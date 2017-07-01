Стадион: Женжу Ханггай
0:0
Конец матча
25' Желтая карточкаWangsong Tan
53' Желтая карточкаИдейе Браун
62' Желтая карточкаDong Wang
69' Желтая карточкаKuo Yang
69' Желтая карточкаJiakang Hui
75' Желтая карточкаMbaye Diagne
85' Желтая карточкаYuanyi Li
88' Желтая карточкаГомес Эдди
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
93'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Heng Liu заработал фол.
92'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
92'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье нарушает. Ванг Донг пострадал, однако рефери не останавливает игру.
91'
Jinghang Hu имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
91'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Ванг Донг исполняет штрафной удар, но его блокируют
88'
Гомес Эдди получает желтую карточку за споры
88'
Гомес Эдди атакует сзади соперника. Mbaye Diagne пострадал.
86'
86'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
85'
Yuanyi Li получает желтую карточку.
85'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда. Это Jinghang Hu заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
83'
82'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
82'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье. Это Mbaye Diagne заработал фол.
81'
Тактическая замена. Жао Хонглуе уходит с поля и его заменяет Юфенг Бай
80'
Heng Liu из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Heng Liu заработал фол.
77'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
75'
Mbaye Diagne получает желтую карточку.
75'
Mbaye Diagne совершает грубый фол. Heng Liu был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
74'
73'
Хуэй Жиакан коснулся мяча рукой.
73'
73'
72'
Чао Янг выбил мяч на угловой.
72'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
72'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Jinghang Hu
71'
71'
Zhuoyi Feng имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
Changjie Du из команды Хэнань Цзянье делает навес
71'
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Kuo Yang заработал фол.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Хуэй Жиакан получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Kuo Yang получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
68'
Yuanyi Li наказан за толчок Jinghang Hu
68'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
65'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
63'
63'
Kuo Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Тактическая замена. Zhao Ke уходит с поля и его заменяет Heng Liu
62'
Ванг Донг получает желтую карточку.
62'
Ванг Донг совершает грубый фол. Zhuoyi Feng был жертвой
62'
Идейе Браун возвращается на поле, всё в порядке.
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Идейе Браун получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Идейе Браун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
57'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Mbaye Diagne совершает грубый фол. Ву Ян был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Идейе Браун получает желтую карточку за споры
53'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
52'
Changjie Du наказан за толчок Жао Хонглуе
51'
Jinbao Zhong бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Changjie Du наказан за толчок Танг Вангсонг
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
Хуэй Жиакан нарушает правила. Kuo Yang пострадал
49'
Сок Хо Хван нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
49'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
48'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Ву Ян.
48'
Mbaye Diagne мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
48'
Mbaye Diagne оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Патиньо Хави получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Патиньо Хави получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Патиньо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Патиньо Хави из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
44'
44'
Чао Янг наказан за толчок Патиньо Хави
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена из-за технических проблем.
42'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Хуэй Жиакан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
39'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
После дальнего удара, который нанес Дочкал Борек мяч отбит вратарем
38'
38'
Ванг Донг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
37'
37'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Жао Хонглуе.
36'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
35'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
35'
35'
Хуэй Жиакан возвращается на поле, всё в порядке.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Хуэй Жиакан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Хуэй Жиакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Muzepper Mirahmetjan отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
31'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Идейе Браун.
31'
30'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
28'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Хуэй Жиакан
27'
26'
Дочкал Борек бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
25'
Танг Вангсонг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
25'
Танг Вангсонг наказан за толчок Патиньо Хави
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
22'
22'
Mbaye Diagne имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
22'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас
20'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
18'
Mbaye Diagne наказан за толчок Ву Ян
18'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
16'
Liyu Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
16'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
16'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
16'
Mbaye Diagne на финте ушёл от оппонента.
15'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
14'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
14'
Янг Кипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
13'
13'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
12'
Идейе Браун наказан за толчок Гомес Эдди
11'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Идейе Браун заработал фол.
11'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
8'
8'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
7'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Zhao Ke совершает грубый фол. Жао Хонглуе был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
3'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Идейе Браун из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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