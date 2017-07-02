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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 7201
0:0
Конец матча
16' Желтая карточкаAnders Kristiansen II
26' Желтая карточкаРиски Рику
36' Желтая карточкаJonas Lindberg
|
26'
36'
Состав команд
24
Риски
Рику
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 20 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 24 Риски Рику Нападающий
- 15 Хеуген Сигурд Нападающий
- 11 Зехнини Рафик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 6 Берг Оливер Полузащитник
- 27 Диуф Папе Пате Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 9 Torbjoern Agdestein Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 21 Anders Kristiansen II Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 15 Sigurd Rosted Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 6 Трондсен Андерс Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 10 Jonas Lindberg Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Stefan Cupic Вратарь
- 2 Andreas Albech Защитник
- 20 Anders Oestli Защитник
- 18 Ховда Тур Полузащитник
- 14 Tobias Heintz Полузащитник
- 44 Genero Zeefuik II
- 13 Оле Хейерен Хансен
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Т
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Одд 1:0 Тромсё Т
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Т
- 05.04.2017 Одд 2:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2017 Русенборг 3:0 Одд Т
- 25.03.2017 Одд 3:4 Старт ТМК
- 21.03.2017 Эльфсборг 2:1 Одд ТМК
- 16.03.2017 Олесунн 1:3 Одд ТМК
- 10.03.2017 Одд 3:2 Ерв ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
- 22.02.2017 Одд 4:0 Нутодден ТМК
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Т
- 16.05.2017 Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 13.05.2017 Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Т
- 23.04.2017 Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Т
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 26.03.2017 Сарпсборг-08 4:0 Фредрикстад ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.02.2017 Спартак Москва 1:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.02.2017 Сарпсборг-08 0:1 Шахтёр Солигорск ТМК
- 21.02.2017 Рубин 0:0 Сарпсборг-08 ТМК
Последние игры между собой
Одд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Сарпсборг-08: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|0:0
|15
|7
|6
|2
|30 - 11
|27
|3.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|4.
|Мольде
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|5.
|Олесунн
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Волеренга
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Стабек
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|12.
|Саннефьёрд
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|15
|2
|3
|10
|14 - 27
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
77'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Младенович Стефан заменяет его
69'
Одд Гренланд производит замену. Воге-Нильсен Йоаким уходит, и Берг Оливер заменяет его
66'
Сарпсборг-08 производит замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит, и Tobias Heintz заменяет его
59'
Сарпсборг-08 производит замену. Фредрик Лундгрен уходит, и Эртон Фейзуллаху заменяет его
56'
Одд Гренланд производит замену. Хеуген Сигурд уходит, и Оксеан Оливье заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Фредрик Лундгрен получает желтую карточку.
26'
Риски Рику получает желтую карточку.
16'
Андерс Кристиансен получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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