0:1
Конец матча
0:1
18' ПенальтиЕлавич Никица
38' Желтая карточкаYanqiang Hu
45' Желтая карточкаZheng Lang
77' Желтая карточкаXin Tang
87' Желтая карточкаЧери Тьяронн
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
96'
Жанг Йе пробил головой, вратарь справился с ударом.
96'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
95'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
95'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин делает навес
95'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Елавич Никица наказан за толчок Chen Song
95'
95'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
94'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
93'
Boyang Su неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
93'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
93'
93'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Liang Jiang наказан за толчок Yanqiang Hu
92'
92'
Mengqi Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Чери Тьяронн.
91'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает подножку. Макгоуан Райан заработал фол.
91'
Чери Тьяронн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
89'
Лукимья-Мулонготи Ассани наказан за толчок Yunlong Fan
87'
Чери Тьяронн получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
86'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Liang Jiang.
85'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Yanqiang Hu наказан за толчок Boyang Su
84'
84'
Feiya Chang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
83'
Xin Tang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
82'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
81'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
81'
81'
81'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
81'
81'
Junlin Min возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Junlin Min получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
79'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Chen Song из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
78'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Xin Tang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Xin Tang получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
77'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Chen Song наказан за толчок Xin Tang
76'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тактическая замена. Yanjun Zhang уходит с поля и его заменяет Chen Song
74'
Чери Тьяронн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
73'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
71'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Liang Jiang.
71'
Елавич Никица попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
70'
Shangkun Liu выбил мяч на угловой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Вей Ду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
67'
Вей Ду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
Jiahe Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
64'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
64'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч подальше от ворот.
64'
Матч возобновится спорным мячом
63'
Boyang Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Уджа Энтони наказан за толчок Вей Ду
61'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
61'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин в офсайде
58'
Shangkun Liu мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
58'
58'
Yanjun Zhang совершает грубый фол. Yunlong Fan был жертвой
57'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Уджа Энтони пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
54'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин. Это Liang Jiang заработал фол.
53'
Уджа Энтони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Чери Тьяронн коснулся мяча рукой.
49'
49'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
48'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
47'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
47'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
53'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
53'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
53'
53'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
52'
Чери Тьяронн нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
50'
50'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
49'
Ланг Женг получает желтую карточку.
49'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Yanjun Zhang.
48'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин. Это Елавич Никица заработал фол.
47'
47'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
[7] - столько добавил арбитр времени.
46'
Уджа Энтони совершает грубый фол. Fan Wang был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Feiya Chang нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Санг Йифей наказан за толчок Чери Тьяронн
44'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Янг Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Уджа Энтони заработал фол.
41'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
41'
Xin Tang выбил мяч на угловой.
41'
Янг Ю исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Xin Tang коснулся мяча рукой.
39'
39'
38'
Yanqiang Hu получает желтую карточку.
38'
Yanqiang Hu атакует сзади соперника. Fan Wang пострадал.
37'
37'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
37'
Уджа Энтони выбил мяч на угловой.
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
36'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Yanqiang Hu наказан за толчок Xin Tang
33'
32'
32'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
32'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
32'
Junlin Min нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
30'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
28'
Jiahe Li попал в створ, но вратарь справился с ударом.
27'
27'
Чаманга Джеймс получил травму и заменен. Jiahe Li выходит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Чаманга Джеймс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Чаманга Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Г О О О О О Л - Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн забивает пенальти
17'
ПЕНАЛТИ! - Yanjun Zhang тянет соперника за майку в штрафной площади. Елавич Никица заработал пенальти для своей команды
17'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
15'
Чери Тьяронн мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Junlin Min, и мяч снова в игре
14'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
14'
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Junlin Min, и мяч снова в игре
13'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Xin Tang заработал фол.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Zhaoliang Sun получил травму и заменен. Yanqiang Hu выходит на поле.
10'
Уджа Энтони наказан за толчок Макгоуан Райан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ланг Женг заработал фол.
9'
9'
9'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
8'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
8'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
7'
Уджа Энтони выбил мяч на угловой.
7'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
7'
6'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
5'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников.
2'
1'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Янг Ю заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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