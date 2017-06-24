Стадион: Tianjin Tuanbo Football Stadium
1:2
Конец матча
14' Желтая карточкаYuanyi Li
1:0
26' ГолYuanyi Li
1:1
39' ГолЗахави Эран
42' Желтая карточкаJihong Jiang
62' Желтая карточкаYunlong Fu
72' Желтая карточкаRenato III
1:2
74' ГолRenato III
88' Желтая карточкаHonglue Zhao
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
94'
Лей Йонг Чи на финте ушёл от оппонента.
94'
94'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Захави Эран коснулся мяча рукой.
93'
93'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
Джианг Джихон выбил мяч на угловой.
93'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
92'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
92'
После штрафного удара,который нанес Гудель Неманья мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Junior Urso наказан за толчок Гудель Неманья
90'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде в офсайде
90'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
90'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
89'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
88'
Жао Хонглуе получает желтую карточку за споры
87'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
86'
Хуэй Жиакан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Miao Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
84'
Ксяо Жи коснулся мяча рукой.
83'
После дальнего удара, который нанес Гудель Неманья мяч отбит вратарем
83'
Гудель Неманья на финте ушёл от оппонента.
81'
Гудель Неманья наказан за толчок Джианг Джихон
81'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Джианг Джихон заработал фол.
78'
Ксяо Жи наказан за толчок Хуэй Жиакан
78'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
78'
Ксяо Жи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Ксяо Жи на финте ушёл от оппонента.
76'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Гудель Неманья заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Miao Tang сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
74'
74'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
73'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил жёлтую карточку за "нырок".
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо ныряет в попытке получить право на штрафной
72'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Юфенг Бай заработал фол.
71'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
71'
71'
70'
Ксяо Жи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
70'
70'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Сок Хо Хван.
68'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
66'
66'
66'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
64'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Yunlong Fu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Yunlong Fu из команды Чангша Гинде делает подножку. Идейе Браун заработал фол.
62'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
61'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
61'
60'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
60'
Ксяо Жи наказан за толчок Лей Йонг Чи
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
59'
58'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
58'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Захави Эран и мяч снова в игре
57'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
54'
Идейе Браун наказан за толчок Джианг Джихон
54'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
53'
Идейе Браун имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
53'
51'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Yuanyi Li не смог удачно сыграть.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
48'
Идейе Браун бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
48'
Идейе Браун наказан за толчок Miao Tang
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
47'
Лю Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
46'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Лю Лин заработал фол.
46'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Zhengyu Huang наказан за толчок Ximing Pan
45'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Сок Хо Хван наказан за толчок Ксяо Жи
44'
Гудель Неманья наказан за толчок Junior Urso
44'
Junior Urso из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Хуэй Жиакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Джианг Джихон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Джианг Джихон совершает грубый фол. Хуэй Жиакан был жертвой
42'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
38'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
36'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Джианг Джихон наказан за толчок Идейе Браун
35'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
34'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
32'
Хуэй Жиакан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
32'
Идейе Браун на финте ушёл от оппонента.
32'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
31'
Идейе Браун бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
30'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
30'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Сок Хо Хван наказан за толчок Ксяо Жи
29'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yuanyi Li оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
26'
Идейе Браун имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
26'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
25'
Захави Эран из команды Чангша Гинде сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рибейро Калихто Ренатиньо мяча так и не получил
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Джианг Джихон наказан за толчок Хуэй Жиакан
25'
Янг Кипенг вышел из ворот и забрал мяч.
25'
24'
Юфенг Бай наказан за толчок Чжипэн Цзян
23'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
22'
Чангша Гинде совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
21'
Чжипэн Цзян нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Гудель Неманья отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
18'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Рибейро Калихто Ренатиньо атакует сзади соперника. Жао Хонглуе пострадал.
17'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
17'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
16'
Захави Эран из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Yuanyi Li сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
14'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Yunlong Fu.
13'
13'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
12'
12'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
12'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
11'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
11'
Захави Эран из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Ximing Pan.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Идейе Браун коснулся мяча рукой.
9'
Рибейро Калихто Ренатиньо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
9'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
8'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Лю Лин заработал фол.
7'
Янг Кипенг вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Янг Кипенг неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
7'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лю Лин нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Liyu Yang наказан за толчок Чжипэн Цзян
4'
4'
После удара головой, который нанес Хуэй Жиакан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
4'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный навес.
3'
3'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
2'
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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