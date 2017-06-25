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2017
Стадион: Зрители: 3555
Тромсё
1:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
0:1
1' Гол
Pau Morer
12' Желтая карточка
Кастрати Фламур
1:1
32' Гол
Сигурдарсон Арон
54' Желтая карточка
Pau Morer
55' Желтая карточка
Ольсен Томас
66' Желтая карточка
Joachim Solberg Olsen
83' Желтая карточка
Демба Виктор
90' Желтая карточка
Вальес Энрик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Вальес Энрик получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Демба Виктор получает желтую карточку.
79'
Тромсе производит замену. Симен Вангберг уходит, и Ханс Нордбю заменяет его
71'
Саннефьёрд производит замену. Йоаким Сольберг Ольсен уходит, и Куртович Виллиам заменяет его
Желтая карточка
66'
Йоаким Сольберг Ольсен получает желтую карточку.

64'
Тромсе производит замену. Андерсен Магнус уходит, и Mour Samb заменяет его
64'
Тромсе производит замену. Ольсен Томас уходит, и Mikael Ingebrigtsen заменяет его
Желтая карточка
55'
Ольсен Томас получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Pau Morer получает желтую карточку.
46'
Саннефьёрд производит замену. Кастрати Фламур уходит, и Мьельде Эрик заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сигурдарсон Арон.
Желтая карточка
12'
Кастрати Фламур получает желтую карточку.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pau Morer.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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