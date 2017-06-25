- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Леркендаль Зрители: 17545
26' Желтая карточкаLars Christian Kjemhus
58' Желтая карточкаJohan Hove
1:0
60' ГолВильяльмссон Маттиас
2:0
65' ГолMilan Jevtovic
66' Желтая карточкаMilan Jevtovic
3:0
67' ГолMilan Jevtovic
|
58'
60'
1:0
65'
2:0
66'
67'
3:0
Состав команд
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 14 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 25 Лундемо Мариус Полузащитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 26 Milan Jevtovic Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 21 Мидтше Фредрик Полузащитник
- 27 Бакенга Мушага Нападающий
- 15 Рашани Эльбасан Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 34 Erik Botheim
- 32 Erlend Dahl Reitan
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- 7 Eirik Schulze Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Защитник
- 16 Атта Валид Защитник
- 30 Йонссон Кристинн Полузащитник
- 6 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 34 Simen Brekkhus Полузащитник
- 8 Fredrik Flo
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Т
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Т
- 05.04.2017 Саннефьёрд 0:3 Русенборг Т
- 02.04.2017 Русенборг 3:0 Одд Т
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг С
- 17.03.2017 Русенборг 4:1 Ранхейм ТМК
- 12.03.2017 Русенборг 1:1 Хабнарфьордюр ТМК
- 09.03.2017 Русенборг 2:1 ХИК ТМК
- 05.03.2017 Мальмё 1:1 Русенборг ТМК
- 25.02.2017 Русенборг 1:1 Сундсвалль ТМК
- 11.02.2017 Копенгаген 0:2 Русенборг ТМК
Согндаль (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 14.03.2017 Согндаль 1:2 Хёдд ТМК
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль ТМК
- 06.03.2017 Шахтёр Солигорск 0:2 Согндаль ТМК
- 28.02.2017 Спартак Москва 4:1 Согндаль ТМК
- 19.02.2017 Согндаль 0:2 Осане ТМК
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Согндаль: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
- 14.08.2016 Русенборг 3:1 Согндаль Типпелиген
- 01.05.2016 Согндаль 1:1 Русенборг Типпелиген
- 20.07.2014 Русенборг 1:0 Согндаль Типпелиген
- 01.05.2014 Согндаль 1:2 Русенборг Типпелиген
- 04.08.2013 Русенборг 2:0 Согндаль Типпелига
- 07.04.2013 Согндаль 0:4 Русенборг Типпелига
- 12.08.2012 Согндаль 0:3 Русенборг Типпелига
- 09.04.2012 Русенборг 0:0 Согндаль Типпелиген
- 22.09.2011 Русенборг 2:1 Согндаль Типпелиген
- 30.07.2011 Согндаль 1:1 Русенборг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|14
|7
|5
|2
|30 - 11
|26
|3.
|Сарпсборг-08
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|4.
|Олесунн
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|5.
|Волеренга
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|6.
|Одд
|14
|6
|3
|5
|12 - 16
|21
|7.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|8.
|Хёугесунн
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|11.
|Лиллестрём
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Согндаль
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|Тромсё
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|16.
|Викинг
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Согндаль производит замену. Бендик Бье уходит, и Fredrik Flo заменяет его
82'
Русенборг производит замену. Milan Jevtovic уходит, и Де Ланлай Янн-Эрик заменяет его
72'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Eirik Bergum Skaasheim заменяет его
71'
Согндаль производит замену. Eirik Schulze уходит, и Хенрик Фуребот заменяет его
71'
Русенборг производит замену. Хелланн Поль-Андре уходит, и Рашани Эльбасан заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
66'
Milan Jevtovic получает желтую карточку.
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вильяльмссон Маттиас.
58'
Johan Hove получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Русенборг производит замену. Йенсен Майк уходит, и Мидтше Фредрик заменяет его
26'
Lars Christian Kjemhus получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация