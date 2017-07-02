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Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 3882
1:2
Конец матча
10' Желтая карточкаБа Эль-Хаджи
47' Желтая карточкаГьяси Раймон
0:1
50' ГолКасси Люк
0:2
63' ГолКвоеме Охи
71' Желтая карточкаTonny Brochmann
1:2
84' ПенальтиКастрати Фламур
|
10'
47'
50'
0:1
63'
0:2
71'
84'
1:2
Состав команд
19
Демба
Виктор
15
Вальес
Энрик
18
Моэ
Йеппе
28
Касси
Люк
99
Квоеме
Охи
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 3 Abdoulaye Seck II Защитник
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 15 Вальес Энрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Нападающий
- 8 Мьельде Эрик Нападающий
- 6 Pau Morer Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 13 Markus Naglestad Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 30 Ole Breistoel
- 20 Kevin Jablinski
- 25 Sabawon Wahid Shamohammad
- Главный тренер: Lars Bohinen
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 8 Ба Эль-Хаджи Полузащитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 28 Касси Люк Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сандху Гурприт Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 20 Нимели Алекс Полузащитник
- 79 Sebastian Pedersen II
- 25 Hugo Vetlesen
- 30 Ola Brynhildsen
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 25.06.2017 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Т
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Саннефьёрд 2:0 Хёугесунн Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Саннефьёрд 2:0 Кристиансунд Т
- 09.04.2017 Волеренга 1:2 Саннефьёрд Т
- 05.04.2017 Саннефьёрд 0:3 Русенборг Т
- 02.04.2017 Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Т
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.03.2017 Волеренга 4:0 Саннефьёрд ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 27.02.2017 Динамо-Брест 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 20.02.2017 Кристиансунд 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 17.02.2017 Саннефьёрд 0:5 Тромсё ТМК
Стабек (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Т
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 26.03.2017 Мьёндален 0:3 Стабек ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 07.03.2017 Стабек 3:3 Стрёммен ТМК
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек ТМК
- 12.02.2017 Аустрия Люстенау 0:2 Стабек ТМК
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Стабек: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 22.08.2015 Саннефьёрд 2:4 Стабек Типпелиген
- 13.08.2015 Саннефьёрд 0:1 Стабек Кубок
- 13.05.2015 Стабек 4:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 07.03.2015 Стабек 2:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 05.10.2013 Стабек 4:1 Саннефьёрд 1-й дивизион
- 30.06.2013 Саннефьёрд 0:0 Стабек 1-й дивизион
- 31.10.2010 Стабек 2:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 06.06.2010 Саннефьёрд 1:1 Стабек Типпелиген
- 01.11.2009 Саннефьёрд 1:3 Стабек Типпелиген
- 16.05.2009 Стабек 4:1 Саннефьёрд Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|0:0
|15
|7
|6
|2
|30 - 11
|27
|3.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|4.
|Мольде
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|5.
|Олесунн
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Волеренга
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Стабек
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|12.
|Саннефьёрд
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|15
|2
|3
|10
|14 - 27
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Саннефьёрд производит замену. Сёдлунн Андре уходит, и Ole Breistoel заменяет его
84'
Г О О О О О Л - Кастрати Фламур из команды Саннефьёрд забивает пенальти
76'
Стабек производит замену. Гьяси Раймон уходит, и Гранли Даниэль заменяет его
71'
Тонни Брохманн получает желтую карточку.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квоеме Охи.
60'
Саннефьёрд производит замену. Мьельде Эрик уходит, и Куртович Виллиам заменяет его
53'
Саннефьёрд производит замену. Pau Morer уходит, и Кастрати Фламур заменяет его
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Касси Люк.
47'
Гьяси Раймон получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
10'
Ба Эль-Хаджи получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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