Стадион: Хонгкоу
8:1
Конец матча
1:0
11' ГолГуарин Фредди
2:0
13' ГолМартинс Обафеми
3:0
24' Гол в свои воротаXiaotian Shi
4:0
31' ГолМартинс Обафеми
5:0
41' ГолМорено Джованни
6:0
43' ГолГуарин Фредди
6:1
62' ГолУджа Энтони
7:1
64' ГолМорено Джованни
8:1
90' ГолLu Zhang I
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
92'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Джианйвинг Мао сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Жанг Лу!
92'
91'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Жанг Лу из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
89'
Тактическая замена. Yanjun Zhang уходит с поля и его заменяет Ву Гаожун
88'
Лин Ванг бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Уджа Энтони получил травму и заменен. Boyuan Feng выходит на поле.
87'
Уджа Энтони получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
86'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
83'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Санг Йифей получил травму и заменен. Hao Wang выходит на поле.
82'
Санг Йифей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Жанг Лу наказан за толчок Shangkun Liu
78'
Джианйвинг Мао нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
78'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
78'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
75'
Тактическая замена. Би Джианхао уходит с поля и его заменяет Ли Цзяньбен
75'
Уджа Энтони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
После дальнего удара, который нанес Гуарин Фредди мяч отбит вратарем
74'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Zhaoliang Sun заработал фол.
72'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
71'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Shilin Sun наказан за толчок Чаманга Джеймс
69'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
68'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Жанг Лу из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
67'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Джианйвинг Мао и мяч снова в игре
67'
Джианйвинг Мао на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Морено Джованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
63'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Жанг Лу
62'
Янг Ю сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Уджа Энтони из клуба "Ляонин Хувин" отправил мяч головой в ворота.
62'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
61'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Янг Ю наказан за толчок Морено Джованни
58'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
57'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
56'
Shilin Sun бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
После дальнего удара, который нанес Shilin Sun мяч отбит вратарем
55'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
52'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
51'
Shilin Sun выбил мяч подальше от ворот.
51'
Ли Шуай неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
50'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
50'
Уджа Энтони нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
50'
Лин Ванг ошибается в защите.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Тактическая замена. Pin Lu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
49'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
49'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин наносит неточный удар с лета
49'
48'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
47'
Уджа Энтони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
43'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуарин Фредди записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
43'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
43'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Морено Джованни!
41'
Лукимья-Мулонготи Ассани ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
37'
Чаманга Джеймс наказан за толчок Yunqiu Li
36'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
36'
Уджа Энтони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
34'
34'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
34'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
34'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин делает навес
31'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Мартинс Обафеми эффектным ударом переправил мяч в ворота.
31'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
30'
30'
Мартинс Обафеми на финте ушёл от оппонента.
29'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
28'
Гуарин Фредди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
26'
26'
25'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Мартинс Обафеми сделал результативную передачу.
24'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ши Ксиаотиан отправил мяч в свои ворота.
24'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
24'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
22'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Би Джианхао заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
20'
20'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
19'
После дальнего удара, который нанес Санг Йифей мяч отбит вратарем
19'
19'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
19'
Shilin Sun наказан за толчок Жанг Йе
18'
Лукимья-Мулонготи Ассани отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
16'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Янг Ю заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
15'
Уджа Энтони отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартинс Обафеми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
13'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас
12'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
11'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуарин Фредди из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Цао Юньдин на финте ушёл от оппонента.
9'
8'
Лин Ванг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Zhaoliang Sun из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
8'
Тао Джин выбил мяч на угловой.
8'
7'
Янг Ю попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
5'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
2'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай Шэньхуа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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