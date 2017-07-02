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2017
Стадион: Зрители: 7831
Мольде
3:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
5' Гол
Странд Петтер
29' Желтая карточка
Rasmus Martinsen
2:0
30' Пенальти
Сигурдарсон Бьорн
54' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
2:1
72' Гол
Mathias Bringaker
82' Желтая карточка
Thomas Amang
83' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
2:2
84' Гол
Адегбенро Самуэль
90' Желтая карточка
Mathias Bringaker
90' Желтая карточка
Usmani Sale
3:2
90' Гол
Thomas Amang
90' Вторая желтая карточка
Thomas Amang
90'+5
Второй тайм
90'
Thomas Amang получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Thomas Amang.
90'
Мольде производит замену. Хуссейн Эцаз уходит, и Тойвио Йоона заменяет его
Желтая карточка
90'
Usmani Sale получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Mathias Bringaker получает желтую карточку.

84'
Мольде производит замену. Свеннсен Сандер уходит, и Диоп Амиду заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
Желтая карточка
83'
Хуссейн Эцаз получает желтую карточку.
Желтая карточка
82'
Thomas Amang получает желтую карточку.
74'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Thomas Amang заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mathias Bringaker.
70'
Викинг производит замену. Tor Andre Aasheim уходит, и Mathias Bringaker заменяет его
Желтая карточка
54'
Рюэрсон Юлиан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
30'
Г О О О О О Л - Сигурдарсон Бьорн из команды Мольде забивает пенальти
Желтая карточка
29'
Rasmus Martinsen получает желтую карточку.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Странд Петтер.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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