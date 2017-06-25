- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Колор Лайн Зрители: 5537
11' Желтая карточкаНордквелле Фредрик
1:0
13' ГолВельдвейк Ларс
2:0
18' Гол в свои воротаСемб-Берге Фредрик
32' Красная карточкаСемб-Берге Фредрик
3:0
33' ПенальтиАбделлауйе Мостафа
37' Желтая карточкаРиски Рику
3:1
42' ГолЗехнини Рафик
56' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
58' Желтая карточкаСамуэльсен Йоне
4:1
64' ГолВельдвейк Ларс
5:1
74' ГолВельдвейк Ларс
|
13'
1:0
18'
2:0
33'
3:0
37'
42'
3:1
58'
64'
4:1
74'
5:1
Состав команд
17
Фет
Сондре
14
Гяйси
Эдвин
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 17 Фет Сондре Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 10 Вельдвейк Ларс Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 38 Joergen Hatlehol
- 33 Anders Waagan
- 37 Joakim Barstad
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 16 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 20 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 24 Риски Рику Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 11 Зехнини Рафик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 6 Берг Оливер Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 9 Torbjoern Agdestein Нападающий
- 27 Диуф Папе Пате Нападающий
- 15 Хеуген Сигурд Нападающий
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 16.03.2017 Олесунн 1:3 Одд ТМК
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 19.02.2017 Олесунн 1:1 Шаньдун Лунэн ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
- 03.02.2017 Олесунн 0:2 Кристиансунд ТМК
- 27.01.2017 Олесунн 4:0 Хёдд ТМК
Одд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Т
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Одд 1:0 Тромсё Т
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Т
- 05.04.2017 Одд 2:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2017 Русенборг 3:0 Одд Т
- 25.03.2017 Одд 3:4 Старт ТМК
- 21.03.2017 Эльфсборг 2:1 Одд ТМК
- 16.03.2017 Олесунн 1:3 Одд ТМК
- 10.03.2017 Одд 3:2 Ерв ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
- 22.02.2017 Одд 4:0 Нутодден ТМК
- 13.02.2017 Ольборг 2:1 Одд ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|14
|7
|5
|2
|30 - 11
|26
|3.
|Сарпсборг-08
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|4.
|Олесунн
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|5.
|Волеренга
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|6.
|Одд
|14
|6
|3
|5
|12 - 16
|21
|7.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|8.
|Хёугесунн
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|11.
|Лиллестрём
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Согндаль
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|Тромсё
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|16.
|Викинг
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Диуф Папе Пате заменяет его
77'
Олесунн производит замену. Вельдвейк Ларс уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
74'
73'
Олесунн производит замену. Карлсен Фредрик уходит, и Joergen Hatlehol заменяет его
71'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Marlinho заменяет его
64'
58'
Самуэльсен Йоне получает желтую карточку.
56'
Гретарссон Даниэль получает желтую карточку.
46'
Одд Гренланд производит замену. Нордквелле Фредрик уходит, и Броберг Мартин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Одд Гренланд производит замену. Риски Рику уходит, и Берг Оливер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зехнини Рафик.
37'
Риски Рику получает желтую карточку.
33'
Г О О О О О Л - Абделлауйе Мостафа из команды Олесунн забивает пенальти
32'
УДАЛЕНИЕ! Семб-Берге Фредрик получил жёлтую карточку и покинул поле.
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Семб-Берге Фредрик отправил мяч в свои ворота.
13'
11'
Нордквелле Фредрик получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация