Стадион: Haihe Stadium
2:1
Конец матча
1:0
25' ГолКэ Сунь
30' Желтая карточкаRenato III
30' Желтая карточкаСюйжи Чжао
43' Желтая карточкаJihong Jiang
1:1
45' ГолЗахави Эран
47' Желтая карточкаCheng Zhang
87' Желтая карточкаShuai Pei
2:1
90' ГолВитсель Аксель
90' Желтая карточкаJunior Urso
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Junior Urso получает желтую карточку.
93'
Junior Urso атакует сзади соперника. Кэ Сунь пострадал.
92'
Ванг Йонгпо наказан за толчок Junior Urso
92'
Ксяо Жи пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Витсель Аксель оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
90'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Junior Urso ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
89'
88'
Ксяо Жи наказан за толчок Jie Wang
87'
Shuai Pei получает желтую карточку.
87'
Shuai Pei совершает грубый фол. Джианг Джихон был жертвой
87'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу одноклубнику.
86'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
86'
Chenlong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
85'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Yuanjie Su пробил головой, вратарь справился с ударом.
84'
Ванг Йонгпо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
83'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Тактическая замена. Сюйжи Чжао уходит с поля и его заменяет Jie Wang
81'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Junior Urso
80'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде отвел угрозу отличным подкатом
80'
Витсель Аксель на финте ушёл от оппонента.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Кэ Сунь пробил головой, вратарь справился с ударом.
79'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Cheng Zhang.
79'
79'
78'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Сюйжи Чжао.
77'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
77'
Shuai Pei попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
77'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
76'
Кэ Сунь нарушает правила. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал
75'
75'
Рибейро Калихто Ренатиньо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
73'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
73'
Кэ Сунь отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
72'
Ксяо Жи мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
72'
Junior Urso из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
71'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
71'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Cheng Zhang наказан за толчок Чжипэн Цзян
69'
69'
68'
Вон Гвон Ген выбил мяч на угловой.
68'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
68'
68'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
68'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
67'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Yuanjie Su
67'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Витсель Аксель наказан за толчок Miao Tang
65'
Вон Гвон Ген нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
63'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
62'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Junior Urso
61'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Захави Эран заработал фол.
61'
Chenlong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
61'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
60'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Baixu Xiang получил травму и заменен. Chenlong Zhang выходит на поле.
59'
Cheng Zhang наказан за толчок Ксяо Жи
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Baixu Xiang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Baixu Xiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
56'
Тактическая замена. Xiuwei Zhang уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
55'
Xiuwei Zhang нарушает правила. Лю Лин пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
53'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Чжан Лу выбил мяч на угловой.
53'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
52'
Чжипэн Цзян на финте ушёл от оппонента.
52'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Miao Tang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
47'
Cheng Zhang получает желтую карточку.
47'
Cheng Zhang совершает грубый фол. Рибейро Калихто Ренатиньо был жертвой
47'
Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
47'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Вон Гвон Ген нарушает правила. Захави Эран пострадал
46'
Junior Urso сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Захави Эран из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
45'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
45'
45'
Захави Эран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Джианг Джихон получает желтую карточку.
43'
Джианг Джихон совершает грубый фол. Витсель Аксель был жертвой
41'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Ксяо Жи заработал фол.
40'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
40'
После удара головой, который сделал Ванг Йонгпо мяч выносится вратарем на угловой
39'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
38'
Ли Ксинь Чан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Лю Лин нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Игроки ФК "Чангша Гинде" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Cheng Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Xiuwei Zhang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
35'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
34'
33'
Haolun Mi выбил мяч на угловой.
33'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
32'
Кэ Сунь совершает грубый фол. Рибейро Калихто Ренатиньо был жертвой
32'
32'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Сюйжи Чжао получает желтую карточку за неспортивное поведение
30'
Рибейро Калихто Ренатиньо получает желтую карточку за неспортивное поведение
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
28'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
26'
Ксяо Жи возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Miao Tang заработал фол.
25'
Cheng Zhang сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кэ Сунь записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ксяо Жи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
24'
Ксяо Жи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
23'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
23'
Чжан Лу выбил мяч на угловой.
23'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
22'
Haolun Mi атакует сзади соперника. Junior Urso пострадал.
21'
21'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде бьет головой мимо ворот
21'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
21'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
20'
20'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Ли Ксинь Чан выбил мяч на угловой.
19'
19'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
17'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
17'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ванг Йонгпо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Baixu Xiang из команды Чангша Гинде нарушает. Ли Ксинь Чан пострадал, однако рефери не останавливает игру.
6'
5'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
5'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
4'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
4'
4'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
2'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
1'
Захави Эран нарушает правила. Вон Гвон Ген пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация