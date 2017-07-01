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Стадион:
Цзянсу Сунин
0:1
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
24' Желтая карточка
Shenchao Wang
45' Желтая карточка
Карвалью Рикарду
0:1
54' Гол
Элкесон Кардосо
90' Желтая карточка
Shihao Wei
90'+9
Второй тайм
Свисток
99'
Судья свистит, и матч окончен
99'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
98'
Гао Ди наказан за толчок Guan He
98'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
97'
Shenchao Wang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
97'
Shenchao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
96'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Wenjun Lue получил травму и заменен. Shenglong Li выходит на поле.
Травма, повреждение
94'
Wenjun Lue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
94'
Wenjun Lue получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
93'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Shihao Wei уходит с поля и его заменяет Ke Shi
Желтая карточка
91'
Shihao Wei получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
90'
Guan He наказан за толчок Гао Ди
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
89'
Xiang Ji бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
89'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
86'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
86'
Элкесон Кардосо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
85'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Wenjun Lue заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
84'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty делает навес
83'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
82'
Guan He выбил мяч на угловой.
82'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
82'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
81'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Рамирес имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
80'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Xiang Ji заработал фол.
79'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
Фол, нарушение
78'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Рамирес заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Wenjun Lue блокирует соперника. Xiaotian Yang заработал своей команде штрафной.
76'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает навес
76'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Элкесон Кардосо коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
75'
Гао Ди имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
74'
Тактическая замена. Chuangyi Lin уходит с поля и его заменяет Хай Юй
Фол, нарушение
74'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ. Это Yun Zhou заработал фол.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Chuangyi Lin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
72'
Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Shenchao Wang блокирует соперника. Рамирес заработал своей команде штрафной.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
70'
Си У бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
69'
Карвалью Рикарду выбил мяч на угловой.
69'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
68'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
68'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
67'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Xiaotian Yang заработал фол.
67'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
65'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
65'
Guan He нарушает правила. Сян Цзи пострадал
63'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас, но там первый на мяч вратарь соперника.
62'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
61'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
61'
Элкесон Кардосо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
61'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
Офсайд
60'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
60'
Рамирес блокирует соперника. Chuangyi Lin заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
59'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Си У заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
58'
Xiaobin Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
58'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
58'
Shihao Wei выбил мяч на угловой.
58'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
Угловой
57'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
57'
Карвалью Рикарду выбил мяч на угловой.
57'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает навес
55'
Тактическая замена. Yuan Tao уходит с поля и его заменяет Xiang Ji
Фол, нарушение
55'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Карвалью Рикарду заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Shihao Wei сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Элкесон Кардосо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
53'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает отличный навес.
53'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
52'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
Фол, нарушение
50'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ. Это Yun Zhou заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
48'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
47'
Хуэй-Кан Цай нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Гао Ди
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Желтая карточка
45'
Карвалью Рикарду получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Карвалью Рикарду блокирует соперника. Тейшейра Алекс заработал своей команде штрафной.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
45'
Wei Zhang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
44'
Хуэй-Кан Цай совершает грубый фол. Рамирес был жертвой
43'
Wenjun Lue отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
42'
Рамирес наказан за толчок Chuangyi Lin
41'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
41'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
41'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
40'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
39'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
39'
Tianyi Gao не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
39'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
38'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
37'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
37'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
36'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Элкесон Кардосо.
35'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
35'
Tianyi Gao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Wei Zhang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Shihao Wei блокирует соперника. Рамирес заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
33'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ. Это Рамирес заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
30'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Карвалью Рикарду заработал фол.
30'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
29'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
28'
Tianyi Gao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
27'
Wenjun Lue наказан за толчок Рамирес
26'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
25'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty в офсайде
24'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
24'
Shenchao Wang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Shenchao Wang блокирует соперника. Xiaotian Yang заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
23'
Си У коснулся мяча рукой.
23'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
22'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Хонь Юнь-Хо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Shihao Wei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shihao Wei заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Жиангсу Sainty совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает навес
19'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
19'
Pengfei Xie бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
19'
Хуэй-Кан Цай возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Хуэй-Кан Цай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Рамирес.
17'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
15'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Си У заработал фол.
13'
Тейшейра Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
Фол, нарушение
13'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Рамирес.
12'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
12'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
11'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Хонь Юнь-Хо.
10'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
9'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
7'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Угловой
7'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
6'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Tianyi Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
6'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
6'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
5'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Shihao Wei, и мяч снова в игре
3'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
3'
Wenjun Lue навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Chuangyi Lin.
Фол, нарушение
1'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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