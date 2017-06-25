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Стадион: Сарпсборг Зрители: 5759
1:1
Конец матча
1:0
22' ГолKristoffer Zachariassen
35' Желтая карточкаХауген Фредрик
67' Желтая карточкаВега Дейвер
1:1
73' ГолВормгор Вито
86' Желтая карточкаАмин Нури
|
22'
1:0
35'
67'
73'
1:1
86'
Состав команд
33
Амин
Нури
10
Орлов
Якоб
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 21 Anders Kristiansen II Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 15 Sigurd Rosted Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 6 Трондсен Андерс Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 19 Krepin Diatta Нападающий
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Stefan Cupic Вратарь
- 2 Andreas Albech Защитник
- 20 Anders Oestli Защитник
- 14 Tobias Heintz Полузащитник
- 18 Ховда Тур Полузащитник
- 45 Joergen Strand Larsen
- 13 Оле Хейерен Хансен
- Главный тренер: Бакке Гейр
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 24 Лесиевски Пётр Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 15 Bismark Acosta Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 9 Скаанес Каспер Полузащитник
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alex Horwath Вратарь
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 5 Jonas Groenner Защитник
- 7 Peter Orry Larsen Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 18 Азар Карадас
- 11 Steffen Lie Skaalevik
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Т
- 16.05.2017 Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 13.05.2017 Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Т
- 23.04.2017 Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Т
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 26.03.2017 Сарпсборг-08 4:0 Фредрикстад ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.02.2017 Спартак Москва 1:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.02.2017 Сарпсборг-08 0:1 Шахтёр Солигорск ТМК
- 21.02.2017 Рубин 0:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 19.02.2017 ЦСКА Москва 3:1 Сарпсборг-08 ТМК
Бранн (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
- 10.04.2017 Кристиансунд 1:0 Бранн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Т
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг С
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 04.03.2017 Осане 1:2 Бранн ТМК
- 25.02.2017 Мальмё 2:1 Бранн ТМК
- 13.02.2017 Бранн 0:0 Согндаль ТМК
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Бранн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
- 06.11.2016 Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 03.07.2016 Сарпсборг-08 1:0 Бранн Типпелиген
- 24.06.2015 Бранн 0:0 Сарпсборг-08 Кубок
- 23.02.2015 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Товарищеские матчи. Клубы
- 17.10.2014 Бранн 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 30.03.2014 Сарпсборг-08 3:0 Бранн Типпелиген
- 18.10.2013 Сарпсборг-08 3:2 Бранн Типпелига
- 26.05.2013 Бранн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|14
|7
|5
|2
|30 - 11
|26
|3.
|Сарпсборг-08
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|4.
|Олесунн
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|5.
|Волеренга
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|6.
|Одд
|14
|6
|3
|5
|12 - 16
|21
|7.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|8.
|Хёугесунн
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|11.
|Лиллестрём
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Согндаль
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|Тромсё
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|16.
|Викинг
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сарпсборг-08 производит замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит, и Ховда Тур заменяет его
88'
Бранн производит замену. Соренсен Гилли уходит, и Азар Карадас заменяет его
86'
Амин Нури получает желтую карточку.
82'
Сарпсборг-08 производит замену. Krepin Diatta уходит, и Tobias Heintz заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вормгор Вито.
71'
Бранн производит замену. Орлов Якоб уходит, и Петер Орри Ларсен заменяет его
67'
Вега Дейвер получает желтую карточку.
58'
Бранн производит замену. Скаанес Каспер уходит, и Вега Дейвер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Хауген Фредрик получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Zachariassen.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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