Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
1:2
Конец матча
0:1
18' Гол в свои воротаPengfei Han
44' Желтая карточкаГузмич Ричард
48' Желтая карточкаMichael Olunga
55' Желтая карточкаShihao Piao
62' Желтая карточкаXin Tang
1:1
70' ГолMichael Olunga
1:2
82' ГолYinong Tian
83' Желтая карточкаYinong Tian
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
94'
Shihao Piao из команды Яньбянь в офсайде
94'
94'
94'
93'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
93'
93'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
92'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Чери Тьяронн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
88'
88'
Michael Olunga имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
88'
Yongchun Wu сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Гуйчжоу Чжичэн совершает вбрасывание на своей половине поля
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
85'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Shihao Piao.
85'
Елавич Никица имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
85'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
85'
Iminjan Ilhamjan бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
84'
83'
Yinong Tian получает желтую карточку за снятую майку
82'
Shihao Piao сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yinong Tian из клуба "Яньбянь" отправил мяч головой в ворота.
82'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
82'
82'
Елавич Никица наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
82'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
82'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
81'
Bubacarr Trawally пробил головой, вратарь справился с ударом.
81'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
81'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
80'
Тактическая замена. Jun Sun уходит с поля и его заменяет Yinong Tian
79'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
79'
78'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
78'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
77'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
77'
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
После удара головой, который сделал Michael Olunga мяч выносится вратарем на угловой
75'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
74'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Тактическая замена. Liang Jiang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
72'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Петкович Никола заработал фол.
70'
Fan Wang сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Michael Olunga из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
70'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
70'
Feiya Chang нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Feiya Chang на финте ушёл от оппонента.
70'
Jialin Dong сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
70'
69'
Jun Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Shihao Piao из команды Яньбянь. Это Xin Tang заработал фол.
66'
Петкович Никола из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
66'
Feiya Chang на финте ушёл от оппонента.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
64'
63'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Xin Tang сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Xin Tang совершает грубый фол. Shihao Piao был жертвой
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Fan Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
60'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
59'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Bo Jin
58'
Feiya Chang возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Feiya Chang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Feiya Chang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Xin Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Shihao Piao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
55'
Shihao Piao из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Michael Olunga.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
54'
Елавич Никица имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Петкович Никола сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
53'
Long Li из команды Яньбянь делает подножку. Liang Jiang заработал фол.
52'
Yongchun Wu из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
52'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
51'
Xin Tang нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Xin Tang на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
Michael Olunga получает желтую карточку.
48'
Feiya Chang бьет в штангу и упускает момент забить!
48'
Michael Olunga нарушает правила. Yongchun Wu пострадал
48'
Michael Olunga бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
48'
Michael Olunga бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
48'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Jun Wang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
46'
Тактическая замена. Xueming Liang уходит с поля и его заменяет Feiya Chang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Чери Тьяронн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Гузмич Ричард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Гузмич Ричард из команды Яньбянь делает подножку. Michael Olunga заработал фол.
42'
Xin Tang наказан за толчок Ren Cui
42'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
41'
41'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
41'
Yongchun Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
40'
39'
Liang Jiang наказан за толчок Guanghui Han
38'
38'
Michael Olunga отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
38'
37'
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Ren Cui из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Festus Baise наказан за толчок Guanghui Han
34'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
33'
Zhongguo Chi нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
33'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
32'
32'
Jun Wang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
31'
Jialin Dong вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
31'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
31'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Long Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
27'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
26'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Festus Baise
26'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
25'
Ren Cui бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Чери Тьяронн исполняет штрафной удар, но его блокируют
24'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь. Это Чери Тьяронн заработал фол.
24'
23'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
23'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
23'
Long Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Yongchun Wu выбил мяч на угловой.
22'
Ren Cui выбил мяч на угловой.
22'
Jun Wang бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Гузмич Ричард наказан за толчок Michael Olunga
21'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
20'
Jun Sun выбил мяч на угловой.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Bubacarr Trawally бьет в штангу и упускает момент забить!
20'
Bubacarr Trawally оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
18'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Pengfei Han отправил мяч в свои ворота.
18'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Bubacarr Trawally нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Zhongguo Chi коснулся мяча рукой.
13'
13'
11'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Ren Cui заработал фол.
10'
Jun Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Pengfei Han блокирует соперника. Bubacarr Trawally заработал своей команде штрафной.
7'
6'
Michael Olunga из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
6'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
4'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
2'
Jialin Dong вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
2'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Festus Baise наказан за толчок Bubacarr Trawally
1'
После дальнего удара, который нанес Guanghui Han мяч отбит вратарем
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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