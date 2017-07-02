Стадион: Haihe Stadium
4:3
Конец матча
0:1
38' ГолХанчао Ю
1:1
46' ГолКэ Сунь
2:1
51' ГолВон Гвон Ген
62' Желтая карточкаПато Алешандре
3:1
68' ГолПато Алешандре
3:2
72' ГолПаулиньо Жозе
73' Желтая карточкаШангуань Ван
74' Желтая карточкаDalun Zheng
80' Желтая карточкаZheng Zou
4:2
81' ПенальтиYongpo Wang
4:3
90' ГолПаулиньо Жозе
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
95'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
95'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
95'
94'
94'
Пато Алешандре бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
93'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Паулиньо Жозе!
92'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
92'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
92'
92'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Витсель Аксель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
89'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
88'
88'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
88'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
88'
Yiming Liu выбил мяч на угловой.
88'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
87'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Паулиньо Жозе заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
84'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Паулиньо Жозе
83'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
82'
Чжао Чженг наказан за толчок Чжан Лу
82'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
81'
Г О О О О О Л - Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает пенальти
80'
Чжао Чженг получает желтую карточку.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
ПЕНАЛЬТИ! – Чжао Чженг фолит в штрафной площади. Ванг Йонгпо пострадал
79'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
78'
78'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
76'
Паулиньо Жозе пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
76'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
76'
После удара головой, который сделал Бовэнь Хуан мяч выносится вратарем на угловой
76'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Dalun Zheng получает желтую карточку.
74'
Dalun Zheng совершает грубый фол. Чжао Чженг был жертвой
74'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
74'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Шангуань Ван получает желтую карточку.
73'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Кэ Сунь заработал фол.
72'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Паулиньо Жозе эффектным ударом переправил мяч в ворота.
71'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
71'
Гуларт Рикардо сейчас пробил по воротам, мяч попал в штангу после удара через себя.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Haolun Mi сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пато Алешандре!
68'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
68'
68'
67'
67'
Кэ Сунь имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
66'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Cheng Zhang заработал фол.
66'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
66'
66'
Пато Алешандре имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
65'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
65'
Шангуань Ван выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
62'
Пато Алешандре получает желтую карточку.
62'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
62'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
60'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
60'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Чжи Чжэн совершает грубый фол. Витсель Аксель был жертвой
57'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Кэ Сунь.
57'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
57'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
56'
56'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
55'
Чжи Чжэн наказан за толчок Ванг Йонгпо
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
53'
Алан де Карвальо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Лин Гао коснулся мяча рукой.
53'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
51'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вон Гвон Ген из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
51'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
50'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Гуларт Рикардо атакует сзади соперника. Витсель Аксель пострадал.
48'
48'
Паулиньо Жозе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кэ Сунь из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
46'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
46'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
49'
Пато Алешандре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Сяотин Фэн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
48'
48'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пато Алешандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Витсель Аксель выбил мяч на угловой.
45'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
43'
Лин Гао наказан за толчок Витсель Аксель
42'
42'
Ли Ксинь Чан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Пато Алешандре пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
42'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
41'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
41'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
38'
Алан де Карвальо сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Витсель Аксель сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
38'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
38'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
37'
Пато Алешандре исполняет штрафной удар, но его блокируют
36'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
36'
36'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
35'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
34'
33'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Лин Гао
33'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
32'
Витсель Аксель имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
32'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
32'
32'
31'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
30'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
27'
Лин Гао попал в створ, но вратарь справился с ударом.
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
25'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
22'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
22'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
20'
Чжан Лу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Гуларт Рикардо, и мяч снова в игре
19'
После штрафного удара, который нанес Паулиньо Жозе, мяч попадает в перекладину
18'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
18'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
17'
Сяотин Фэн возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Сяотин Фэн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Ванг Йонгпо попадает в перекладину. Какой шанс!
13'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу одноклубнику.
13'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Пато Алешандре заработал фол.
12'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
10'
10'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
9'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Шангуань Ван пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
6'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Шангуань Ван атакует сзади соперника. Dalun Zheng пострадал.
4'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
4'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Пато Алешандре коснулся мяча рукой.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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