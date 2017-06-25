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Стадион:
Шанхай СИПГ
4:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
15' Желтая карточка
Gang Feng
21' Желтая карточка
Дочкал Борек
1:0
22' Гол в свои ворота
Гомес Эдди
30' Желтая карточка
Ахмедов Одил
2:0
51' Гол
Ахмедов Одил
3:0
62' Гол
Элкесон Кардосо
4:0
66' Гол
Лэй У
4:1
71' Гол
Патиньо Хави
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
92'
Патиньо Хави бьет в штангу и упускает момент забить!
92'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
91'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Jinbao Zhong.

Угловой
91'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
90'
Хай Юй на финте ушёл от оппонента.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
89'
Kuo Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
89'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Heng Liu уходит с поля и его заменяет Fei Wang
89'
Wei Zhang выбил мяч на угловой.
89'
Changjie Du на финте ушёл от оппонента.
88'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
87'
Тактическая замена. Ахмедов Одил уходит с поля и его заменяет Yi Zhang
86'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
86'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
86'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
86'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
85'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Халк Живанилдо атакует сзади соперника. Heng Liu пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ. Это Гомес Эдди заработал фол.
83'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Kuo Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
83'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
82'
Дочкал Борек нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
81'
Тактическая замена. Gang Feng уходит с поля и его заменяет Changjie Du
81'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
Угловой
79'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Wenjun Lue
78'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
77'
Хай Юй попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
76'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
76'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Офсайд
74'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
74'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
73'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
73'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Патиньо Хави эффектным ударом переправил мяч в ворота.
71'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
Офсайд
71'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
69'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Gang Feng заработал фол.
68'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье делает навес
68'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
67'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лэй У записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
66'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
66'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Kuo Yang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
64'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Элкесон Кардосо!
62'
Гомес Эдди ошибается в защите.
Угловой
62'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
61'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
ШТАНГА! Лэй У попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
60'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
60'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Угловой
60'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
60'
Guan He выбил мяч на угловой.
60'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
59'
Хай Юй наказан за толчок Дочкал Борек
58'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
57'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
55'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Heng Liu заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Гомес Эдди наказан за толчок Ke Shi
54'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
52'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ахмедов Одил вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
51'
Хай Юй нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Гомес Эдди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
50'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
50'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
49'
Хай Юй отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
48'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
47'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
Угловой
47'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
47'
Патиньо Хави бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
46'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Zhiyun Zheng уходит с поля и его заменяет Хай Юй
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Угловой
46'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
46'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Халк Живанилдо, и мяч снова в игре
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
43'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
42'
Jinbao Zhong бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Jinbao Zhong на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
41'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Cheng Long заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
41'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
37'
Heng Liu бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
37'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
37'
Guan He выбил мяч на угловой.
37'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
36'
ШТАНГА! Элкесон Кардосо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
Gang Feng попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
32'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Цао Гу заработал фол.
32'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Cheng Long навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
30'
Ахмедов Одил получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Ахмедов Одил наказан за толчок Jinbao Zhong
30'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
29'
Heng Liu выбил мяч на угловой.
29'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
28'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
24'
Лэй У бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Дочкал Борек попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
22'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Эдди отправил мяч в свои ворота.
22'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
22'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
Желтая карточка
21'
Дочкал Борек получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
21'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
20'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
19'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье делает навес
18'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
15'
Gang Feng получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
15'
Zhuoyi Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
15'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Ke Shi выбил мяч на угловой.
15'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ наносит неточный удар с лета
14'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
13'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
12'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье делает навес
12'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
11'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Gang Feng не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
11'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
11'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
11'
Chuangyi Lin совершает грубый фол. Heng Liu был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
8'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
8'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Элкесон Кардосо заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
Офсайд
7'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
Фол, нарушение
7'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
Угловой
6'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
6'
После удара головой, который сделал Элкесон Кардосо мяч выносится вратарем на угловой
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
Угловой
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
4'
Kuo Yang выбил мяч на угловой.
4'
Zhiyun Zheng из команды Шанхай СИПГ делает навес
2'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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