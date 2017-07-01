Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
0:1
Конец матча
24' Желтая карточкаShenchao Wang
45' Желтая карточкаКарвалью Рикарду
0:1
54' ГолЭлкесон Кардосо
90' Желтая карточкаShihao Wei
Второй тайм
99'
Судья свистит, и матч окончен
99'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
98'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
97'
Shenchao Wang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
97'
Shenchao Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
96'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Wenjun Lue получил травму и заменен. Shenglong Li выходит на поле.
94'
Wenjun Lue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Wenjun Lue получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
93'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Shihao Wei уходит с поля и его заменяет Ke Shi
91'
Shihao Wei получил жёлтую карточку за затяжку времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
89'
Xiang Ji бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
89'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
88'
86'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
86'
Элкесон Кардосо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Wenjun Lue заработал фол.
84'
84'
Сян Цзи из команды Жиангсу Sainty делает навес
83'
83'
82'
Guan He выбил мяч на угловой.
82'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
82'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
81'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Рамирес имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
80'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Xiang Ji заработал фол.
79'
78'
78'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Рамирес заработал фол.
77'
Wenjun Lue блокирует соперника. Xiaotian Yang заработал своей команде штрафной.
76'
76'
Yun Zhou из команды Жиангсу Sainty делает навес
76'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Элкесон Кардосо коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
75'
Гао Ди имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
74'
Тактическая замена. Chuangyi Lin уходит с поля и его заменяет Хай Юй
74'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ. Это Yun Zhou заработал фол.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Chuangyi Lin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
72'
Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Shenchao Wang блокирует соперника. Рамирес заработал своей команде штрафной.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
70'
Си У бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Карвалью Рикарду выбил мяч на угловой.
69'
68'
68'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
67'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Xiaotian Yang заработал фол.
67'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
65'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
63'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас, но там первый на мяч вратарь соперника.
62'
Тактическая замена. Pengfei Xie уходит с поля и его заменяет Сян Цзи
61'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
61'
Элкесон Кардосо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
61'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
60'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Рамирес блокирует соперника. Chuangyi Lin заработал своей команде штрафной.
59'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Си У заработал фол.
58'
58'
Xiaobin Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
58'
Shihao Wei выбил мяч на угловой.
58'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
57'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с левого угла.
57'
Карвалью Рикарду выбил мяч на угловой.
57'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
57'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает навес
55'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Карвалью Рикарду заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Shihao Wei сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Элкесон Кардосо из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
53'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает отличный навес.
53'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
52'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
50'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ. Это Yun Zhou заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
49'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
48'
48'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
47'
Хуэй-Кан Цай нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Гао Ди
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
45'
Карвалью Рикарду получает желтую карточку.
45'
Карвалью Рикарду блокирует соперника. Тейшейра Алекс заработал своей команде штрафной.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Wei Zhang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Хуэй-Кан Цай совершает грубый фол. Рамирес был жертвой
43'
Wenjun Lue отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
42'
Рамирес наказан за толчок Chuangyi Lin
41'
41'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
41'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
41'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
39'
Tianyi Gao не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
39'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
38'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
37'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
37'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
37'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
36'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Элкесон Кардосо.
35'
35'
Tianyi Gao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Wei Zhang сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Shihao Wei блокирует соперника. Рамирес заработал своей команде штрафной.
33'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ. Это Рамирес заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Карвалью Рикарду заработал фол.
30'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
29'
29'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
28'
Tianyi Gao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Wenjun Lue наказан за толчок Рамирес
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty в офсайде
24'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Shenchao Wang получает желтую карточку.
23'
Shenchao Wang блокирует соперника. Xiaotian Yang заработал своей команде штрафной.
23'
Си У коснулся мяча рукой.
23'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
22'
22'
Хонь Юнь-Хо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Shihao Wei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shihao Wei заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Жиангсу Sainty совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает навес
19'
19'
Pengfei Xie бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Хуэй-Кан Цай возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Хуэй-Кан Цай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Рамирес.
17'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Си У заработал фол.
13'
Тейшейра Алекс пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
13'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Рамирес.
12'
12'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Хонь Юнь-Хо.
10'
Карвалью Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
7'
7'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
6'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Tianyi Gao нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
6'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
6'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Shihao Wei, и мяч снова в игре
3'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
3'
Wenjun Lue навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Chuangyi Lin.
1'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация