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Стадион: Аараасен
0:0
Первый тайм: 27'
Состав команд
23
Удожи
Чигозе
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 33 Aleksander Melgalvis Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 18 Инносент Бонке Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 23 Удожи Чигозе Нападающий
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 7 Малец Томаш Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 27 Michal Skoda Нападающий
- 29 Emil Oedegaard
- 24 Erik Sandberg
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Стрёмсгодсет 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Нападающий
- 33 Тагбажуми Марко Нападающий
- 93 Нгуэн Токмак Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Макани Соша Вратарь
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 21 Mathias Berg Gjerstroem
- 66 Andreas Hoven
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
- 16.05.2017 Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 13.05.2017 Кристиансунд 1:1 Лиллестрём Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Т
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 02.04.2017 Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Т
- 24.03.2017 Лиллестрём 1:1 Кристиансунд ТМК
- 18.03.2017 Мьёндален 1:2 Лиллестрём ТМК
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль ТМК
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём ТМК
- 21.02.2017 Лиллестрём 2:0 Тромсё ТМК
- 10.02.2017 Лиллестрём 1:3 Одд ТМК
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.04.2017 Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Т
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём ТМК
- 22.02.2017 Локомотив Москва 0:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 21.02.2017 Стрёмсгодсет 0:0 Хэбей Форчун ТМК
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи. Клубы
- 24.07.2016 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.05.2016 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 12.07.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.05.2015 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 28.03.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 28.03.2015 Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Клубы
- 19.10.2014 Стрёмсгодсет 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 12.06.2014 Лиллестрём 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 19.08.2013 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Типпелига
- 21.04.2013 Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём Типпелига
- 25.08.2012 Стрёмсгодсет 3:3 Лиллестрём Типпелига
- 28.04.2012 Лиллестрём 0:1 Стрёмсгодсет Типпелига
- 03.02.2012 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 31.07.2011 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 19.06.2011 Лиллестрём 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 03.02.2011 Лиллестрём 0:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 07.11.2010 Стрёмсгодсет 5:4 Лиллестрём Типпелиген
- 09.05.2010 Лиллестрём 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.08.2009 Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|14
|7
|5
|2
|30 - 11
|26
|3.
|Сарпсборг-08
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|4.
|Олесунн
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|5.
|Мольде
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|6.
|Волеренга
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|7.
|Одд
|14
|6
|3
|5
|12 - 16
|21
|8.
|Хёугесунн
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 21
|18
|12.
|Согндаль
|14
|4
|4
|6
|18 - 22
|16
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|15
|3
|7
|5
|16 - 21
|16
|15.
|Тромсё
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|16.
|Викинг
|14
|2
|3
|9
|12 - 24
|9
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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