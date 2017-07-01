Стадион: Девелопмент Ареа
2:1
Конец матча
6' Желтая карточкаDadi Zhou
1:0
21' ГолИгало Одион
2:0
40' ГолXiaodong Fan
62' Желтая карточкаXiaodong Fan
74' Желтая карточкаYake Wu
2:1
76' ПенальтиСориано Жонатан
81' Желтая карточкаКримец Егор
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
95'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фенг Янь заработал фол.
94'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
94'
Исмаилов Анзур выбил мяч на угловой.
94'
94'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
94'
94'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Чжи Ян ошибается в защите.
92'
91'
91'
Фенг Янь из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Жанг Ксяофей заработал фол.
89'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Боксуан Сонг
88'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Хусти Саболч получил травму и заменен. Фенг Янь выходит на поле.
87'
Хусти Саболч получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Хусти Саболч на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
84'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
84'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
83'
Аугусто Ренато бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
83'
82'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
82'
82'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
81'
Кримец Егор получает желтую карточку.
81'
Кримец Егор совершает грубый фол. Игало Одион был жертвой
80'
80'
Игало Одион имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает отличный навес.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
78'
Сориано Жонатан коснулся мяча рукой.
78'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
77'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Г О О О О О Л - Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Yake Wu получает желтую карточку.
72'
ПЕНАЛЬТИ! – Yake Wu фолит в штрафной площади. Сориано Жонатан пострадал
72'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Li Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Игало Одион заработал фол.
70'
70'
Сичжэ Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку. Сориано Жонатан был стеночкой.
68'
Dadi Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Тактическая замена. Chao He уходит с поля и его заменяет Жанг Ксяофей
67'
Jie Sun выбил мяч на угловой.
67'
Сориано Жонатан на финте ушёл от оппонента.
67'
Long Tan не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Сориано Жонатан мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
64'
Сориано Жонатан на финте ушёл от оппонента.
64'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
64'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
64'
64'
Игало Одион бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Фан Ксяодонг получил жёлтую карточку за затяжку времени.
62'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
61'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
61'
60'
60'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
59'
59'
Dadi Zhou коснулся мяча рукой.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Chao He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
56'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Dadi Zhou бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Ю Янг наказан за толчок Игало Одион
54'
54'
53'
53'
53'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
52'
52'
Zhe Jiang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
52'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
51'
Жанг Ксиаобин из команды Бэйцзин Гоань делает навес
51'
51'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
49'
49'
Хусти Саболч нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес
49'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань нарушает. Игало Одион пострадал, однако рефери не останавливает игру.
47'
47'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Mingyang Du уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
46'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Сичжэ Чжан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Jie Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
После штрафного удара,который нанес Хусти Саболч мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
47'
Ю Янг коснулся мяча рукой.
46'
Игало Одион попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
46'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку. Фан Ксяодонг был стеночкой.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
44'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
44'
43'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
42'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сориано Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фан Ксяодонг вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
40'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Lei Li атакует сзади соперника. Игало Одион пострадал.
37'
Игало Одион возвращается на поле, всё в порядке.
37'
37'
Игало Одион получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Сориано Жонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Lei Li заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Сориано Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
33'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Dadi Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Аугусто Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
29'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
29'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
28'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
28'
26'
Кримец Егор совершает грубый фол. Dadi Zhou был жертвой
25'
Dadi Zhou наказан за толчок Жанг Хежинг
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
25'
Taijan Jin бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
25'
25'
Mingyang Du из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
24'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Yake Wu выбил мяч на угловой.
24'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Dun Ba.
23'
23'
Dun Ba бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
23'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай нарушает. Dun Ba пострадал, однако рефери не останавливает игру.
21'
Long Tan сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Игало Одион оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
21'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
20'
Сориано Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
18'
Жанг Ксиаобин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Кримец Егор из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
17'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Mingyang Du из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
17'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Lei Li, и мяч снова в игре
16'
16'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес
15'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
15'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Ю Янг наказан за толчок Игало Одион
14'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай отвел угрозу отличным подкатом
14'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Аугусто Ренато бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Mingyang Du заработал фол.
10'
10'
Mingyang Du из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Ксиаобин заработал фол.
7'
7'
Ю Янг выбил мяч подальше от ворот.
6'
Dadi Zhou получает желтую карточку.
6'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Кримец Егор.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
3'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сориано Жонатан и мяч снова в игре
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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