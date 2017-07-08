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Стадион:
Ляонин Хувин
0:1
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
0:1
18' Пенальти
Елавич Никица
38' Желтая карточка
Yanqiang Hu
45' Желтая карточка
Zheng Lang
77' Желтая карточка
Xin Tang
87' Желтая карточка
Чери Тьяронн
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
96'
Жанг Йе пробил головой, вратарь справился с ударом.
96'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
95'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
95'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин делает навес

95'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Елавич Никица наказан за толчок Chen Song
95'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес
94'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Boyang Su неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
93'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
93'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Liang Jiang наказан за толчок Yanqiang Hu
92'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Mengqi Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Чери Тьяронн.
Фол, нарушение
91'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает подножку. Макгоуан Райан заработал фол.
91'
Чери Тьяронн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
89'
Лукимья-Мулонготи Ассани наказан за толчок Yunlong Fan
Желтая карточка
87'
Чери Тьяронн получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
86'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Liang Jiang.
85'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
84'
Yanqiang Hu наказан за толчок Boyang Su
84'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
84'
Feiya Chang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
83'
Xin Tang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
82'
Чери Тьяронн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
81'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
81'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
81'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
81'
Junlin Min возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
79'
Junlin Min получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
79'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
79'
Chen Song из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
Травма, повреждение
78'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
78'
Xin Tang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
77'
Xin Tang получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Травма, повреждение
77'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Chen Song наказан за толчок Xin Tang
76'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
75'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тактическая замена. Yanjun Zhang уходит с поля и его заменяет Chen Song
74'
Чери Тьяронн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
73'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Liang Jiang.
71'
Елавич Никица попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
71'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
71'
Вей Ду получил травму и заменен. Ting Yang выходит на поле.
70'
Shangkun Liu выбил мяч на угловой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
69'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Вей Ду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
67'
Вей Ду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
67'
Jiahe Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
64'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
64'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч подальше от ворот.
64'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
63'
Boyang Su на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Уджа Энтони наказан за толчок Вей Ду
61'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
61'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
60'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин в офсайде
58'
Shangkun Liu мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
58'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Yanjun Zhang совершает грубый фол. Yunlong Fan был жертвой
Фол, нарушение
57'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Уджа Энтони пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
54'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин. Это Liang Jiang заработал фол.
53'
Уджа Энтони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Офсайд
51'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
50'
Чери Тьяронн коснулся мяча рукой.
49'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
48'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
47'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
53'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
53'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
53'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
52'
Чери Тьяронн нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
52'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Чери Тьяронн заработал фол.
50'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Ланг Женг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Yanjun Zhang.
Фол, нарушение
48'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин. Это Елавич Никица заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
47'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
46'
[7] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Уджа Энтони совершает грубый фол. Fan Wang был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Feiya Chang нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
45'
Санг Йифей наказан за толчок Чери Тьяронн
44'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Янг Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Уджа Энтони заработал фол.
41'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Yanjun Zhang из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
41'
Xin Tang выбил мяч на угловой.
41'
Янг Ю исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
40'
Xin Tang коснулся мяча рукой.
39'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
38'
Yanqiang Hu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Yanqiang Hu атакует сзади соперника. Fan Wang пострадал.
37'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
37'
Уджа Энтони выбил мяч на угловой.
Угловой
37'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
36'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
35'
Yanqiang Hu наказан за толчок Xin Tang
33'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
32'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
32'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
Угловой
32'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с левого угла.
32'
Junlin Min нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
31'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
30'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
29'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
28'
Jiahe Li попал в створ, но вратарь справился с ударом.
27'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Чаманга Джеймс получил травму и заменен. Jiahe Li выходит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
25'
Чаманга Джеймс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
20'
Чаманга Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
18'
Г О О О О О Л - Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн забивает пенальти
Фол, нарушение
17'
ПЕНАЛТИ! - Yanjun Zhang тянет соперника за майку в штрафной площади. Елавич Никица заработал пенальти для своей команды
17'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
15'
Чери Тьяронн мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Ши Ксиаотиан вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Junlin Min, и мяч снова в игре
14'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
14'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Junlin Min, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
13'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Xin Tang заработал фол.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Zhaoliang Sun получил травму и заменен. Yanqiang Hu выходит на поле.
Фол, нарушение
10'
Уджа Энтони наказан за толчок Макгоуан Райан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
10'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Ланг Женг заработал фол.
9'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Офсайд
8'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
8'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
7'
Уджа Энтони выбил мяч на угловой.
7'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
7'
Чери Тьяронн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Junlin Min заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
5'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин в офсайде
5'
Чаманга Джеймс из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников.
2'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Янг Ю заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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