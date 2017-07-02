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Стадион: Акер Зрители: 7831
1:0
5' ГолСтранд Петтер
29' Желтая карточкаRasmus Martinsen
2:0
30' ПенальтиСигурдарсон Бьорн
54' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
2:1
72' ГолMathias Bringaker
82' Желтая карточкаThomas Amang
83' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
2:2
84' ГолАдегбенро Самуэль
90' Желтая карточкаMathias Bringaker
90' Желтая карточкаUsmani Sale
3:2
90' ГолThomas Amang
90' Вторая желтая карточкаThomas Amang
|
5'
1:0
29'
30'
2:0
54'
72'
2:1
82'
83'
84'
2:2
90'
90'
3:2
90'
Состав команд
16
Хуссейн
Эцаз
Мольде 4-4-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 11 Свеннсен Сандер Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Неидсон да Силва Вратарь
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 18 Диоп Амиду Полузащитник
- 24 Маркович Эман Нападающий
- 20 Thomas Amang
- 30 Erling Braut Haaland
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 6 Метс Кароль Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 7 Адегбенро Самуэль Полузащитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 20 Tor Andre Aasheim Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 27 Mathias Bringaker Полузащитник
- 23 Шрут Робин Полузащитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 21 Herman Kleppa
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Т
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 01.04.2017 Кристиансунд 0:1 Мольде Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 18.03.2017 Мольде 1:1 Мальмё ТМК
- 15.03.2017 Мольде 4:1 Хабнарфьордюр ТМК
- 11.03.2017 Мольде 1:0 СИК ТМК
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё ТМК
- 22.02.2017 Мольде 8:0 Хёдд ТМК
Викинг (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Викинг 3:3 Саннес Ульф ТМК
- 14.03.2017 Викинг 1:0 Улленсакер/Киса ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
- 24.02.2017 Хёугесунн 2:2 Викинг ТМК
Последние игры между собой
Мольде: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Викинг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 17.09.2016 Викинг 1:0 Мольде Типпелиген
- 03.07.2016 Мольде 0:1 Викинг Типпелиген
- 01.11.2015 Мольде 4:1 Викинг Типпелиген
- 12.08.2015 Викинг 3:0 Мольде Кубок
- 04.05.2015 Викинг 2:1 Мольде Типпелиген
- 04.10.2014 Викинг 1:2 Мольде Типпелиген
- 13.08.2014 Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ
- 20.05.2014 Мольде 1:0 Викинг Типпелиген
- 13.07.2013 Мольде 1:1 Викинг Типпелига
- 15.03.2013 Викинг 2:1 Мольде Типпелига
- 21.07.2012 Мольде 1:2 Викинг Типпелига
- 16.04.2012 Викинг 1:0 Мольде Типпелиген
- 23.09.2011 Мольде 0:0 Викинг Типпелиген
- 11.04.2011 Викинг 2:2 Мольде Типпелиген
- 08.08.2010 Мольде 2:2 Викинг Типпелиген
- 10.05.2010 Викинг 4:1 Мольде Типпелиген
- 17.08.2009 Викинг 2:1 Мольде Типпелиген
- 25.04.2009 Мольде 1:2 Викинг Типпелиген
- 20.02.2009 Викинг 1:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 31.08.2008 Викинг 3:3 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|0:0
|15
|7
|6
|2
|30 - 11
|27
|3.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|4.
|Мольде
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|5.
|Олесунн
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Волеренга
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Стабек
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|12.
|Саннефьёрд
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|15
|2
|3
|10
|14 - 27
|9
Второй тайм
90'
Thomas Amang получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Thomas Amang.
90'
Мольде производит замену. Хуссейн Эцаз уходит, и Тойвио Йоона заменяет его
90'
Usmani Sale получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Mathias Bringaker получает желтую карточку.
84'
Мольде производит замену. Свеннсен Сандер уходит, и Диоп Амиду заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
83'
Хуссейн Эцаз получает желтую карточку.
82'
Thomas Amang получает желтую карточку.
74'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Thomas Amang заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mathias Bringaker.
70'
Викинг производит замену. Tor Andre Aasheim уходит, и Mathias Bringaker заменяет его
54'
Рюэрсон Юлиан получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Г О О О О О Л - Сигурдарсон Бьорн из команды Мольде забивает пенальти
29'
Rasmus Martinsen получает желтую карточку.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Странд Петтер.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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