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2017
Стадион: Зрители: 17545
Русенборг
3:0
Конец матча
Согндаль
0'
26' Желтая карточка
Lars Christian Kjemhus
58' Желтая карточка
Johan Hove
1:0
60' Гол
Вильяльмссон Маттиас
2:0
65' Гол
Milan Jevtovic
66' Желтая карточка
Milan Jevtovic
3:0
67' Гол
Milan Jevtovic
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Согндаль производит замену. Бендик Бье уходит, и Fredrik Flo заменяет его
82'
Русенборг производит замену. Milan Jevtovic уходит, и Де Ланлай Янн-Эрик заменяет его
72'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Eirik Bergum Skaasheim заменяет его
71'
Согндаль производит замену. Eirik Schulze уходит, и Хенрик Фуребот заменяет его
71'
Русенборг производит замену. Хелланн Поль-Андре уходит, и Рашани Эльбасан заменяет его

Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
Желтая карточка
66'
Milan Jevtovic получает желтую карточку.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вильяльмссон Маттиас.
Желтая карточка
58'
Johan Hove получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Русенборг производит замену. Йенсен Майк уходит, и Мидтше Фредрик заменяет его
Желтая карточка
26'
Lars Christian Kjemhus получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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