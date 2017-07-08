Стадион: Воркерс
2:0
Конец матча
1:0
1' ГолСориано Жонатан
7' Желтая карточкаTenglong Lei
2:0
51' ГолСориано Жонатан
68' Желтая карточкаPengxiang Jin
72' Желтая карточкаDun Ba
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Lei Li возвращается на поле, всё в порядке.
94'
Lei Li получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Алан де Карвальо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
91'
Chiming Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Фан Меи наказан за толчок Сориано Жонатан
89'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
89'
Жанг Хежинг выбил мяч на угловой.
89'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
88'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Алан де Карвальо заработал фол.
88'
88'
Сичжэ Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
87'
87'
Chiming Zhang имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
87'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
86'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Chiming Zhang заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Жанг Хежинг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
84'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Линьпэн Чжан заработал фол.
83'
Бовэнь Хуан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
82'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
82'
81'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
81'
Лун Чжэн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Лун Чжэн исполняет штрафной удар, но его блокируют
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ляо Лишэн заработал фол.
78'
Алан де Карвальо бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
78'
Тактическая замена. Pengxiang Jin уходит с поля и его заменяет Жанг Хежинг
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ю Янг заработал фол.
74'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Lei Li.
73'
73'
Сориано Жонатан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
73'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
73'
72'
Dun Ba получает желтую карточку.
72'
Dun Ba совершает грубый фол. Фан Меи был жертвой
71'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ю Янг заработал фол.
71'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Сяотин Фэн заработал фол.
69'
69'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Pengxiang Jin получил жёлтую карточку за затяжку времени.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Pengxiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Алан де Карвальо на финте ушёл от оппонента.
67'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Фан Меи из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
66'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Аугусто Ренато коснулся мяча рукой.
65'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Сориано Жонатан коснулся мяча рукой.
63'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Chiming Zhang заработал фол.
63'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
62'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
61'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Тактическая замена. Боксуан Сонг уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лун Чжэн заработал фол.
58'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
56'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Алан де Карвальо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
53'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лин Гао заработал фол.
51'
Сичжэ Чжан сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
51'
51'
Сичжэ Чжан выбил мяч подальше от ворот.
51'
51'
Игрок из команды Бэйцзин Гоань делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Lei Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Pengxiang Jin
48'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
48'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Лун Чжэн бьет в штангу и упускает момент забить!
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
44'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
44'
Линьпэн Чжан коснулся мяча рукой.
43'
42'
Паулиньо Жозе имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
42'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
42'
Гуларт Рикардо выбил мяч подальше от ворот.
41'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Лун Чжэн.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Лун Чжэн нарушает правила. Pengxiang Jin пострадал
39'
39'
Лун Чжэн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с правого угла.
38'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Сяотин Фэн нарушает правила. Сориано Жонатан пострадал
37'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
36'
36'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
35'
35'
Lei Li выбил мяч на угловой.
35'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
34'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
33'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Лин Гао наказан за толчок Аугусто Ренато
31'
Боксуан Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
29'
29'
28'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
28'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
27'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
27'
27'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
26'
Tenglong Lei нарушает правила. Лин Гао пострадал
25'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Боксуан Сонг заработал фол.
24'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
24'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Паулиньо Жозе заработал фол.
22'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
21'
Lei Li коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
19'
19'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
17'
Аугусто Ренато бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Сичжэ Чжан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
15'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
14'
14'
13'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Ральф Телес
12'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань. Это Гуларт Рикардо заработал фол.
10'
Паулиньо Жозе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
9'
Лин Гао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Tenglong Lei наказан за толчок Ханчао Ю
7'
Tenglong Lei получает желтую карточку.
7'
Сичжэ Чжан наказан за толчок Лин Гао
7'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Лин Гао заработал фол.
7'
Сориано Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
6'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Сичжэ Чжан ударом издали сотрясает перекладину
5'
5'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
4'
Аугусто Ренато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
4'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает навес
3'
Аугусто Ренато нарушает правила. Паулиньо Жозе пострадал
3'
3'
Dun Ba бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Ю Янг сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
1'
1'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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