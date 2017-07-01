0:0
Конец матча
36' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
76' Желтая карточкаChi Zhang
90' Желтая карточкаЛуо Сенвен
90' Желтая карточкаДалэй Ван
Второй тайм
94'
Далэй Ван получает желтую карточку за споры
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
93'
93'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
92'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
92'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
92'
Жанг Чи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
91'
91'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Луо Сенвен получает желтую карточку.
90'
Луо Сенвен атакует сзади соперника. Binbin Liu пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Жил Карлос, и мяч снова в игре
88'
Binbin Liu на финте ушёл от оппонента.
88'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
86'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
86'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
86'
85'
Тактическая замена. Алоизио Дос Сантос уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
85'
83'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
83'
Жанг Чи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Хао Юньминь наказан за толчок Луо Сенвен
81'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
80'
Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
80'
80'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
80'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин устремляется вперед с мячом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
80'
79'
Тарделли Диего попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
76'
Жанг Чи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн. Это Луо Сенвен заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
74'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
74'
72'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Yuhao Zhao заработал фол.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Тарделли Диего, и мяч снова в игре
72'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
71'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Songyi Li заработал фол.
70'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
68'
68'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
68'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
68'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
67'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
67'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
66'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
64'
Пелле Грациано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
61'
61'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Луо Сенвен наказан за толчок Жанг Чи
60'
59'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
58'
58'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Тактическая замена. Shiwei Che уходит с поля и его заменяет Hang Li
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
54'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
54'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с правого угла.
53'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
52'
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Hongbo Yin, и мяч снова в игре
51'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
50'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
46'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Jingdao Jin выбил мяч на угловой.
46'
Жервиньо Куасси на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Wei Cui уходит с поля и его заменяет Jingdao Jin
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
47'
Дай Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
47'
Пелле Грациано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
43'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн наносит очень неточный удар.
43'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
42'
Wenjun Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Хао Юньминь заработал фол.
39'
Hongbo Yin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
38'
38'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
М'Биа Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
33'
32'
31'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Wenjun Jiang заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
29'
29'
29'
Пелле Грациано имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
29'
Пелле Грациано оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
28'
Тарделли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
28'
28'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
28'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
27'
Xinghan Wu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
27'
Ванг Тонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Тарделли Диего получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Тарделли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Тарделли Диего.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
22'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
18'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
18'
17'
Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Пелле Грациано выбил мяч на угловой.
16'
Hongbo Yin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
15'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн. Это Луо Сенвен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
13'
13'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Shiwei Che заработал фол.
11'
11'
Shiwei Che из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
8'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
6'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Wei Cui заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
4'
3'
Wei Cui из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Wenjun Jiang заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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