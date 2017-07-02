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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Бранн
Состав команд
33
Амин
Нури
10
Орлов
Якоб
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 24 Лесиевски Пётр Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Bismark Acosta Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alex Horwath Вратарь
- 5 Jonas Groenner Защитник
- 7 Peter Orry Larsen Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 18 Азар Карадас
- 9 Скаанес Каспер
- 11 Steffen Lie Skaalevik
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 5 Лундстрём Роберт Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 9 Линдквист Расмус Защитник
- 19 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 10 Ghayas Zahid II Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 25 Абделлауйе Мохаммед Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Несберг Иван Защитник
- 21 Simen Kristiansen Jukleroed Защитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 15 Бернтсен Даниэль Нападающий
- 27 Samuel Fridjonsson
- 26 Aron Doennum
- 30 Aslak Falch
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
- 10.04.2017 Кристиансунд 1:0 Бранн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Т
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг С
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 04.03.2017 Осане 1:2 Бранн ТМК
- 25.02.2017 Мальмё 2:1 Бранн ТМК
Волеренга (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Т
- 16.05.2017 Волеренга 1:0 Кристиансунд Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Т
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
- 09.04.2017 Волеренга 1:2 Саннефьёрд Т
- 06.04.2017 Хёугесунн 4:3 Волеренга Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Конгсвингер 2:1 Волеренга ТМК
- 18.03.2017 Волеренга 4:0 Саннефьёрд ТМК
- 05.03.2017 Волеренга 6:0 Мариехамн ТМК
- 27.02.2017 Волеренга 1:2 Шахтёр Солигорск ТМК
- 24.02.2017 Волеренга 3:1 Хэбей Форчун ТМК
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек ТМК
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Волеренга: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
- 13.08.2016 Волеренга 3:2 Бранн Типпелиген
- 09.07.2016 Бранн 4:1 Волеренга Типпелиген
- 23.08.2014 Волеренга 3:3 Бранн Типпелиген
- 25.05.2014 Бранн 2:3 Волеренга Типпелиген
- 15.09.2013 Волеренга 4:3 Бранн Типпелига
- 16.03.2013 Бранн 3:1 Волеренга Типпелига
- 30.07.2012 Волеренга 1:1 Бранн Типпелига
- 29.04.2012 Бранн 1:2 Волеренга Типпелига
- 02.10.2011 Бранн 1:4 Волеренга Типпелиген
- 07.05.2011 Волеренга 0:2 Бранн Типпелиген
- 26.09.2010 Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген
- 18.04.2010 Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген
- 18.10.2009 Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген
- 19.04.2009 Волеренга 1:1 Бранн Типпелиген
- 02.11.2008 Волеренга 0:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2008 Бранн 1:0 Волеренга Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|8
|4
|2
|22 - 9
|28
|2.
|Бранн
|0:0
|15
|7
|6
|2
|30 - 11
|27
|3.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|4.
|Мольде
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|5.
|Олесунн
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|6.
|Волеренга
|0:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Стабек
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|12.
|Саннефьёрд
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|13.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|15
|2
|3
|10
|14 - 27
|9
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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