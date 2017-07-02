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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
1:2
Конец матча
Яньбянь
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Pengfei Han
44' Желтая карточка
Гузмич Ричард
48' Желтая карточка
Michael Olunga
55' Желтая карточка
Shihao Piao
62' Желтая карточка
Xin Tang
1:1
70' Гол
Michael Olunga
1:2
82' Гол
Yinong Tian
83' Желтая карточка
Yinong Tian
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
94'
Shihao Piao из команды Яньбянь в офсайде
94'
Удар от ворот произведет Яньбянь
94'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
Угловой
94'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.

93'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
93'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
93'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
93'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
92'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
92'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Яньбянь
91'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
90'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
88'
Удар от ворот произведет Яньбянь
88'
Michael Olunga имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Yongchun Wu сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Bo Jin из команды Яньбянь делает подножку. Fan Wang заработал фол.
87'
Гуйчжоу Чжичэн совершает вбрасывание на своей половине поля
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
85'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Shihao Piao.
85'
Елавич Никица имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
85'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
85'
Iminjan Ilhamjan бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
84'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
83'
Yinong Tian получает желтую карточку за снятую майку
82'
Shihao Piao сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yinong Tian из клуба "Яньбянь" отправил мяч головой в ворота.
82'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
82'
Удар от ворот произведет Яньбянь
82'
Елавич Никица наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
82'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
82'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
81'
Bubacarr Trawally пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
81'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
80'
Тактическая замена. Jun Sun уходит с поля и его заменяет Yinong Tian
Фол, нарушение
79'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Яньбянь
78'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Угловой
78'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
77'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Фол, нарушение
77'
Bo Jin из команды Яньбянь делает подножку. Iminjan Ilhamjan заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Яньбянь
76'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
Угловой
76'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
После удара головой, который сделал Michael Olunga мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
75'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
74'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Тактическая замена. Ren Cui уходит с поля и его заменяет Haojie Li
72'
Тактическая замена. Liang Jiang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
Фол, нарушение
72'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Петкович Никола заработал фол.
72'
Jun Sun из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
Fan Wang сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Michael Olunga из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
70'
Feiya Chang нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Feiya Chang на финте ушёл от оппонента.
70'
Jialin Dong сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
70'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
69'
Jun Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Shihao Piao из команды Яньбянь. Это Xin Tang заработал фол.
66'
Петкович Никола из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
66'
Feiya Chang на финте ушёл от оппонента.
65'
Удар от ворот произведет Яньбянь
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
64'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
63'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Xin Tang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
62'
Xin Tang совершает грубый фол. Shihao Piao был жертвой
61'
Удар от ворот произведет Яньбянь
61'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
61'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Fan Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
60'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
59'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Bo Jin
Травма, повреждение
58'
Feiya Chang возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Feiya Chang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Feiya Chang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Xin Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Shihao Piao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
55'
Shihao Piao из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Michael Olunga.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Удар от ворот произведет Яньбянь
54'
Елавич Никица имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Петкович Никола сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
53'
Long Li из команды Яньбянь делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
52'
Yongchun Wu из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
52'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
51'
Xin Tang нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Xin Tang на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
48'
Michael Olunga получает желтую карточку.
48'
Feiya Chang бьет в штангу и упускает момент забить!
Фол, нарушение
48'
Michael Olunga нарушает правила. Yongchun Wu пострадал
48'
Michael Olunga бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
48'
Michael Olunga бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
48'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
47'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
46'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Jun Wang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
46'
Тактическая замена. Xueming Liang уходит с поля и его заменяет Feiya Chang
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Ren Cui из команды Яньбянь делает подножку. Xin Tang заработал фол.
46'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Чери Тьяронн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
44'
Гузмич Ричард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
44'
Гузмич Ричард из команды Яньбянь делает подножку. Michael Olunga заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Xin Tang наказан за толчок Ren Cui
42'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Яньбянь
41'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
41'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
41'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
39'
Liang Jiang наказан за толчок Guanghui Han
38'
Удар от ворот произведет Яньбянь
38'
Michael Olunga отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
38'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
37'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
37'
Ren Cui из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
34'
Festus Baise наказан за толчок Guanghui Han
34'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
33'
Zhongguo Chi нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
32'
Удар от ворот произведет Яньбянь
32'
Jun Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
31'
Jialin Dong вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
31'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
31'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Long Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
27'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Festus Baise
Угловой
26'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
25'
Ren Cui бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Ren Cui из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
25'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Чери Тьяронн исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
24'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь. Это Чери Тьяронн заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Яньбянь
23'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
23'
Long Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
22'
Yongchun Wu выбил мяч на угловой.
Угловой
22'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
22'
Ren Cui выбил мяч на угловой.
Угловой
22'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
22'
Jun Wang бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
21'
Гузмич Ричард наказан за толчок Michael Olunga
21'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
21'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
20'
Jun Sun выбил мяч на угловой.
20'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Bubacarr Trawally бьет в штангу и упускает момент забить!
20'
Bubacarr Trawally оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Jun Sun из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
Описание гола
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Pengfei Han отправил мяч в свои ворота.
18'
Ren Cui из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
18'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Bubacarr Trawally нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ren Cui из команды Яньбянь делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
15'
Zhongguo Chi коснулся мяча рукой.
13'
Петкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
11'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Ren Cui заработал фол.
10'
Jun Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
9'
Pengfei Han блокирует соперника. Bubacarr Trawally заработал своей команде штрафной.
7'
Удар от ворот произведет Яньбянь
6'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
6'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Удар от ворот произведет Яньбянь
4'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
2'
Jialin Dong вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
2'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
2'
Festus Baise наказан за толчок Bubacarr Trawally
1'
После дальнего удара, который нанес Guanghui Han мяч отбит вратарем
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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