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Стадион: Альфхейм Зрители: 3555
1:1
Конец матча
0:1
1' ГолPau Morer
12' Желтая карточкаКастрати Фламур
1:1
32' ГолСигурдарсон Арон
54' Желтая карточкаPau Morer
55' Желтая карточкаОльсен Томас
66' Желтая карточкаJoachim Solberg Olsen
83' Желтая карточкаДемба Виктор
90' Желтая карточкаВальес Энрик
|
1'
0:1
12'
32'
1:1
54'
55'
83'
90'
Состав команд
10
Ольсен
Томас
Тромсё 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Нападающий
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- 17 Сигурдарсон Арон Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 14 Hans Nordbye Защитник
- 8 Ulrik Yttergaard Jenssen Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 24 Mikael Ingebrigtsen Нападающий
- 18 Mour Samb
- 11 Jonas Johansen I
- Главный тренер: Baard Flovik
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 3 Abdoulaye Seck II Защитник
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 15 Вальес Энрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 6 Pau Morer Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Нападающий
- 21 Haakon Lorentzen
- 20 Kevin Jablinski
- 30 Ole Breistoel
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Т
- 13.05.2017 Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Т
- 07.05.2017 Тромсё 1:1 Кристиансунд Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Т
- 17.04.2017 Одд 1:0 Тромсё Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Т
- 26.03.2017 Тромсё 3:3 Будё-Глимт ТМК
- 18.03.2017 Юргорден 3:1 Тромсё ТМК
- 06.03.2017 Тромсё 2:0 Тромсдален ТМК
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё ТМК
- 21.02.2017 Лиллестрём 2:0 Тромсё ТМК
- 17.02.2017 Саннефьёрд 0:5 Тромсё ТМК
- 06.02.2017 Ростов 3:1 Тромсё ТМК
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Саннефьёрд 2:0 Хёугесунн Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Саннефьёрд 2:0 Кристиансунд Т
- 09.04.2017 Волеренга 1:2 Саннефьёрд Т
- 05.04.2017 Саннефьёрд 0:3 Русенборг Т
- 02.04.2017 Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Т
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.03.2017 Волеренга 4:0 Саннефьёрд ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 27.02.2017 Динамо-Брест 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 20.02.2017 Кристиансунд 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 17.02.2017 Саннефьёрд 0:5 Тромсё ТМК
- 10.02.2017 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд ТМК
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 17.02.2017 Саннефьёрд 0:5 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 16.08.2015 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 05.07.2015 Саннефьёрд 1:1 Тромсё Типпелиген
- 20.10.2014 Саннефьёрд 3:1 Тромсё 1-й дивизион
- 09.06.2014 Тромсё 0:0 Саннефьёрд 1-й дивизион
- 19.09.2010 Саннефьёрд 3:5 Тромсё Типпелиген
- 21.04.2010 Тромсё 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 13.09.2009 Саннефьёрд 2:0 Тромсё Типпелиген
- 14.06.2009 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|14
|7
|5
|2
|30 - 11
|26
|3.
|Сарпсборг-08
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|4.
|Олесунн
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|5.
|Волеренга
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|6.
|Одд
|14
|6
|3
|5
|12 - 16
|21
|7.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|8.
|Хёугесунн
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|11.
|Лиллестрём
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Согндаль
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|Тромсё
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|16.
|Викинг
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Вальес Энрик получает желтую карточку.
83'
Демба Виктор получает желтую карточку.
79'
Тромсе производит замену. Симен Вангберг уходит, и Ханс Нордбю заменяет его
71'
Саннефьёрд производит замену. Йоаким Сольберг Ольсен уходит, и Куртович Виллиам заменяет его
66'
Йоаким Сольберг Ольсен получает желтую карточку.
64'
Тромсе производит замену. Андерсен Магнус уходит, и Mour Samb заменяет его
64'
Тромсе производит замену. Ольсен Томас уходит, и Mikael Ingebrigtsen заменяет его
55'
Ольсен Томас получает желтую карточку.
54'
Pau Morer получает желтую карточку.
46'
Саннефьёрд производит замену. Кастрати Фламур уходит, и Мьельде Эрик заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сигурдарсон Арон.
12'
Кастрати Фламур получает желтую карточку.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pau Morer.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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