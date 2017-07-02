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2017
Стадион: Зрители: 3882
Саннефьёрд
1:2
Конец матча
Стабек
0'
10' Желтая карточка
Ба Эль-Хаджи
47' Желтая карточка
Гьяси Раймон
0:1
50' Гол
Касси Люк
0:2
63' Гол
Квоеме Охи
71' Желтая карточка
Tonny Brochmann
1:2
84' Пенальти
Кастрати Фламур
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Саннефьёрд производит замену. Сёдлунн Андре уходит, и Ole Breistoel заменяет его
Описание гола
84'
Г О О О О О Л - Кастрати Фламур из команды Саннефьёрд забивает пенальти
76'
Стабек производит замену. Гьяси Раймон уходит, и Гранли Даниэль заменяет его
Желтая карточка
71'
Тонни Брохманн получает желтую карточку.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квоеме Охи.

60'
Саннефьёрд производит замену. Мьельде Эрик уходит, и Куртович Виллиам заменяет его
53'
Саннефьёрд производит замену. Pau Morer уходит, и Кастрати Фламур заменяет его
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Касси Люк.
Желтая карточка
47'
Гьяси Раймон получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
10'
Ба Эль-Хаджи получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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