
73'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Чжао Чженг выбил мяч на угловой.
72'
71'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
71'
71'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Сюшэн Дун заработал фол.
71'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
70'
Ю Ён Ким получил травму и заменен. Yangyang Jin выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Гуларт Рикардо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
70'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
69'
Чжи Чжэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
66'
Чендун Чжан имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Линьпэн Чжан выбил мяч на угловой.
65'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
64'
Сюшэн Дун нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Hong Gui на финте ушёл от оппонента.
64'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес прямо в штрафную.
64'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
64'
М'Биа Стефан пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
63'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
62'
62'
Ю Ён Ким возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ю Ён Ким получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
61'
Ю Ён Ким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Лавесси Эсекиэль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
Лавесси Эсекиэль атакует сзади соперника. Сяотин Фэн пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
59'
59'
58'
Hong Gui наказан за толчок Сяотин Фэн
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
56'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
56'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
55'
М'Биа Стефан наказан за толчок Паулиньо Жозе
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Алан де Карвальо!
53'
Паулиньо Жозе исполняет штрафной удар, но его блокируют
52'
Хан Жэнь сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Хан Жэнь атакует сзади соперника. Гуларт Рикардо пострадал.
52'
52'
Hongbo Yin отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
51'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
51'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
49'
Hongbo Yin бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
48'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
47'
47'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуларт Рикардо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
47'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Алан де Карвальо и мяч снова в игре
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хан Жэнь отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Луо Сенвен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Чендун Чжан
44'
После дальнего удара, который нанес Лин Гао мяч отбит вратарем
43'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
43'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
43'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
М'Биа Стефан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
43'
42'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Минцзянь Чжао
41'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Чендун Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
39'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
38'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
37'
37'
Луо Сенвен выбил мяч подальше от ворот.
37'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Чжи Чжэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Линьпэн Чжан получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Линьпэн Чжан совершает грубый фол. Чендун Чжан был жертвой
34'
33'
33'
33'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
32'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
32'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
32'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Чжи Чжэн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
30'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Чжи Чжэн выбил мяч подальше от ворот.
28'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Линьпэн Чжан.
28'
Алан де Карвальо коснулся мяча рукой.
27'
Гуларт Рикардо наказан за толчок Ю Ён Ким
26'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Лин Гао заработал фол.
26'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
25'
Бовэнь Хуан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
23'
Лин Гао возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Лин Гао получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Лин Гао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
21'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Алан де Карвальо
18'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
18'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Чжао Чженг заработал фол.
17'
Hong Gui наказан за толчок Бовэнь Хуан
16'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
16'
Луо Сенвен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
16'
16'
Hongbo Yin нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Hong Gui своим ударом проверил на прочность штангу.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
13'
Линьпэн Чжан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
13'
11'
Паулиньо Жозе наказан за толчок М'Биа Стефан
10'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
10'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Ю Ён Ким ошибается в защите.
9'
8'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
8'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Луо Сенвен выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
7'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
6'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал М'Биа Стефан.
3'
3'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин наносит неточный удар с лета
3'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
3'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
2'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Гуларт Рикардо.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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