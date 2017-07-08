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Стадион:
Хэбей Форчун
2:3
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Хан Жэнь
0:2
15' Гол
Бассогог Кристиан
52' Желтая карточка
Kuo Yang
0:3
58' Гол
Бассогог Кристиан
67' Желтая карточка
Цао Гу
1:3
75' Гол
Лавесси Эсекиэль
2:3
85' Гол
Лавесси Эсекиэль
90' Желтая карточка
Бассогог Кристиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
96'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
95'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
95'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
Фол, нарушение
94'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.

93'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Heng Luo
92'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
92'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
92'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Бассогог Кристиан получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
91'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
90'
Jinbao Zhong бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
89'
ШТАНГА! Changjie Du попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
89'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
88'
Жервиньо Куасси бьет и мяч от рикошета проходит мимо
88'
Cheng Long сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
88'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
87'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
87'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лавесси Эсекиэль!
84'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
83'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Jinghang Hu получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
Травма, повреждение
83'
Jinghang Hu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
82'
Jinghang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
81'
Алоизио Дос Сантос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
80'
Zhao Ke возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Бассогог Кристиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Zhao Ke получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Чендун Чжан наказан за толчок Zhao Ke
78'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
77'
Jinbao Zhong имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
77'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Жервиньо Куасси сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лавесси Эсекиэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
74'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
73'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
73'
Чендун Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Офсайд
71'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
70'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
69'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
69'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
69'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
68'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
68'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
68'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Цао Гу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
67'
Цао Гу совершает грубый фол. Лавесси Эсекиэль был жертвой
66'
Алоизио Дос Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
66'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
64'
Jinghang Hu наказан за толчок Hang Li
63'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
63'
Минцзянь Чжао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
61'
Бассогог Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
61'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
61'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
61'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Jinghang Hu сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бассогог Кристиан из клуба "Хэнань Цзянье" отправил мяч головой в ворота.
58'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
56'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
56'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
Угловой
55'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
55'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
55'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
55'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
52'
Kuo Yang получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Гомес Эдди наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
50'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
50'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
49'
Yangyang Jin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
49'
После штрафного удара,который нанес Лавесси Эсекиэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
48'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
45'
Hongbo Yin бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
44'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье. Это Алоизио Дос Сантос заработал фол.
43'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
42'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
42'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный навес.
Фол, нарушение
41'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Hang Li.
Угловой
41'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Чендун Чжан выбил мяч на угловой.
40'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
39'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
38'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Дочкал Борек нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
35'
Лавесси Эсекиэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Жервиньо Куасси
33'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Hang Li
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Yangyang Jin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Лавесси Эсекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Алоизио Дос Сантос точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
26'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Zhao Ke выбил мяч на угловой.
Угловой
25'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
25'
Kuo Yang выбил мяч на угловой.
25'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
24'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
24'
Алоизио Дос Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Дочкал Борек бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
19'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
19'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Jinghang Hu сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бассогог Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
14'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с левого угла.
14'
Цао Гу выбил мяч на угловой.
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
11'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Хан Жэнь отправил мяч в свои ворота.
11'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
8'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
8'
Минцзянь Чжао бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
7'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
7'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
4'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yangyang Jin заработал фол.
1'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Hong Gui наказан за толчок Zhuoyi Feng
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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