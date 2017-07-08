Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
2:2
Конец матча
1:0
2' ГолСи У
2:0
33' ПенальтиТейшейра Алекс
44' Желтая карточкаYunqiu Li
53' Желтая карточкаShilin Sun
55' Желтая карточкаYun Zhou
2:1
82' ГолМорено Джованни
89' Желтая карточкаChao Gu
2:2
90' ГолМорено Джованни
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Джованни из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
94'
93'
92'
Тейшейра Алекс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Тейшейра Алекс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
92'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
92'
Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
92'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
91'
91'
Рамирес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Тейшейра Алекс на финте ушёл от оппонента.
89'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Ян Бо Ю.
89'
Chao Gu получил жёлтую карточку за затяжку времени.
89'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
88'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа бьет головой мимо ворот
88'
87'
Yuan Tao получил травму и заменен. Haiqing Cao выходит на поле.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Yun Zhou.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Ванг Шоутинг совершает грубый фол. Xiang Ji был жертвой
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
84'
Тейшейра Алекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
82'
Jianrong Zhu сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Джованни из клуба "Шанхай Шэньхуа" отправил мяч головой в ворота.
82'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
82'
81'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
81'
81'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Рамирес заработал фол.
81'
81'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Рамирес.
80'
Tianyi Gao наказан за толчок Ванг Шоутинг
79'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Jianrong Zhu наказан за толчок Рамирес
78'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
76'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
76'
Tianyi Gao наказан за толчок Ванг Шоутинг
75'
Тактическая замена. Мартинес Рохер уходит с поля и его заменяет Xiang Ji
75'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
74'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
73'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
72'
Ян Бо Ю выбил мяч на угловой.
72'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
72'
Jianrong Zhu нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Джианйвинг Мао уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
70'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Ким Ки-Хи заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Рамирес возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Рамирес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
69'
Рамирес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Рамирес.
68'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
67'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Ким Ки-Хи
64'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
64'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа. Это Рамирес заработал фол.
63'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Рамирес заработал фол.
63'
Мартинес Рохер нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Мартинес Рохер на финте ушёл от оппонента.
62'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
62'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
62'
60'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа. Это Си У заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
57'
Си У из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
57'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
56'
Мартинес Рохер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Yun Zhou сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
55'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
54'
53'
Shilin Sun получает желтую карточку.
53'
Shilin Sun совершает грубый фол. Мартинес Рохер был жертвой
53'
52'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty делает навес
52'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
52'
Tianyi Gao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
51'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Лин Ванг заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
50'
Мартинес Рохер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Мартинес Рохер на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
49'
Xiaotian Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty устремляется вперед с мячом.
48'
Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Yun Zhou наказан за толчок Джианйвинг Мао
47'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Тейшейра Алекс заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Yunqiu Li наказан за толчок Тейшейра Алекс
44'
Yunqiu Li получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Ким Ки-Хи заработал фол.
44'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
42'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
41'
Цао Юньдин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Джианйвинг Мао
40'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
40'
Си У из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
39'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
38'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Shilin Sun заработал фол.
38'
Гуарин Фредди получил травму и заменен. Ванг Шоутинг выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
34'
Тактическая замена. Junmin Xu уходит с поля и его заменяет Цао Юньдин
33'
Г О О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty забивает пенальти
32'
ПЕНАЛЬТИ! – Ким Ки-Хи фолит в штрафной площади. Тейшейра Алекс пострадал
31'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Морено Джованни заработал фол.
30'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
Junmin Xu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
29'
Xiaobin Zhang выбил мяч на угловой.
29'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Си У коснулся мяча рукой.
25'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Морено Джованни наказан за толчок Chao Gu
24'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
24'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
24'
Джианйвинг Мао попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа играет в стеночку с партнером по команде. Морено Джованни это был.
23'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
23'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
22'
22'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
22'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
21'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
20'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
20'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Джианйвинг Мао заработал фол.
18'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
18'
После дальнего удара, который нанес Yuan Tao мяч отбит вратарем
17'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Гуарин Фредди возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Рамирес заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
15'
Гуарин Фредди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
15'
Гуарин Фредди возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Shilin Sun.
14'
14'
14'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Гуарин Фредди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Гуарин Фредди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Мартинес Рохер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Гуарин Фредди заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
8'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Рамирес заработал фол.
5'
Рамирес коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Tianyi Gao сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Си У из клуба "Жиангсу Sainty" отправил мяч головой в ворота.
2'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает отличный навес.
2'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
После дальнего удара, который нанес Tianyi Gao мяч отбит вратарем
1'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жиангсу Sainty". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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