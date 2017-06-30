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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
8:1
Конец матча
Ляонин Хувин
0'
1:0
11' Гол
Гуарин Фредди
2:0
13' Гол
Мартинс Обафеми
3:0
24' Гол в свои ворота
Xiaotian Shi
4:0
31' Гол
Мартинс Обафеми
5:0
41' Гол
Морено Джованни
6:0
43' Гол
Гуарин Фредди
6:1
62' Гол
Уджа Энтони
7:1
64' Гол
Морено Джованни
8:1
90' Гол
Lu Zhang I
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
Угловой
92'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
92'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Джианйвинг Мао сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Жанг Лу!
92'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес

91'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Жанг Лу из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
89'
Тактическая замена. Yanjun Zhang уходит с поля и его заменяет Ву Гаожун
88'
Лин Ванг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
88'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Уджа Энтони получил травму и заменен. Boyuan Feng выходит на поле.
Травма, повреждение
87'
Уджа Энтони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
86'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
84'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
83'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Санг Йифей получил травму и заменен. Hao Wang выходит на поле.
Травма, повреждение
82'
Санг Йифей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
80'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
79'
Жанг Лу наказан за толчок Shangkun Liu
78'
Джианйвинг Мао нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
78'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
78'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
75'
Тактическая замена. Би Джианхао уходит с поля и его заменяет Ли Цзяньбен
75'
Уджа Энтони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
После дальнего удара, который нанес Гуарин Фредди мяч отбит вратарем
74'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Zhaoliang Sun заработал фол.
72'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
71'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
70'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
69'
Shilin Sun наказан за толчок Чаманга Джеймс
69'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
68'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
68'
Жанг Лу из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Джианйвинг Мао и мяч снова в игре
67'
Джианйвинг Мао на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Морено Джованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
63'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Жанг Лу
62'
Янг Ю сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Уджа Энтони из клуба "Ляонин Хувин" отправил мяч головой в ворота.
62'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
61'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
61'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
59'
Янг Ю наказан за толчок Морено Джованни
58'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
57'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
57'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
57'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
56'
Shilin Sun бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
После дальнего удара, который нанес Shilin Sun мяч отбит вратарем
Угловой
55'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
53'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
52'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
51'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
51'
Shilin Sun выбил мяч подальше от ворот.
51'
Ли Шуай неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
50'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
50'
Уджа Энтони нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
Лин Ванг ошибается в защите.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Тактическая замена. Pin Lu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
49'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
49'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин наносит неточный удар с лета
49'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
48'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
47'
Уджа Энтони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуарин Фредди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
43'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Морено Джованни!
41'
Лукимья-Мулонготи Ассани ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
37'
Чаманга Джеймс наказан за толчок Yunqiu Li
36'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
36'
Уджа Энтони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
34'
Мартинс Обафеми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
34'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
31'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мартинс Обафеми эффектным ударом переправил мяч в ворота.
31'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
30'
Мартинс Обафеми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Мартинс Обафеми на финте ушёл от оппонента.
29'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
28'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
28'
Гуарин Фредди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
28'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
26'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
25'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ши Ксиаотиан отправил мяч в свои ворота.
24'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
24'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
23'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Би Джианхао заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
20'
Мартинс Обафеми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
19'
После дальнего удара, который нанес Санг Йифей мяч отбит вратарем
19'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
19'
Shilin Sun наказан за толчок Жанг Йе
18'
Лукимья-Мулонготи Ассани отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
16'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Янг Ю заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
15'
Уджа Энтони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартинс Обафеми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас
12'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
11'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуарин Фредди из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
11'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Цао Юньдин на финте ушёл от оппонента.
9'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
8'
Лин Ванг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
8'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
8'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
7'
Янг Ю попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
4'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Фол, нарушение
2'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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