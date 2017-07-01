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Стадион:
Хэбей Форчун
0:0
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
36' Желтая карточка
М'Биа Стефан
76' Желтая карточка
Chi Zhang
90' Желтая карточка
Луо Сенвен
90' Желтая карточка
Далэй Ван
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
94'
Далэй Ван получает желтую карточку за споры
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
94'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жанг Чи заработал фол.
93'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес

93'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
92'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
92'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
92'
Жанг Чи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
91'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
91'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Луо Сенвен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Луо Сенвен атакует сзади соперника. Binbin Liu пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
89'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Жил Карлос, и мяч снова в игре
88'
Binbin Liu на финте ушёл от оппонента.
88'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
86'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
86'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
86'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Алоизио Дос Сантос уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
84'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жанг Чи заработал фол.
83'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
83'
Жанг Чи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
82'
Хао Юньминь наказан за толчок Луо Сенвен
Офсайд
81'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
80'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
80'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
80'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
79'
Тарделли Диего попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Желтая карточка
76'
Жанг Чи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
76'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн. Это Луо Сенвен заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
74'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
74'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
Угловой
74'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
Фол, нарушение
72'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yuhao Zhao заработал фол.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Тарделли Диего, и мяч снова в игре
72'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
71'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Songyi Li заработал фол.
Фол, нарушение
70'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
68'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
68'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
68'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Угловой
68'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
67'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
67'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
66'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
64'
Пелле Грациано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
61'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
60'
Луо Сенвен наказан за толчок Жанг Чи
Угловой
60'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
59'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
59'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
58'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Тактическая замена. Shiwei Che уходит с поля и его заменяет Hang Li
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
54'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
54'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с правого угла.
53'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
52'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
52'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Hongbo Yin, и мяч снова в игре
51'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
50'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
48'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
46'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
46'
Jingdao Jin выбил мяч на угловой.
46'
Жервиньо Куасси на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Wei Cui уходит с поля и его заменяет Jingdao Jin
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
47'
Дай Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
47'
Пелле Грациано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
43'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн наносит очень неточный удар.
43'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
42'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
40'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
Травма, повреждение
39'
Hongbo Yin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Ванг Тонг получил травму и заменен. Жанг Чи выходит на поле.
38'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
38'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
36'
М'Биа Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
36'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
34'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
32'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
31'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Wenjun Jiang заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
30'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
29'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
29'
Пелле Грациано имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
29'
Пелле Грациано оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Травма, повреждение
28'
Тарделли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Угловой
28'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
28'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
28'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
27'
Xinghan Wu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ванг Тонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
26'
Тарделли Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Тарделли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
26'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Тарделли Диего.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
23'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
22'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
18'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
18'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
16'
Пелле Грациано выбил мяч на угловой.
16'
Hongbo Yin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн. Это Луо Сенвен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
13'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
Фол, нарушение
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Shiwei Che заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
11'
Shiwei Che из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
8'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
Фол, нарушение
6'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Wei Cui заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
5'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
Офсайд
4'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
Фол, нарушение
3'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Wenjun Jiang заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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