Стадион: Шанхай Интернешнл
4:1
Конец матча
15' Желтая карточкаGang Feng
21' Желтая карточкаДочкал Борек
1:0
22' Гол в свои воротаГомес Эдди
30' Желтая карточкаАхмедов Одил
2:0
51' ГолАхмедов Одил
3:0
62' ГолЭлкесон Кардосо
4:0
66' ГолЛэй У
4:1
71' ГолПатиньо Хави
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
92'
Патиньо Хави бьет в штангу и упускает момент забить!
92'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
91'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Jinbao Zhong.
91'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
90'
Хай Юй на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
89'
Kuo Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
89'
Тактическая замена. Heng Liu уходит с поля и его заменяет Fei Wang
89'
Wei Zhang выбил мяч на угловой.
89'
Changjie Du на финте ушёл от оппонента.
88'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Ахмедов Одил уходит с поля и его заменяет Yi Zhang
86'
86'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
86'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
86'
86'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
85'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Халк Живанилдо атакует сзади соперника. Heng Liu пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
84'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ. Это Гомес Эдди заработал фол.
83'
83'
Kuo Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
83'
83'
82'
Дочкал Борек нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
81'
Тактическая замена. Gang Feng уходит с поля и его заменяет Changjie Du
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
79'
78'
Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Wenjun Lue
78'
77'
Хай Юй попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
76'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
76'
76'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
74'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
74'
74'
73'
73'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
73'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Патиньо Хави эффектным ударом переправил мяч в ворота.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Gang Feng заработал фол.
68'
68'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье делает навес
68'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
67'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лэй У записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
66'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
64'
Kuo Yang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Элкесон Кардосо!
62'
Гомес Эдди ошибается в защите.
62'
61'
60'
ШТАНГА! Лэй У попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
60'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
60'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
60'
Guan He выбил мяч на угловой.
60'
59'
Хай Юй наказан за толчок Дочкал Борек
58'
57'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Heng Liu заработал фол.
54'
Гомес Эдди наказан за толчок Ke Shi
54'
52'
52'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ахмедов Одил вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
51'
Хай Юй нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Гомес Эдди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
Хай Юй отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
48'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
47'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
47'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
47'
Патиньо Хави бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
46'
46'
Тактическая замена. Zhiyun Zheng уходит с поля и его заменяет Хай Юй
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
46'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
46'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Халк Живанилдо, и мяч снова в игре
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
43'
42'
42'
Jinbao Zhong бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Jinbao Zhong на финте ушёл от оппонента.
41'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Cheng Long заработал фол.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
37'
37'
Heng Liu бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
37'
Guan He выбил мяч на угловой.
37'
36'
ШТАНГА! Элкесон Кардосо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
Gang Feng попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
32'
32'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Цао Гу заработал фол.
32'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
30'
Cheng Long навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Ахмедов Одил получает желтую карточку.
30'
Ахмедов Одил наказан за толчок Jinbao Zhong
30'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Heng Liu выбил мяч на угловой.
29'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
28'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
25'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
23'
Дочкал Борек попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Эдди отправил мяч в свои ворота.
22'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает навес
22'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
21'
Дочкал Борек получает желтую карточку.
21'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
21'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
19'
19'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
18'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье делает навес
18'
17'
15'
Gang Feng получает желтую карточку.
15'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
15'
Zhuoyi Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
15'
14'
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ наносит неточный удар с лета
14'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
13'
12'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
12'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье делает навес
12'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
12'
11'
11'
Gang Feng не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
11'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
11'
11'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает навес
11'
Chuangyi Lin совершает грубый фол. Heng Liu был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
10'
8'
8'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
8'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
7'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
7'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
7'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
6'
6'
После удара головой, который сделал Элкесон Кардосо мяч выносится вратарем на угловой
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
5'
4'
Kuo Yang выбил мяч на угловой.
4'
Zhiyun Zheng из команды Шанхай СИПГ делает навес
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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