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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
4:3
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
0:1
38' Гол
Ханчао Ю
1:1
46' Гол
Кэ Сунь
2:1
51' Гол
Вон Гвон Ген
62' Желтая карточка
Пато Алешандре
3:1
68' Гол
Пато Алешандре
3:2
72' Гол
Паулиньо Жозе
73' Желтая карточка
Шангуань Ван
74' Желтая карточка
Dalun Zheng
80' Желтая карточка
Zheng Zou
4:2
81' Пенальти
Yongpo Wang
4:3
90' Гол
Паулиньо Жозе
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
95'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
95'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
95'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
94'
Пато Алешандре бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
93'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Паулиньо Жозе!
92'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
92'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
92'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Витсель Аксель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
91'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
90'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
89'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
88'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
88'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
Угловой
88'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
88'
Yiming Liu выбил мяч на угловой.
88'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
87'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Паулиньо Жозе заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
85'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
84'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Паулиньо Жозе
83'
Тактическая замена. Dalun Zheng уходит с поля и его заменяет Xiuwei Zhang
Фол, нарушение
82'
Чжао Чженг наказан за толчок Чжан Лу
82'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Описание гола
81'
Г О О О О О Л - Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает пенальти
Желтая карточка
80'
Чжао Чженг получает желтую карточку.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
79'
ПЕНАЛЬТИ! – Чжао Чженг фолит в штрафной площади. Ванг Йонгпо пострадал
79'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
78'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
76'
Паулиньо Жозе пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
76'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
76'
После удара головой, который сделал Бовэнь Хуан мяч выносится вратарем на угловой
76'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Бовэнь Хуан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
74'
Dalun Zheng получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Dalun Zheng совершает грубый фол. Чжао Чженг был жертвой
74'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
74'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Шангуань Ван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Кэ Сунь заработал фол.
72'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Паулиньо Жозе эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Фол, нарушение
71'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
71'
Гуларт Рикардо сейчас пробил по воротам, мяч попал в штангу после удара через себя.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Haolun Mi сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пато Алешандре!
68'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
68'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
67'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
67'
Кэ Сунь имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
Фол, нарушение
66'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Cheng Zhang заработал фол.
66'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
66'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
66'
Пато Алешандре имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
65'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
65'
Шангуань Ван выбил мяч на угловой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Лун Чжэн
64'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Желтая карточка
62'
Пато Алешандре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
Фол, нарушение
60'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
60'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
59'
Чжи Чжэн совершает грубый фол. Витсель Аксель был жертвой
Фол, нарушение
57'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Кэ Сунь.
57'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
57'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
56'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
56'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
55'
Чжи Чжэн наказан за толчок Ванг Йонгпо
55'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
53'
Алан де Карвальо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Лин Гао коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
53'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
51'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вон Гвон Ген из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
51'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
50'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
49'
Гуларт Рикардо атакует сзади соперника. Витсель Аксель пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
48'
Паулиньо Жозе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кэ Сунь из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
46'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
46'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
49'
Пато Алешандре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Сяотин Фэн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
48'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пато Алешандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
46'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Витсель Аксель выбил мяч на угловой.
45'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
43'
Лин Гао наказан за толчок Витсель Аксель
42'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
42'
Ли Ксинь Чан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Пато Алешандре пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
42'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
41'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
41'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
39'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
38'
Алан де Карвальо сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Витсель Аксель сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
38'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Угловой
38'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
37'
Пато Алешандре исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
36'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
36'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
35'
Фан Меи выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Лин Гао
Угловой
33'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
32'
Витсель Аксель имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
32'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
32'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
31'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Фол, нарушение
30'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
27'
Лин Гао попал в створ, но вратарь справился с ударом.
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
26'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
25'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Офсайд
23'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
22'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
22'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Травма, повреждение
20'
Чжан Лу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Гуларт Рикардо, и мяч снова в игре
19'
После штрафного удара, который нанес Паулиньо Жозе, мяч попадает в перекладину
Фол, нарушение
18'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лин Гао заработал фол.
18'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Травма, повреждение
17'
Сяотин Фэн возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
16'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Травма, повреждение
15'
Сяотин Фэн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Сяотин Фэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Ванг Йонгпо попадает в перекладину. Какой шанс!
13'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу одноклубнику.
13'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Пато Алешандре заработал фол.
Офсайд
12'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
10'
Jiabao Wen из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
9'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Шангуань Ван пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
6'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
5'
Шангуань Ван атакует сзади соперника. Dalun Zheng пострадал.
Фол, нарушение
4'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
4'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
2'
Пато Алешандре коснулся мяча рукой.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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