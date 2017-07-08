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Стадион:
Яньбянь
0:4
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
0:1
46' Гол
Song Nan
51' Желтая карточка
Jialin Dong
0:2
52' Пенальти
Кардек Алан
66' Желтая карточка
Чжун Ву-Юн
71' Желтая карточка
Xinli Peng
78' Желтая карточка
Haojie Li
0:3
83' Гол
Fernandinho V
86' Желтая карточка
Fernandinho V
0:4
86' Гол
Кардек Алан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Jin Feng заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Guanghui Han заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Haojie Li заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91'
Yongzhe Cui из команды Чуньцинь Лифан делает навес
90'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Haojie Li из команды Яньбянь делает навес
Угловой
90'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Exmetjan Ekber наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
89'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
89'
Тактическая замена. Fernando Conceicao уходит с поля и его заменяет Jin Feng
86'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кардек Алан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
86'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Exmetjan Ekber из команды Яньбянь делает навес
86'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
86'
Fernando Conceicao зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
85'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
85'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
83'
Кардек Алан сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Fernando Conceicao отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
83'
Yongzhe Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
83'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Exmetjan Ekber из команды Яньбянь делает навес
82'
Fernando Conceicao мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
82'
Цзю Янь из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
81'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Цзю Янь
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
78'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Yongzhe Cui
Желтая карточка
78'
Haojie Li сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Haojie Li из команды Яньбянь делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
77'
Long Li нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Тактическая замена. Jun Sun уходит с поля и его заменяет Haojie Li
Травма, повреждение
76'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
75'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Гузмич Ричард заработал фол.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Кардек Алан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
74'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
73'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
73'
Петкович Никола из команды Яньбянь бьет головой мимо ворот
73'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
72'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Пэн Синли сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан опасно играет. Чуть не пострадал Long Li.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Yinong Tian
Фол, нарушение
70'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан. Это Exmetjan Ekber заработал фол.
70'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
68'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой справа.
67'
Jialin Dong вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
67'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
Желтая карточка
66'
Чжун Ву-Юн получил жёлтую карточку за затяжку времени.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
65'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Тактическая замена. Ren Cui уходит с поля и его заменяет Exmetjan Ekber
Офсайд
63'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Фол, нарушение
62'
Yongchun Wu из команды Яньбянь делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
Фол, нарушение
60'
Ren Cui наказан за толчок Ву Ксинг
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
58'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
57'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
56'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Long Li заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Yongchun Wu заработал фол.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Денг Ксяофей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
После дальнего удара, который нанес Jun Sun мяч отбит вратарем
Описание гола
52'
Г О О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан забивает пенальти
Желтая карточка
51'
Jialin Dong - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Jialin Dong фолит в штрафной площади. Fernando Conceicao пострадал
51'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
51'
Yongchun Wu ошибается в защите.
Фол, нарушение
51'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает подножку. Пэн Синли заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Bubacarr Trawally имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает передачу одноклубнику.
50'
Ren Cui из команды Яньбянь делает навес
Угловой
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с левого угла.
48'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Суи Донг Лу наказан за толчок Ren Cui
46'
Ву Ксинг сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Song Nan отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
44'
Петкович Никола из команды Яньбянь делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
Фол, нарушение
43'
Ren Cui наказан за толчок Huan Liu
42'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
41'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ren Cui заработал фол.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Удар от ворот произведет Яньбянь
40'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
39'
Shihao Piao наказан за толчок Ву Ксинг
38'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
38'
Jun Sun из команды Яньбянь бьет головой мимо ворот
37'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
37'
Ren Cui отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Long Li из команды Яньбянь делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Петкович Никола заработал фол.
35'
Петкович Никола исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
34'
Суи Донг Лу наказан за толчок Jun Sun
34'
Петкович Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
33'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Bubacarr Trawally
Фол, нарушение
32'
Fernando Conceicao наказан за толчок Петкович Никола
31'
Чжун Ву-Юн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
31'
Гузмич Ричард из команды Яньбянь. Это Кардек Алан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
30'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Лиу Ю
29'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
28'
Shihao Piao из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Huan Liu.
27'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Яньбянь
Угловой
26'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Long Li из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
24'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
23'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
23'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Guanghui Han из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
23'
Jun Sun из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Лей Чен.
22'
Удар от ворот произведет Яньбянь
22'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан наносит неточный удар с лета
Угловой
21'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
21'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
20'
Петкович Никола ошибается в защите.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
19'
Bubacarr Trawally наказан за толчок Суи Донг Лу
Фол, нарушение
19'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ren Cui заработал фол.
Фол, нарушение
19'
Jun Sun коснулся мяча рукой.
16'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Guanghui Han из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
16'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ren Cui из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Яньбянь
15'
Лиу Ю имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
15'
Пэн Синли имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
14'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
14'
Петкович Никола выбил мяч на угловой.
14'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
14'
Удар от ворот произведет Яньбянь
13'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
13'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Офсайд
12'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь в офсайде
12'
Yongchun Wu выбил мяч подальше от ворот.
12'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
[player1] блокирует соперника. [player2] заработал своей команде штрафной.
11'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
10'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Long Li заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Яньбянь
9'
Суи Донг Лу из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
9'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
9'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
Угловой
9'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
8'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Гузмич Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
7'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
Guanghui Han из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
3'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Jun Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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