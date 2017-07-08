  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Бэйцзин Гоань
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
1' Гол
Сориано Жонатан
7' Желтая карточка
Tenglong Lei
2:0
51' Гол
Сориано Жонатан
68' Желтая карточка
Pengxiang Jin
72' Желтая карточка
Dun Ba
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
95'
Lei Li возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
94'
Lei Li получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

93'
Алан де Карвальо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
91'
Chiming Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
90'
Фан Меи наказан за толчок Сориано Жонатан
Угловой
89'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
89'
Жанг Хежинг выбил мяч на угловой.
89'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
88'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
88'
Сичжэ Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
Угловой
87'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
87'
Chiming Zhang имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
87'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
Фол, нарушение
86'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Chiming Zhang заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
85'
Жанг Хежинг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Линьпэн Чжан заработал фол.
83'
Бовэнь Хуан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
82'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
81'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
81'
Лун Чжэн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Лун Чжэн исполняет штрафной удар, но его блокируют
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
79'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ляо Лишэн заработал фол.
78'
Алан де Карвальо бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
78'
Тактическая замена. Pengxiang Jin уходит с поля и его заменяет Жанг Хежинг
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Ляо Лишэн
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
75'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ю Янг заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Lei Li.
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
73'
Сориано Жонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
73'
Сориано Жонатан на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
72'
Dun Ba получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Dun Ba совершает грубый фол. Фан Меи был жертвой
Фол, нарушение
71'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ю Янг заработал фол.
71'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
70'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
69'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
69'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
68'
Pengxiang Jin получил жёлтую карточку за затяжку времени.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Pengxiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
67'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
66'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
66'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
65'
Аугусто Ренато коснулся мяча рукой.
65'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
64'
Сориано Жонатан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
63'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Chiming Zhang заработал фол.
63'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
61'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Тактическая замена. Боксуан Сонг уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
59'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лун Чжэн заработал фол.
Офсайд
58'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
56'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Алан де Карвальо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лин Гао заработал фол.
51'
Сичжэ Чжан сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
Сориано Жонатан на финте ушёл от оппонента.
51'
Сичжэ Чжан выбил мяч подальше от ворот.
51'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Бэйцзин Гоань делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Lei Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Pengxiang Jin
Офсайд
48'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
48'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
45'
Лун Чжэн бьет в штангу и упускает момент забить!
45'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
44'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
44'
Линьпэн Чжан коснулся мяча рукой.
43'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
42'
Паулиньо Жозе имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
42'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
42'
Гуларт Рикардо выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
41'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Лун Чжэн.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
40'
Лун Чжэн нарушает правила. Pengxiang Jin пострадал
39'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
39'
Лун Чжэн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
39'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с правого угла.
38'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Сяотин Фэн нарушает правила. Сориано Жонатан пострадал
37'
Тактическая замена. Xin Xu уходит с поля и его заменяет Лун Чжэн
37'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
36'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
36'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
35'
Lei Li выбил мяч на угловой.
35'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
34'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
34'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
33'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Лин Гао наказан за толчок Аугусто Ренато
31'
Боксуан Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
30'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
29'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
28'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
28'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
27'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
26'
Tenglong Lei нарушает правила. Лин Гао пострадал
Фол, нарушение
25'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
25'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Боксуан Сонг заработал фол.
Офсайд
24'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
24'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Паулиньо Жозе заработал фол.
Офсайд
22'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
21'
Lei Li коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
19'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
17'
Аугусто Ренато бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Офсайд
16'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Сичжэ Чжан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
14'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
13'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Ральф Телес
12'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань. Это Гуларт Рикардо заработал фол.
10'
Паулиньо Жозе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
9'
Лин Гао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
8'
Tenglong Lei наказан за толчок Ханчао Ю
Желтая карточка
7'
Tenglong Lei получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Сичжэ Чжан наказан за толчок Лин Гао
Фол, нарушение
7'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лин Гао заработал фол.
7'
Сориано Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
6'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Сичжэ Чжан ударом издали сотрясает перекладину
5'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
4'
Аугусто Ренато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
4'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
3'
Аугусто Ренато нарушает правила. Паулиньо Жозе пострадал
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
3'
Dun Ba бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Ю Янг сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
Сориано Жонатан на финте ушёл от оппонента.
1'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация