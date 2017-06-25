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2017
Стадион: Зрители: 5759
Сарпсборг-08
1:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
22' Гол
Kristoffer Zachariassen
35' Желтая карточка
Хауген Фредрик
67' Желтая карточка
Вега Дейвер
1:1
73' Гол
Вормгор Вито
86' Желтая карточка
Амин Нури
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сарпсборг-08 производит замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит, и Ховда Тур заменяет его
88'
Бранн производит замену. Соренсен Гилли уходит, и Азар Карадас заменяет его
Желтая карточка
86'
Амин Нури получает желтую карточку.
82'
Сарпсборг-08 производит замену. Krepin Diatta уходит, и Tobias Heintz заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вормгор Вито.

71'
Бранн производит замену. Орлов Якоб уходит, и Петер Орри Ларсен заменяет его
Желтая карточка
67'
Вега Дейвер получает желтую карточку.
58'
Бранн производит замену. Скаанес Каспер уходит, и Вега Дейвер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Хауген Фредрик получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Zachariassen.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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