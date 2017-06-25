- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Викинг
Состав команд
25
Usmani
Sale
11
Бютюки
Зюмер
10
Аппиа
Куеси
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 6 Метс Кароль Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 7 Адегбенро Самуэль Полузащитник
- 10 Аппиа Куеси Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 27 Mathias Bringaker Полузащитник
- 23 Шрут Робин Полузащитник
- 20 Tor Andre Aasheim Полузащитник
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 9 Patrick Pedersen II
- 21 Herman Kleppa
- Главный тренер: Ian Burchnall
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Fredrik Knudsen Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 16 Bruno Leite Полузащитник
- 11 Андреасен Тур Полузащитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 23 Haris Hajradinovic Полузащитник
- 17 Ibrahim Shuaibu Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Helge Sandvik Вратарь
- 14 Соарес Бруно Защитник
- 20 Johnny Per Buduson Нападающий
- 10 Хусеклепп Эрик Нападающий
- 9 Frederik Gytkjaer Нападающий
- 26 Sverre Bjoerkkjaer
- 35 Ikenna Ikedi
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Викинг 3:3 Саннес Ульф ТМК
- 14.03.2017 Викинг 1:0 Улленсакер/Киса ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
- 24.02.2017 Хёугесунн 2:2 Викинг ТМК
- 17.02.2017 Викинг 2:0 Ерв ТМК
Хёугесунн (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 21.05.2017 Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Саннефьёрд 2:0 Хёугесунн Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
- 09.04.2017 Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Т
- 06.04.2017 Хёугесунн 4:3 Волеренга Т
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Т
- 26.03.2017 Хёугесунн 1:0 Саннес Ульф ТМК
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн ТМК
- 10.03.2017 Хёугесунн 2:3 Ранхейм ТМК
- 03.03.2017 Хёугесунн 2:0 Вард Хёугесунн ТМК
- 24.02.2017 Хёугесунн 2:2 Викинг ТМК
- 18.02.2017 Хёугесунн 3:2 Нест-Сотра ТМК
- 08.02.2017 Краснодар 2:2 Хёугесунн ТМК
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хёугесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 24.02.2017 Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи. Клубы
- 16.07.2016 Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген
- 01.05.2016 Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген
- 14.02.2016 Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 31.07.2015 Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 13.05.2015 Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген
- 28.02.2015 Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 10.08.2014 Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген
- 21.04.2014 Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 14.09.2013 Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелига
- 09.05.2013 Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелига
- 11.11.2012 Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелига
- 28.04.2012 Викинг 0:2 Хёугесунн Типпелига
- 29.02.2012 Викинг 0:2 Хёугесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 01.10.2011 Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 22.06.2011 Хёугесунн 2:3 Викинг Кубок НМ
- 13.06.2011 Хёугесунн 2:0 Викинг Типпелиген
- 25.07.2010 Хёугесунн 4:0 Викинг Типпелиген
- 05.05.2010 Викинг 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 01.02.2008 Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|14
|7
|5
|2
|30 - 11
|26
|3.
|Сарпсборг-08
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|4.
|Олесунн
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|5.
|Волеренга
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|6.
|Одд
|14
|6
|3
|5
|12 - 16
|21
|7.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|8.
|Хёугесунн
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|11.
|Лиллестрём
|14
|5
|2
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Согндаль
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|Тромсё
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|16.
|Викинг
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера B
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация