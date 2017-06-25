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2017
Стадион: Зрители: 5537
Олесунн
5:1
Конец матча
Одд
0'
11' Желтая карточка
Нордквелле Фредрик
1:0
13' Гол
Вельдвейк Ларс
2:0
18' Гол в свои ворота
Семб-Берге Фредрик
32' Красная карточка
Семб-Берге Фредрик
3:0
33' Пенальти
Абделлауйе Мостафа
37' Желтая карточка
Риски Рику
3:1
42' Гол
Зехнини Рафик
56' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
58' Желтая карточка
Самуэльсен Йоне
4:1
64' Гол
Вельдвейк Ларс
5:1
74' Гол
Вельдвейк Ларс
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Диуф Папе Пате заменяет его
77'
Олесунн производит замену. Вельдвейк Ларс уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вельдвейк Ларс.
73'
Олесунн производит замену. Карлсен Фредрик уходит, и Joergen Hatlehol заменяет его
71'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Marlinho заменяет его

Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вельдвейк Ларс.
Желтая карточка
58'
Самуэльсен Йоне получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Гретарссон Даниэль получает желтую карточку.
46'
Одд Гренланд производит замену. Нордквелле Фредрик уходит, и Броберг Мартин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Одд Гренланд производит замену. Риски Рику уходит, и Берг Оливер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зехнини Рафик.
Желтая карточка
37'
Риски Рику получает желтую карточку.
Описание гола
33'
Г О О О О О Л - Абделлауйе Мостафа из команды Олесунн забивает пенальти
32'
УДАЛЕНИЕ! Семб-Берге Фредрик получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Семб-Берге Фредрик отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вельдвейк Ларс.
Желтая карточка
11'
Нордквелле Фредрик получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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