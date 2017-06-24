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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
1:2
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
14' Желтая карточка
Yuanyi Li
1:0
26' Гол
Yuanyi Li
1:1
39' Гол
Захави Эран
42' Желтая карточка
Jihong Jiang
62' Желтая карточка
Yunlong Fu
72' Желтая карточка
Renato III
1:2
74' Гол
Renato III
88' Желтая карточка
Honglue Zhao
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
Yunlong Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Лей Йонг Чи на финте ушёл от оппонента.
94'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
93'
Захави Эран коснулся мяча рукой.
93'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
Джианг Джихон выбил мяч на угловой.
93'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
92'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
92'
После штрафного удара,который нанес Гудель Неманья мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Junior Urso наказан за толчок Гудель Неманья
Офсайд
90'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде в офсайде
90'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
89'
Тактическая замена. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
Желтая карточка
88'
Жао Хонглуе получает желтую карточку за споры
87'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
86'
Хуэй Жиакан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
86'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Miao Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
84'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
Фол, нарушение
84'
Ксяо Жи коснулся мяча рукой.
83'
После дальнего удара, который нанес Гудель Неманья мяч отбит вратарем
83'
Гудель Неманья на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
82'
Чао Янг наказан за толчок Лю Лин
Фол, нарушение
81'
Гудель Неманья наказан за толчок Джианг Джихон
Угловой
81'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
80'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда. Это Джианг Джихон заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Ксяо Жи наказан за толчок Хуэй Жиакан
78'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
78'
Ксяо Жи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Ксяо Жи на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
76'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Гудель Неманья заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Miao Tang сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
74'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
74'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Угловой
73'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
73'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
72'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
Желтая карточка
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо ныряет в попытке получить право на штрафной
Фол, нарушение
72'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Юфенг Бай заработал фол.
71'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
71'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
70'
Ксяо Жи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
70'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
69'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Сок Хо Хван.
68'
Тактическая замена. Yuanyi Li уходит с поля и его заменяет Чао Янг
68'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
66'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
66'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
65'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Хуэй Жиакан заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
64'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Yunlong Fu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Yunlong Fu из команды Чангша Гинде делает подножку. Идейе Браун заработал фол.
62'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
61'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
60'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
60'
Ксяо Жи наказан за толчок Лей Йонг Чи
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Угловой
58'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
58'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Захави Эран и мяч снова в игре
57'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
56'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает подножку. Liyu Yang заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
54'
Идейе Браун наказан за толчок Джианг Джихон
Угловой
54'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
53'
Идейе Браун имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
53'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
51'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
51'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Yuanyi Li не смог удачно сыграть.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
49'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
48'
Идейе Браун бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
48'
Идейе Браун наказан за толчок Miao Tang
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
47'
Лю Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
46'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Лю Лин заработал фол.
46'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Zhengyu Huang наказан за толчок Ximing Pan
45'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
44'
Сок Хо Хван наказан за толчок Ксяо Жи
Фол, нарушение
44'
Гудель Неманья наказан за толчок Junior Urso
44'
Junior Urso из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Хуэй Жиакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
42'
Джианг Джихон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Джианг Джихон совершает грубый фол. Хуэй Жиакан был жертвой
42'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
38'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
36'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
35'
Джианг Джихон наказан за толчок Идейе Браун
35'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
34'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
33'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
32'
Хуэй Жиакан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
32'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
32'
Идейе Браун на финте ушёл от оппонента.
32'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
31'
Идейе Браун бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Офсайд
30'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
30'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
29'
Сок Хо Хван наказан за толчок Ксяо Жи
29'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yuanyi Li оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
26'
Идейе Браун имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
26'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
25'
Захави Эран из команды Чангша Гинде сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рибейро Калихто Ренатиньо мяча так и не получил
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
25'
Джианг Джихон наказан за толчок Хуэй Жиакан
25'
Янг Кипенг вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
24'
Юфенг Бай наказан за толчок Чжипэн Цзян
Офсайд
23'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
22'
Чангша Гинде совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
21'
Чжипэн Цзян нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает отличный пас
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
Гудель Неманья отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
18'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Рибейро Калихто Ренатиньо атакует сзади соперника. Жао Хонглуе пострадал.
17'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
17'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
16'
Захави Эран из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
16'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
16'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Желтая карточка
14'
Yuanyi Li сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
14'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Yunlong Fu.
13'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
12'
Yunlong Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
12'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
11'
Захави Эран из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Ximing Pan.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
9'
Идейе Браун коснулся мяча рукой.
9'
Рибейро Калихто Ренатиньо имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
9'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
Фол, нарушение
8'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Лю Лин заработал фол.
7'
Янг Кипенг вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Янг Кипенг неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
7'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лю Лин нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
5'
Liyu Yang наказан за толчок Чжипэн Цзян
4'
Yunlong Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
После удара головой, который нанес Хуэй Жиакан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
4'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный навес.
3'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Юфенг Бай наказан за толчок Ксяо Жи
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чангша Гинде". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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