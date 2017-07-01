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Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 5089
1:0
2' ГолНвакали Чидибере
56' Желтая карточкаКумсан Джилберт
77' Желтая карточкаAdam Oern Arnarson
84' Красная карточкаНвакали Чидибере
|
2'
1:0
56'
84'
Состав команд
41
Велер
Кьетил
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 41 Велер Кьетил Защитник
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 7 Eirik Schulze Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Espen Naess Lund Защитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Защитник
- 34 Simen Brekkhus Полузащитник
- 6 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 18 Bendik Bye Нападающий
- 21 Kristian Rutlin
- Главный тренер: Eirik Bakke
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 10 Вельдвейк Ларс Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Фет Сондре Защитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 32 Sondre Soedergren
- 37 Joakim Barstad
- 33 Anders Waagan
- 38 Joergen Hatlehol
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 14.03.2017 Согндаль 1:2 Хёдд ТМК
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль ТМК
- 06.03.2017 Шахтёр Солигорск 0:2 Согндаль ТМК
- 28.02.2017 Спартак Москва 4:1 Согндаль ТМК
Олесунн (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 16.03.2017 Олесунн 1:3 Одд ТМК
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 19.02.2017 Олесунн 1:1 Шаньдун Лунэн ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
- 03.02.2017 Олесунн 0:2 Кристиансунд ТМК
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Олесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
- 06.11.2016 Согндаль 2:4 Олесунн Типпелиген
- 08.05.2016 Олесунн 1:4 Согндаль Типпелиген
- 14.09.2014 Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген
- 16.05.2014 Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген
- 20.02.2014 Олесунн 0:1 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
- 10.11.2013 Согндаль 1:2 Олесунн Типпелига
- 06.07.2013 Олесунн 2:2 Согндаль Типпелига
- 28.10.2012 Согндаль 1:1 Олесунн Типпелига
- 24.06.2012 Согндаль 2:2 Олесунн Типпелига
- 11.09.2011 Согндаль 0:0 Олесунн Типпелиген
- 25.04.2011 Олесунн 1:0 Согндаль Типпелиген
- 08.07.2009 Согндаль 0:1 Олесунн Кубок НМ
- 12.11.2008 Олесунн 3:1 Согндаль Norway - Play Off
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|14
|7
|5
|2
|30 - 11
|26
|3.
|Сарпсборг-08
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|4.
|Олесунн
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|5.
|Мольде
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|6.
|Волеренга
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|7.
|Одд
|14
|6
|3
|5
|12 - 16
|21
|8.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|9.
|Хёугесунн
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|10.
|Согндаль
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|11.
|Саннефьёрд
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|12.
|Стабек
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Тромсё
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|16.
|Викинг
|14
|2
|3
|9
|12 - 24
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Согндаль производит замену. Martin Ramsland уходит, и Эспен Нэсс Лунд заменяет его
86'
Олесунн производит замену. Adam Oern Arnarson уходит, и Marlinho заменяет его
85'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Eirik Bergum Skaasheim заменяет его
84'
УДАЛЕНИЕ! Нвакали Чидибере получил жёлтую карточку и покинул поле.
77'
Adam Oern Arnarson получает желтую карточку.
65'
Олесунн производит замену. Гретарссон Даниэль уходит, и Хофф Вебьёрн заменяет его
65'
Олесунн производит замену. Трандарсон Арон-Элис уходит, и Фет Сондре заменяет его
56'
Кумсан Джилберт получает желтую карточку.
51'
Согндаль производит замену. Тенисте Тайо уходит, и Johan Hove заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нвакали Чидибере.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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