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2017
Стадион: Зрители: 7201
Одд
0:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
16' Желтая карточка
Anders Kristiansen II
26' Желтая карточка
Риски Рику
36' Желтая карточка
Jonas Lindberg
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Младенович Стефан заменяет его
69'
Одд Гренланд производит замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит, и Берг Оливер заменяет его
66'
Сарпсборг-08 производит замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит, и Tobias Heintz заменяет его
59'
Сарпсборг-08 производит замену. Фредрик Лундгрен уходит, и Эртон Фейзуллаху заменяет его
56'
Одд Гренланд производит замену. Хеуген Сигурд уходит, и Оксеан Оливье заменяет его

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Фредрик Лундгрен получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Риски Рику получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Андерс Кристиансен получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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