2:3
Конец матча
0:1
11' Гол в свои воротаХан Жэнь
0:2
15' ГолБассогог Кристиан
52' Желтая карточкаKuo Yang
0:3
58' ГолБассогог Кристиан
67' Желтая карточкаЦао Гу
1:3
75' ГолЛавесси Эсекиэль
2:3
85' ГолЛавесси Эсекиэль
90' Желтая карточкаБассогог Кристиан
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
96'
95'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
95'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
94'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
93'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Heng Luo
92'
92'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
92'
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бассогог Кристиан получает желтую карточку за споры
91'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
90'
Jinbao Zhong бьет и мяч от рикошета проходит мимо
90'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
89'
ШТАНГА! Changjie Du попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
89'
89'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Жервиньо Куасси бьет и мяч от рикошета проходит мимо
88'
Cheng Long сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
87'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
87'
87'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лавесси Эсекиэль!
84'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Jinghang Hu получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
83'
Jinghang Hu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Jinghang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
81'
Алоизио Дос Сантос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Zhao Ke возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Бассогог Кристиан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
80'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Zhao Ke получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Чендун Чжан наказан за толчок Zhao Ke
78'
78'
77'
Jinbao Zhong имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
77'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Жервиньо Куасси сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лавесси Эсекиэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
73'
73'
Чендун Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
72'
71'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
70'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
69'
69'
69'
69'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
68'
68'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
68'
67'
Цао Гу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
67'
Цао Гу совершает грубый фол. Лавесси Эсекиэль был жертвой
66'
Алоизио Дос Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
66'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
64'
64'
Jinghang Hu наказан за толчок Hang Li
63'
63'
Минцзянь Чжао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
61'
Бассогог Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
61'
61'
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Jinghang Hu сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бассогог Кристиан из клуба "Хэнань Цзянье" отправил мяч головой в ворота.
58'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает навес
56'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
56'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
55'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
55'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
55'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
55'
55'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Kuo Yang получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
51'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Гомес Эдди наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
50'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Хан Жэнь выбил мяч на угловой.
49'
Yangyang Jin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
49'
После штрафного удара,который нанес Лавесси Эсекиэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
48'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Цао Гу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Hongbo Yin бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
44'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье. Это Алоизио Дос Сантос заработал фол.
43'
43'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
42'
42'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный навес.
41'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Hang Li.
41'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Чендун Чжан выбил мяч на угловой.
40'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
39'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
38'
38'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Дочкал Борек нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
35'
Лавесси Эсекиэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
33'
Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Жервиньо Куасси
33'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Hang Li
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Yangyang Jin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Лавесси Эсекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Алоизио Дос Сантос точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Zhao Ke выбил мяч на угловой.
25'
25'
Kuo Yang выбил мяч на угловой.
25'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
24'
24'
Алоизио Дос Сантос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Дочкал Борек бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
19'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Бассогог Кристиан заработал фол.
19'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
16'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Jinghang Hu сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бассогог Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
14'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с левого угла.
14'
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Хан Жэнь отправил мяч в свои ворота.
11'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
11'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
8'
8'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
8'
8'
Минцзянь Чжао бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
7'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
4'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
4'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
3'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
2'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yangyang Jin заработал фол.
1'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Hong Gui наказан за толчок Zhuoyi Feng
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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