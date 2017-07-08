Стадион: Yanji Stadium
0:4
Конец матча
0:1
46' ГолSong Nan
51' Желтая карточкаJialin Dong
0:2
52' ПенальтиКардек Алан
66' Желтая карточкаЧжун Ву-Юн
71' Желтая карточкаXinli Peng
78' Желтая карточкаHaojie Li
0:3
83' ГолFernandinho V
86' Желтая карточкаFernandinho V
0:4
86' ГолКардек Алан
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Jin Feng заработал фол.
92'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
91'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Haojie Li заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Yongzhe Cui из команды Чуньцинь Лифан делает навес
90'
90'
90'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Exmetjan Ekber наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
89'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
89'
Тактическая замена. Fernando Conceicao уходит с поля и его заменяет Jin Feng
86'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кардек Алан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
86'
86'
Exmetjan Ekber из команды Яньбянь делает навес
86'
86'
Fernando Conceicao зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
85'
85'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
83'
Кардек Алан сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Fernando Conceicao отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
83'
Yongzhe Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
83'
83'
Exmetjan Ekber из команды Яньбянь делает навес
82'
Fernando Conceicao мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
82'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
78'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Yongzhe Cui
78'
Haojie Li сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Haojie Li из команды Яньбянь делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
77'
Long Li нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
75'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Гузмич Ричард заработал фол.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
74'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
73'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
73'
Петкович Никола из команды Яньбянь бьет головой мимо ворот
73'
72'
72'
71'
Пэн Синли сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Long Li.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Yinong Tian
70'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан. Это Exmetjan Ekber заработал фол.
70'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
70'
68'
68'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
67'
Jialin Dong вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
66'
Чжун Ву-Юн получил жёлтую карточку за затяжку времени.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
65'
64'
Тактическая замена. Ren Cui уходит с поля и его заменяет Exmetjan Ekber
63'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
62'
Yongchun Wu из команды Яньбянь делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
59'
58'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
57'
57'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
56'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Long Li заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Yongchun Wu заработал фол.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
После дальнего удара, который нанес Jun Sun мяч отбит вратарем
52'
Г О О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает пенальти
51'
Jialin Dong - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Jialin Dong фолит в штрафной площади. Fernando Conceicao пострадал
51'
51'
Yongchun Wu ошибается в защите.
51'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Пэн Синли заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Bubacarr Trawally имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает передачу одноклубнику.
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
48'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
47'
Суи Донг Лу наказан за толчок Ren Cui
46'
Ву Ксинг сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Song Nan отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
43'
Ren Cui наказан за толчок Huan Liu
42'
42'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
41'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ren Cui заработал фол.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
40'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
39'
Shihao Piao наказан за толчок Ву Ксинг
38'
37'
37'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Long Li из команды Яньбянь делает пас партнеру.
36'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
35'
Петкович Никола исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Суи Донг Лу наказан за толчок Jun Sun
34'
Петкович Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Bubacarr Trawally
32'
Fernando Conceicao наказан за толчок Петкович Никола
31'
Чжун Ву-Юн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
31'
Гузмич Ричард из команды Яньбянь. Это Кардек Алан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Лиу Ю
29'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
28'
Shihao Piao из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Huan Liu.
27'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
26'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Long Li из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
23'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
23'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Guanghui Han из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
22'
22'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан наносит неточный удар с лета
21'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
21'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
20'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
20'
Петкович Никола ошибается в защите.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Суи Донг Лу
19'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ren Cui заработал фол.
19'
Jun Sun коснулся мяча рукой.
16'
16'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Guanghui Han из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
16'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
Лиу Ю имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
15'
Пэн Синли имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
14'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
14'
Петкович Никола выбил мяч на угловой.
14'
14'
13'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
13'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
12'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
12'
Yongchun Wu выбил мяч подальше от ворот.
12'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
[player1] блокирует соперника. [player2] заработал своей команде штрафной.
11'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Long Li заработал фол.
9'
9'
Суи Донг Лу из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
9'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
9'
9'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
8'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Гузмич Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
6'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
Guanghui Han из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
3'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Jun Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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