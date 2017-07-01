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2017
Стадион: Зрители: 5089
Согндаль
1:0
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
2' Гол
Нвакали Чидибере
56' Желтая карточка
Кумсан Джилберт
77' Желтая карточка
Adam Oern Arnarson
84' Красная карточка
Нвакали Чидибере
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Согндаль производит замену. Martin Ramsland уходит, и Эспен Нэсс Лунд заменяет его
86'
Олесунн производит замену. Adam Oern Arnarson уходит, и Marlinho заменяет его
85'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Eirik Bergum Skaasheim заменяет его
84'
УДАЛЕНИЕ! Нвакали Чидибере получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
77'
Adam Oern Arnarson получает желтую карточку.

65'
Олесунн производит замену. Гретарссон Даниэль уходит, и Хофф Вебьёрн заменяет его
65'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Фет Сондре заменяет его
Желтая карточка
56'
Кумсан Джилберт получает желтую карточку.
51'
Согндаль производит замену. Тенисте Тайо уходит, и Johan Hove заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нвакали Чидибере.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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