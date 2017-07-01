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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:0
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
25' Желтая карточка
Wangsong Tan
53' Желтая карточка
Идейе Браун
62' Желтая карточка
Dong Wang
69' Желтая карточка
Kuo Yang
69' Желтая карточка
Jiakang Hui
75' Желтая карточка
Mbaye Diagne
85' Желтая карточка
Yuanyi Li
88' Желтая карточка
Гомес Эдди
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
93'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Heng Liu заработал фол.
92'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
Фол, нарушение
92'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье нарушает. Ванг Донг пострадал, однако рефери не останавливает игру.
91'
Jinghang Hu имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.

91'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Ванг Донг исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
88'
Гомес Эдди получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
88'
Гомес Эдди атакует сзади соперника. Mbaye Diagne пострадал.
86'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
86'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Желтая карточка
85'
Yuanyi Li получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда. Это Jinghang Hu заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
83'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
82'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
82'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье. Это Mbaye Diagne заработал фол.
81'
Тактическая замена. Жао Хонглуе уходит с поля и его заменяет Юфенг Бай
80'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
78'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Heng Liu заработал фол.
77'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Желтая карточка
75'
Mbaye Diagne получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Mbaye Diagne совершает грубый фол. Heng Liu был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
74'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Хуэй Жиакан коснулся мяча рукой.
73'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
72'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
72'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
72'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Jinghang Hu
71'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
71'
Zhuoyi Feng имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье делает навес
Угловой
71'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
71'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
70'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Kuo Yang заработал фол.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
69'
Хуэй Жиакан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
69'
Kuo Yang получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
68'
Yuanyi Li наказан за толчок Jinghang Hu
68'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
67'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
65'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
63'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
63'
Kuo Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Тактическая замена. Zhao Ke уходит с поля и его заменяет Heng Liu
Желтая карточка
62'
Ванг Донг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Ванг Донг совершает грубый фол. Zhuoyi Feng был жертвой
Травма, повреждение
62'
Идейе Браун возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
60'
Идейе Браун получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Травма, повреждение
60'
Идейе Браун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Mbaye Diagne совершает грубый фол. Ву Ян был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
54'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
53'
Идейе Браун получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
53'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Changjie Du наказан за толчок Жао Хонглуе
51'
Jinbao Zhong бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
51'
Changjie Du наказан за толчок Танг Вангсонг
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
49'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Kuo Yang пострадал
Фол, нарушение
49'
Сок Хо Хван нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
49'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
48'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Ву Ян.
48'
Mbaye Diagne мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
48'
Mbaye Diagne оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
46'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Патиньо Хави получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Патиньо Хави получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
45'
Патиньо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
44'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Чао Янг наказан за толчок Патиньо Хави
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена из-за технических проблем.
42'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
42'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Хуэй Жиакан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
38'
После дальнего удара, который нанес Дочкал Борек мяч отбит вратарем
38'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Ванг Донг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
37'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
37'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Жао Хонглуе.
36'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
35'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
35'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Травма, повреждение
35'
Хуэй Жиакан возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Хуэй Жиакан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
33'
Хуэй Жиакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Muzepper Mirahmetjan отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
31'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Идейе Браун.
31'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Хуэй Жиакан
27'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
26'
Дочкал Борек бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
25'
Танг Вангсонг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
25'
Танг Вангсонг наказан за толчок Патиньо Хави
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
22'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
22'
Mbaye Diagne имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
22'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас
20'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Фол, нарушение
18'
Mbaye Diagne наказан за толчок Ву Ян
18'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
16'
Liyu Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Угловой
16'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
16'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
16'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
15'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
14'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
14'
Янг Кипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
13'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
12'
Идейе Браун наказан за толчок Гомес Эдди
Фол, нарушение
11'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Идейе Браун заработал фол.
11'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
8'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
7'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Zhao Ke совершает грубый фол. Жао Хонглуе был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
3'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
3'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
2'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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