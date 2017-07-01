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Стадион:
Чанчунь Ятай
2:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
6' Желтая карточка
Dadi Zhou
1:0
21' Гол
Игало Одион
2:0
40' Гол
Xiaodong Fan
62' Желтая карточка
Xiaodong Fan
74' Желтая карточка
Yake Wu
2:1
76' Пенальти
Сориано Жонатан
81' Желтая карточка
Кримец Егор
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
95'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фенг Янь заработал фол.
Угловой
94'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
94'
Исмаилов Анзур выбил мяч на угловой.
94'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
94'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Чжи Ян ошибается в защите.
92'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Офсайд
91'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
91'
Фенг Янь из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
89'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Жанг Ксяофей заработал фол.
89'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Боксуан Сонг
88'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Хусти Саболч получил травму и заменен. Фенг Янь выходит на поле.
Травма, повреждение
87'
Хусти Саболч получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Хусти Саболч на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
84'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
83'
Аугусто Ренато бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
83'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
82'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Офсайд
82'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
82'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
Желтая карточка
81'
Кримец Егор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Кримец Егор совершает грубый фол. Игало Одион был жертвой
80'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
80'
Игало Одион имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает отличный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
78'
Сориано Жонатан коснулся мяча рукой.
78'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Угловой
77'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
77'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
Описание гола
76'
Г О О О О О Л - Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
74'
Yake Wu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
ПЕНАЛЬТИ! – Yake Wu фолит в штрафной площади. Сориано Жонатан пострадал
72'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Li Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
70'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Игало Одион заработал фол.
Угловой
70'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
70'
Сичжэ Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку. Сориано Жонатан был стеночкой.
68'
Dadi Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
68'
Тактическая замена. Chao He уходит с поля и его заменяет Жанг Ксяофей
67'
Jie Sun выбил мяч на угловой.
67'
Сориано Жонатан на финте ушёл от оппонента.
67'
Long Tan не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Сориано Жонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
64'
Сориано Жонатан на финте ушёл от оппонента.
64'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
64'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
64'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
64'
Игало Одион бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Желтая карточка
62'
Фан Ксяодонг получил жёлтую карточку за затяжку времени.
62'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
61'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
61'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Офсайд
60'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
60'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
59'
Dadi Zhou коснулся мяча рукой.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Chao He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
56'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
55'
Dadi Zhou бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
55'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
55'
Lei Li выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
54'
Ю Янг наказан за толчок Игало Одион
54'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает навес
53'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Офсайд
53'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
52'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Zhe Jiang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
52'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
51'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
51'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает навес
51'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
50'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
49'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Хусти Саболч нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
49'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань нарушает. Игало Одион пострадал, однако рефери не останавливает игру.
47'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
47'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Mingyang Du уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
46'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Сичжэ Чжан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Jie Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
После штрафного удара,который нанес Хусти Саболч мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Фол, нарушение
47'
Ю Янг коснулся мяча рукой.
46'
Игало Одион попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
46'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку. Фан Ксяодонг был стеночкой.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
44'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
44'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
43'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
42'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сориано Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фан Ксяодонг вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
40'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
39'
Lei Li атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
Травма, повреждение
37'
Игало Одион возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Травма, повреждение
37'
Игало Одион получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Сориано Жонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
35'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Lei Li заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Сориано Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
33'
Lei Li выбил мяч на угловой.
33'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Dadi Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
30'
Аугусто Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
29'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
29'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
28'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
Офсайд
28'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
28'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
26'
Кримец Егор совершает грубый фол. Dadi Zhou был жертвой
Фол, нарушение
25'
Dadi Zhou наказан за толчок Жанг Хежинг
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
25'
Taijan Jin бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
25'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Mingyang Du из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
Травма, повреждение
24'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Yake Wu выбил мяч на угловой.
24'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
23'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Dun Ba.
23'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
23'
Dun Ba бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
23'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай нарушает. Dun Ba пострадал, однако рефери не останавливает игру.
21'
Long Tan сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Игало Одион оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
21'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
20'
Сориано Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
20'
Lei Li выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
18'
Жанг Ксиаобин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
17'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Mingyang Du из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
17'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Lei Li, и мяч снова в игре
16'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
Офсайд
15'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
15'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
14'
Ю Янг наказан за толчок Игало Одион
14'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай отвел угрозу отличным подкатом
14'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
12'
Аугусто Ренато бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
11'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Mingyang Du заработал фол.
10'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Mingyang Du из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
7'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Ю Янг выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
6'
Dadi Zhou получает желтую карточку.
Фол, нарушение
6'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Кримец Егор.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
3'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сориано Жонатан и мяч снова в игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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